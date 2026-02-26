Alta pressão provoca frio e muito calor ao mesmo tempo no Sul do Brasil; entenda

Sistema de alta pressão impulsiona uma massa de ar frio pelo Sul do Brasil neste momento. No fim de semana, o frio ficará restrito ao leste da Região, enquanto a parte oeste terá temperaturas mais elevadas.

Uma massa de ar frio no Sul do Brasil vai deixar as noites e madrugadas mais frias no leste da região e, por outro lado, temperaturas mais elevadas no oeste e no interior.

Neste momento, um sistema de alta pressão atmosférica sobre o oceano está impulsionando uma massa de ar frio pela Região Sul do Brasil, especialmente sobre o Rio Grande do Sul, fazendo as temperaturas diminuírem gradualmente.

Amanhã (27), a massa passa a atuar também sobre os estados de Santa Catarina e do Paraná, fazendo as temperaturas caírem e deixando um clima já com “cara” de outono, com noites e madrugadas mais frias e tardes amenas em todo o Sul do país. No fim de semana, o friozinho fica restrito ao leste da Região, enquanto o oeste e o interior terão temperaturas mais elevadas por causa do tempo mais firme e da fraca intensidade e abrangência da massa de ar.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

É importante destacar que o sistema não é intenso, e não há no momento previsão de geadas na Região. Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Noites frias e tardes amenas no Sul do país nos próximos dias

A sexta-feira (27) terá temperaturas amenas em praticamente toda a Região Sul. As mínimas ficam abaixo dos 16°C na maior parte dos estados, com exceção do oeste e noroeste do Paraná, onde elas ficam entre 20°C e 22°C. Mas os destaques são: a Região da Campanha, na fronteira com o Uruguai, e áreas serranas do Rio Grande do Sul, onde as mínimas ficam entre 11°C-12°C; e a Serra Catarinense, com mínimas mais baixas ainda, em torno dos 8°C.

Ao longo do dia, as temperaturas sobem gradualmente, mas não ficam muito elevadas. No período da tarde, as máximas ficam mais amenas, não passando dos 26°C em quase todo o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no leste do Paraná (o norte e oeste paranaenses, o extremo oeste catarinense e o extremo noroeste gaúcho ainda terão temperaturas entre 29°C-31°C). Na Serra Catarinense, máximas podem cair um pouco, ficando em torno dos 17°C.

Com o avanço da massa de ar frio, a previsão é de que o Sul tenha uma queda gradual das temperaturas até o fim de semana, especialmente no leste da Região, ficando com noites e madrugadas mais frias e tardes amenas.

O fim de semana terá tempo firme, com sol entre poucas nuvens no Sul do país. A massa de ar frio passa a atuar mais na faixa leste da Região, deixando as temperaturas amenas, enquanto a parte oeste dos estados terá temperaturas mais elevadas, na casa dos 30°C.

No sábado (28), as temperaturas mínimas pela manhã (mapa abaixo) não ultrapassam os 19°C em praticamente todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o centro-leste do Paraná (novamente, a exceção é a metade oeste paranaense, onde as mínimas variam entre 20°C e 22°C). Em áreas da Serra Catarinense, mínimas entre 7°C e 9°C.

Previsão de temperatura mínima (em °C) para sábado (28) de manhã (6h), segundo o modelo europeu ECMWF.

As temperaturas máximas na tarde deste sábado (28) variam entre 22°C e 26°C na faixa leste dos três estados, enquanto que elas podem variar entre 29°C-31°C no oeste gaúcho e catarinense e chegar aos 33°C no oeste paranaense.

No domingo (1º de março), as condições térmicas serão semelhantes ao dia anterior. As mínimas ficam abaixo dos 18°C em quase toda a Região Sul. Contudo, no oeste do Paraná, elas chegam aos 22°C e no extremo oeste gaúcho aos 20°C. Mas os valores menores serão registrados em áreas serranas catarinenses: entre 8°C e 9°C.

Previsão de temperatura máxima (em °C) para domingo (1º) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante a tarde do domingo (1º), mapa logo acima, o calor ganha força no oeste da Região e as temperaturas máximas chegam aos 35°C no Paraná e aos 31°C no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por outro lado, a faixa leste continua com temperaturas mais amenas, com máximas não passando dos 26°C. Na Serra Catarinense, máximas entre 16°C e 18°C.

No fim de semana, as temperaturas mínimas e máximas nas capitais da Região para o sábado (28) e o domingo (1º), serão, respectivamente:

Porto Alegre :18°C/27°C (ambos os dias)

:18°C/27°C (ambos os dias) Florianópolis : 19°C/26°C; 18°C/25°C

: 19°C/26°C; 18°C/25°C Curitiba: 14°C/24°C (ambos os dias)

E a tendência é de que a massa de ar frio começe a perder força na Região Sul a partir da segunda-feira (2).