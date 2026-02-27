Astrônomos estão intrigados com o comportamento estranho de um cometa após passar perto do Sol

Uma mudança inesperada no ritmo de rotação do cometa 41P deixou os especialistas perplexos. Este objeto gelado diminuiu abruptamente a velocidade de sua rotação, desafiando as leis da física conhecidas até então.

A violenta liberação de gases após o cometa 41P passar raspando pelo Sol diminui abruptamente sua velocidade, numa rotação impossível que agora ameaça despedaçar seu núcleo para sempre. Imagem: Simulação gerada por IA.

O cosmos geralmente segue regras bastante rígidas, mas de tempos em tempos aparece um visitante que decide ignorá-las todas. Foi exatamente isso que aconteceu com o corpo celeste conhecido como 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, uma massa de gelo e rocha viajando pelo espaço que, após seu recente encontro com o calor da nossa estrela, o Sol, realizou uma manobra que ninguém esperava.

Observar um gigante com vários quilômetros de diâmetro mudar seu comportamento tão abruptamente é algo que raramente ocorre sem que uma colisão esteja envolvida. No entanto, este viajante espacial conseguiu reduzir sua velocidade de rotação pela metade em tempo recorde, passando de completar uma rotação completa por dia para precisar de dois dias inteiros para fazer o mesmo. Este fenômeno gerou uma verdadeira avalanche de perguntas em observatórios ao redor do mundo.

A misteriosa mudança na rotação do cometa 41P

A física nos diz que um objeto girando no vácuo do espaço deveria continuar girando indefinidamente, a menos que algo extremamente poderoso o desacelere. No entanto, dados coletados durante o periélio — o ponto mais próximo do Sol — revelaram uma realidade muito diferente para o Cometa 41P. Em apenas quatro semanas, a rotação desse corpo tornou-se muito mais lenta, um fato rapidamente descrito como uma “rotação impossível” por cientistas que passaram décadas estudando o céu.

Essa descoberta foi possível graças à precisão do Telescópio Discovery Channel, cujas imagens permitiram aos cientistas medir com exatidão como o objeto 41P estava perdendo momento. Estamos diante de um sistema dinâmico capaz de modificar sua própria energia de uma forma quase autodestrutiva. A velocidade com que essa desaceleração ocorreu obrigou os especialistas a buscar explicações que vão muito além do que os livros de astronomia clássica descrevem sobre o movimento dos corpos celestes.

O mais fascinante nesse processo é que ele ocorreu internamente, sem qualquer impacto externo de outro asteroide. O cometa 41P demonstrou que os cometas possuem uma complexidade geológica maior do que se imaginava. É a prova de que, no espaço, até mesmo os objetos mais antigos podem nos surpreender com reações físicas antes consideradas improváveis pela teoria.

O efeito dos jatos de gás e a rotação do cometa 41P

Como é possível que um corpo tão massivo desacelere sem ajuda externa? A resposta está na atividade do próprio núcleo durante o aquecimento. Conforme o cometa se aproxima do Sol, o gelo acumulado se transforma repentinamente em gás e é expelido para fora. No caso do 41P, essas emissões de gás cianogênio atuaram como propulsores naturais. Contudo, em vez de acelerar o objeto, a localização dessas aberturas produziu o efeito exatamente oposto.

A fúria do Sol interrompeu abruptamente a rotação do cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, causando um desequilíbrio físico que poderá destruí-lo em breve. Imagem: Simulação gerada por IA.

Os jatos de gás foram expelidos em uma direção diretamente oposta à direção de rotação do núcleo. Essa circunstância gerou uma resistência tão forte que consumiu o momento angular da rocha gelada. É semelhante a tentar correr para a frente enquanto ventiladores potentes o empurram para trás com uma força avassaladora, tornando cada passo cada vez mais difícil.

Esse torque negativo transformou a energia térmica recebida do Sol em um obstáculo à própria estabilidade do cometa. O que normalmente permite que um cometa brilhe mais ou se mova mais rápido tornou-se um arrasto que interrompeu seu movimento normal. Os modelos matemáticos usados até então não consideravam que a liberação de gases pudesse ser tão eficiente em desacelerar um objeto desse tamanho.

Uma ameaça real à estabilidade do núcleo

Essa desaceleração abrupta afetou a estrutura interna da rocha de gelo. Com seu movimento alterado de forma tão radical, o objeto perdeu o equilíbrio, entrando em uma fase extremamente crítica de desestabilização. Em vez de girar suavemente, agora oscila descontroladamente, como um pião prestes a cair. Essa agitação interna submete a estrutura a forças de tensão extremas.

Diversos especialistas alertam que esse comportamento errático frequentemente precede a desintegração total. Esses corpos são fracamente coesos, quase como uma bola de neve mal compactada que se desfaz ao menor toque. Se as pressões internas superarem a resistência do material, o 41P poderá se fragmentar durante sua próxima aproximação do Sol.

Esse evento oferece pistas vitais para a defesa planetária: se pudermos controlar esses jatos, poderemos desviar ameaças sem impactos diretos.

Referência da notícia

Reversal of Spin: Comet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak. ArXiv (2026). David Jewitt.