Norte e Nordeste serão atingidos por chuvas extremas até o início de março; veja as áreas em risco

Chuvas extremas devem atingir Norte e Nordeste até quarta-feira (4), com acumulados acima de 200 mm e alto risco de transtornos.

O Nordeste do Brasil está em alerta máximo para chuvas extremas até, pelo menos, terça-feira (3). Nas imagens, a cidade de Cícero Dantas (BA), ontem. Créditos: Reprodução/G1/Redes sociais/Site Cícero Dantas Acontece.

As regiões Norte e Nordeste do país estão em alerta para chuvas extremas nesta reta final de fevereiro e início de março. Desde ontem, tempestades com chuvas volumosas vêm atingindo o Nordeste, especialmente a Bahia, onde cidades do interior registraram muitos estragos, incluindo destruição de vias públicas e um hospital alagado em Cícero Dantas.

Bahia - Um hospital público ficou alagado e ruas destruídas após uma forte chuva que aconteceu na cidade de Cícero Dantas, localizada a 319 km de Salvador, nesta quarta-feira (25). Conforme informações da prefeitura da cidade, mais de 88 mm de chuva foram registrados.



O quadro deve se agravar muito nos próximos dias, uma vez que um ciclone subtropical está se desenvolvendo na costa do Sudeste. Este ciclone deve continuar organizando a convecção sobre o Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte nos próximos dias, com volumes de chuva que devem ultrapassar 200 mm em diversos lugares. Confira os detalhes da previsão para as regiões Norte e Nordeste.

Alerta de chuvas extremas

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação ressalta áreas onde a previsão de volume diário de chuva difere (e muito) do que normalmente acontece em determinada região.

Ele classifica áreas com chuvas incomuns (entre 0,5 e 0,8) e chuvas extremas (entre 0,8 e 1), ressaltadas pelas cores em amarelo, laranja e vermelho nos mapas abaixo, especialmente quando estão dentro de contornos pretos (que indicam maior confiança).

Nota-se que entre 27 de fevereiro e 4 de março estão previstas chuvas incomuns a extremas em uma grande área que abrange desde as regiões Sudeste e Centro-Oeste, bem como Nordeste parte do Norte, mais especificamente os estados do Tocantins e faixa leste do Pará.

EFI do ECMWF para precipitação nos próximos dias. Créditos: adaptado de ECMWF.

Embora também tenha previsão de chuvas e tempestades em uma área ampla da metade norte do país, é nestas áreas destacadas em amarelo, laranja e vermelho nos mapas acima é que os volumes diários serão mais preocupantes.

Previsão de chuva nesta sexta-feira (27), de acordo com o ECMWF.

As chuvas devem ocorrer na forma de tempestades intensas, com chuvas volumosas em intervalos curtos de tempo, aumentando os riscos para inundações, alagamentos e enchentes repentinas, especialmente em áreas de risco.

Acumulados devem superar 200 mm e causar transtornos

Os estados mais afetados pelas chuvas volumosas até quarta-feira (4), quando as chuvas começam a diminuir serão:

Bahia (sul e oeste)

(sul e oeste) Tocantins

Pará (leste)

(leste) Piauí

Maranhão (litoral e metade sul)

(litoral e metade sul) Pernambuco (centro-oeste)

(centro-oeste) Divisa entre Ceará e Paraíba

Tempestades e chuvas fortes podem atingir também outros estados das regiões Norte e Nordeste, mas os estados citados acima têm previsão de chuva que se aproxima ou ultrapassa 200 mm.

Previsão de chuva acumulada até quarta-feira (4), de acordo com o ECMWF.

Sequência de dias com chuvas consideradas extremas têm impactos potenciais muito grandes à sociedade e trazem riscos diversos à população, especialmente às pessoas que vivem em áreas de risco como encostas de morros ou próximas a rios e córregos. As autoridades devem se mobilizar para remover e garantir a segurança destas pessoas.

Sempre que possível, a população deve evitar permanecer em ambientes ao ar livre durante tempestades e jamais, sob hipótese alguma, atravessar áreas alagadas, a pé ou de carro. Além do risco de ser arrastado pela correnteza, as águas podem esconder buracos. Em caso de emergência ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (199).