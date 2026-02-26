São Paulo vive clima de outono e padrão se estende por vários dias; saiba quando muda

A capital paulista tem previsão de tempo firme, nebulosidade variável e temperaturas baixas, antecipando o clima de outono. Essa condição se mantém por vários dias. Confira a previsão. Mais informações: Alta pressão provoca frio e muito calor ao mesmo tempo no Sul do Brasil; entenda

A atuação de uma de região de cavado, uma região mais instável entre as regiões Sudeste e Nordeste, e o oceano, vem contribuindo para o tempo instável e chuvoso sobre o centro-norte do Brasil, principalmente sobre os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde se tem registrando eventos volumosos e muitos transtornos.

Ao mesmo tempo, os ventos de quadrante norte sul ajudam na redução das temperaturas em parte do Sul e do leste do Sudeste e, também, para o maior aporte de umidade, que ajuda na ocorrência de chuva no leste de São Paulo até o Rio de Janeiro.

Em São Paulo, capital, essa condição se deu por volta de meados desta semana, com chuvas mais intensas e temperaturas mais amenas na quarta (25) e nesta quinta-feira (26). as temperaturas máximas já ficam abaixo dos 24°C.

Para os próximos dias, a previsão é de tempo mais firme, com nebulosidade variável, surgimento do sol e temperaturas amenas, com sensação de frio nas noites e madrugadas.

Fevereiro termina com tempo nublado e frio

A sexta-feira (27), começa com tempo nublado e possibilidade de chuvisco e garoa na capital paulista. Essa condição se mantém até o início da tarde. No período da tarde, há possibilidade do surgimento do sol entre muitas nuvens e temperaturas máximas de 22°C. A partir da noite, não há mais risco de chuva e as temperaturas já diminuem e ficam em 17°C no fim do período e início da madrugada.

Temperaturas mínimas para sábado, 28 de fevereiro.

No sábado (28), durante a madrugada, as temperaturas seguem caindo, mas não muito. Assim, a mínima do dia fica em 16°C, com até 14°C na região metropolitana. O dia será de tempo mais firme em relação a sexta-feira (27), com aumento da nebulosidade a partir da tarde e possibilidade de chuvas somente na zona sul da região metropolitana. Mesmo com o tempo mais firme e menor nebulosidade, as temperaturas não sobem muito ao longo do dia e as máximas ficam em torno dos 22°C. A nebulosidade aumenta no período da noite, mas sem potencial de precipitação.

Março começa com frio e mais chance de sol

Mesmo com o afastamento da massa de ar mais frio no oceano, as temperaturas seguem amenas com sensação de frio nas madrugadas. Esse afastamento da massa de ar frio também contribui para a diminuição das intensidade do transporte de umidade para o leste do Sudeste, que permite que os primeiros dias de março sejam predominantemente de sol, com nebulosidade variável e sem potencial de chuva.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

Até terça-feira (3), as temperaturas mínimas variam de 15 a 16°C e, as máximas, de 23 a 24°C.

Temperaturas máximas previstas para a terça-feira, 3 de março.

A partir da quarta-feira (4), a amplitude térmica aumenta e as tardes passam a ser mais quentes com máximas de 27°C, chegando aos 30°C mais para o primeiro fim de semana do mês.

Em relação às chuvas, os eventos mais intensos acontecem na segunda semana de março. No entanto, o que chama a atenção é a sensação de calor, uma vez que os sistemas de chuvas ficam mais concentrados sobre o Sul do Brasil, o que favorece o empoçamento do ar quente sobre o Sudeste.