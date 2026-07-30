Inspirada no Caminho de Santiago: conheça a rota de 300 km em Goiás com cachoeiras e poesia

Inspirada no tradicional Caminho de Santiago, na Espanha, a rota de cerca de 300 km em Goiás passa por cidades históricas, ruínas, monumentos culturais e cachoeiras. Saiba mais aqui.

A rota tem aproximadamente 300 km de extensão e abrange história, natureza e poesia. Crédito: Divulgação.

Uma trilha de cerca de 300 quilômetros em Goiás é inspirada no Caminho de Santiago, uma famosa rota de peregrinação na Espanha que termina na Catedral de Santiago de Compostela (cidade de Santiago de Compostela, capital da Galiza, Espanha).

A rota brasileira passa por oito municípios, reúne belas paisagens do Cerrado, patrimônios históricos e é considerada a primeira rota de poesias do mundo. Saiba mais qual é abaixo.

O Caminho de Cora Coralina - Goiás

A rota em questão é o chamado Caminho de Cora Coralina, uma trilha de longo curso no estado de Goiás que, ao longo dos seus 300 km de extensão, conecta diferentes povoados e unidades de conservação.

O trajeto cruza os municípios históricos de Corumbá de Goiás, Pirenópolis, São Francisco de Goiás, Jaraguá e a Cidade de Goiás, abrangendo também os municípios de Cocalzinho de Goiás, Itaguari e Itaberaí.

Todo o percurso é autoguiado, então não é necessário guia ou agência de turismo.

A Cachoeira do Salto do Corumbá, em Goiás. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Corumbá de Goiás.

O Caminho de Cora Coralina é o único caminho de poesias do mundo. Nele, há poesias espalhadas por todos os trechos da poetisa goiana Ana Lis dos Guimarães, daí o nome da rota em sua homenagem.

Aos 14 anos de idade, a poetisa criou o pseudônimo Cora Coralina e somente aos 76 anos seu primeiro livro foi publicado.

Entre os atrativos naturais que você vai encontrar pelo percurso está a Cachoeira do Salto do Corumbá, a 11 km do centro da cidade de Corumbá de Goiás. Tem mais de 50 metros de altura, com um poço grande para banho e o acesso é por uma trilha curta e fácil.

Parte do trajeto do Caminho de Cora Coralina, em Goiás, o qual muitos ciclistas percorrem. Crédito: Divulgação.

No complexo Salto do Corumbá há também outras cachoeiras e várias trilhas, além de restaurante e pousada.

Outro destaque é o Parque Estadual da Serra dos Pireneus, umas das unidades de conservação que a rota abrange, com vegetação de cerrado, nascentes, cachoeiras, mirantes, formações geológicas e trilhas. Fica a cerca de 27 km da cidade de Corumbá de Goiás e a pouco mais de 20 km de Pirenópolis.

Dentro do parque há o Pico dos Pireneus, um dos pontos mais altos de Goiás, com mais de 1.300 metros de altitude.

O Pico dos Pirineus, no Parque Estadual da Serra dos Pireneus, em Goiás. Crédito: Secima.

E claro, as próprias cidades históricas que abrangem a rota, onde você pode fazer uma pausa para descanso ou pernoite. Elas oferecem mesinhas na rua, clima de interior e vários restaurantes que servem comidas típicas da região, como por exemplo, a Cidade de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis.

Hoje, o Caminho de Cora Coralina atende a caminhantes e ciclistas com pousos e alimentação ao longo de todo o seu percurso, tendo uma associação formalizada com mais de 30 empreendedores e mais de 50 colaboradores e voluntários que oferecem apoios em diversas áreas.

Como fazer a rota?

O Caminho de Cora Coralina começa na cidade de Corumbá de Goiás, que fica a cerca de 130 km de Brasília e a pouco mais de 100 km de Goiânia.

O ponto final do é na Cidade de Goiás, localizada a mais ou menos 140 km de Goiânia e pouco mais de 300 km de Brasília.

Caso você não queira fazer o caminho completo, há a possibilidade de fazer somente algum trecho, geralmente os que envolvem as cidades históricas, como Pirenópolis, Corumbá e a Cidade de Goiás.