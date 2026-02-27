Lendas e mistérios: 4 lugares no Brasil que são conhecidos pelo misticismo e se tornaram atrações

O Brasil tem alguns lugares que se destacam por uma atmosfera mística única, marcada por espiritualidade e lendas locais que atravessam gerações. E esses destinos únicos têm atraído cada vez mais visitantes. Conheça aqui 4 deles.

A famosa Pedra da Bruxa, em São Thomé das Letras (MG). Crédito: Sylvio Bazote/Flickr.

O Brasil tem lugares místicos que atraem turistas curiosos e esotéricos que buscam descobrir os mistérios locais, ou até mesmo aqueles que simplesmente só querem apreciar as suas belezas naturais.

Seja por cenários que parecem ter saído de um conto de fadas ou por lendas locais que carregam mistérios, estes destinos brasileiros são uma boa pedida para quem gosta de viagens com belas paisagens e boas vibrações.

E se você é uma dessas pessoas, então descubra aqui conosco 4 destes lugares incríveis.

4 destinos no Brasil conhecidos pelo misticismo

Estes lugares considerados místicos são caracterizados pela forte conexão entre natureza, espiritualidade e crenças simbólicas.

São Thomé das Letras - Minas Gerais

Quando falamos em lugares místicos no Brasil, São Thomé das Letras é o primeiro destino que vem à cabeça da maioria das pessoas. E não é para menos. A cidade é conhecida por ser um dos pontos energéticos da Terra e coleciona histórias de aparições de duendes, fadas e OVNIs (Objeto Voador Não Identificado); porém, nada comprovado cientificamente até hoje.

Os mistérios já começam pelo nome da cidade: segundo a lenda, um escravo fugiu e se refugiou em uma gruta e lá encontrou a estátua de um santo, o São Tomé, além de algumas escritas nas paredes, surgindo assim o nome São Thomé das Letras.

Vista da Casa da Pirâmide, em São Thomé das Letras (MG). Crédito: Sylvio Bazote/Flickr.

Entre os atrativos principais estão:

Ladeira do Amendoim , em que os veículos em ponto morto sobem a ladeira sozinhos ao invés de descer. Nada mais é do que uma ilusão de ótica que faz os carros “subirem sozinhos”;

, em que os veículos em ponto morto sobem a ladeira sozinhos ao invés de descer. Nada mais é do que uma ilusão de ótica que faz os carros “subirem sozinhos”; Pedra da Bruxa , uma formação rochosa que lembra o rosto de uma bruxa;

, uma formação rochosa que lembra o rosto de uma bruxa; Casa da Pirâmide , uma construção em forma de pirâmide no topo de uma montanha, onde no fim da tarde todos se encontram para assistir ao pôr do sol;

, uma construção em forma de pirâmide no topo de uma montanha, onde no fim da tarde todos se encontram para assistir ao pôr do sol; Gruta do Carimbado que, segundo a lenda, faria a ligação por uma caverna subterrânea com a cidade inca de Machu Picchu, no Peru.

Serra do Roncador - Mato Grosso

A Serra do Roncador é uma imponente cadeia de montanhas com 800 km de extensão entre Barra do Garças, no Mato Grosso, e o Pará. É conhecida por suas paisagens de cerrado e cachoeiras e, claro, o som grave e ressonante do vento nos paredões rochosos, daí o seu nome.

A Serra do Roncador é famosa por seus mistérios, formações rochosas e cachoeiras de águas cristalinas. Crédito: Divulgação.

O local é famoso por lendas sobre cidades subterrâneas e portais. Diz a lenda que a região guarda um portal para Atlântida, a cidade perdida. E o que aumentou este rumor foi o desaparecimento de um arqueólogo britânico, Percy Fawcett, durante uma expedição em 1925, sem deixar pistas ou rastros. A sua intenção era buscar por essa civilização descendente dos Atlantes.

Entre os atrativos, destaca-se o Arco da Pedra, uma formação rochosa considerada um dos pontos mais energéticos da Terra e um “portal” para outros mundos. Aliás, na região há várias aldeias indígenas, como os Xavantes, que guardam muito bem a entrada do túnel roncador, que segundo lendas, daria acesso a cidades subterrâneas intraterrenas.

Chapada dos Veadeiros - Goiás

Essa região turística no noroeste do estado de Goiás é um dos principais destinos do ecoturismo do país, com cânions, montanhas e vales. Tem uma das formações rochosas mais antigas da Terra, com cerca de 1,8 bilhão de anos.

O local é envolto em misticismo e espiritualidade, sendo conhecido pelos cristais de quartzo e energia do Paralelo 14. Diz a lenda que a região está situada em cima de uma placa gigante de quartzo rosa e é daí que vem a energia que os visitantes sentem.

Já o Paralelo 14 seria uma linha imaginária que atravessa o planeta a partir do Meridiano de Greenwich e liga Alto Paraíso, uma das cidades-base da Chapada, a Machu Picchu (Peru). É possível encontrar a placa indicando onde passa o Paralelo 14 na região. A lenda diz que no local há um portal que leva até a cidade peruana.

Caverna do Diabo - Eldorado (São Paulo)

Esta caverna fica no Parque Estadual Caverna do Diabo, no município de Eldorado, em São Paulo. Aliás, é a maior caverna do estado, com 6 mil metros de extensão! O local é rodeado por cachoeiras, trilhas e mata preservada, e no seu interior há passarelas e iluminação para o turismo de aventura.

Interior da Caverna do Diabo, em Eldorado, São Paulo. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

Segundo a lenda, seriam ouvidas vozes e risadas misteriosas vindas dentro da caverna, além de figuras petrificadas que lembram rostos humanos e animais. O nome do local vem daí: a população acreditava que o próprio diabo habitava a caverna e as imagens de pessoas nas paredes seriam as almas castigadas.

No entanto, os sons vindos da caverna são o resultado do eco das águas e do vento batendo nas rochas do seu interior.

