Fortes ventanias no Rio de Janeiro: pessoas fogem das praias e pontes precisam ser fechadas

São impressionantes as imagens feitas no Rio de Janeiro, diante dos efeitos de uma forte ventania provocada pela aproximação de uma frente fria e um ciclone extratropical em alto mar que se deslocou pelo Sudeste nesta quarta (29).

Fortes rajadas de vento provocaram o caos no Rio de Janeiro (RJ) e em várias outras cidades das Regiões Sudeste e Sul do Brasil nesta quarta-feira, 29 de julho. O fenômeno ocorreu devido à passagem de um ciclone extratropical pelo oceano e à aproximação da sua frente fria associada, provocando ventos com velocidades superiores a 100 km/h.

Estes ventos arrastaram a areia das praias cariocas, reduziram a visibilidade, derrubaram pessoas e motociclistas, além de terem provocado uma fuga em massa de turistas que se encontravam nas praias da capital no momento em que o vendaval ocorreu.

Uma gravação feita na praia de Ipanema mostrava, ao longe, sinais da tempestade de vento que se aproximava. O vídeo também mostra o momento em que os ventos fortes chegaram à orla e como as pessoas correram em busca de abrigo. Embora o vendaval fosse iminente, as pessoas só começaram a correr após a chegada dos fortes ventos.

*Arpoador, Ipanema*



Vídeo sobre a ventania no exato momento que chega. E foi previsto antes mesmo de acontecer! Siga para se manter informado sobre informações e curiosidades do mar e da praia. pic.twitter.com/22Bwp3dsor — 𝗘𝗿𝗿𝗲𝗷𝗼𝘁𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗶𝗼𝗰𝗮 (@ErrejotaNews) July 30, 2026

O aeroporto internacional do Rio de Janeiro (Galeão) registrou uma rajada máxima de 105 km/h e uma tempestade de areia por volta das 16h00 (hora local). De acordo com os dados meteorológicos do aeroporto, o vento intensificou-se alguns minutos depois das 15h00 no local.

Imagens feitas na ponte que liga a cidade do Rio de Janeiro a Niterói mostram como o vento forte impediu a passagem dos veículos.

A Ponte Rio-Niterói precisou ter o trânsito interrompido devido a uma forte tempestade de areia e ventos intensos que atingem a região. pic.twitter.com/Woa7leF3eT — Metrópoles (@Metropoles) July 29, 2026

A rajada de vento chegou mesmo a derrubar alguns motociclistas, colocando em risco a vida de quem quisesse atravessar a ponte.

O trânsito foi interrompido na ponte até que as condições meteorológicas permitissem a travessia em segurança.

Expectativa: conhecer o Cristo Redentor do Rio de Janeiro



Realidade: Conhecer Jesus de Cristo de verdade pic.twitter.com/4q3izV4m0l — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) July 29, 2026

O monumento do Cristo Redentor, visitado diariamente por milhares de turistas, também sofreu os efeitos do vento que assolou a capital fluminense. O vento forte pegou de surpresa os turistas que ficaram expostos à sua força, a mais de 700 m acima do nível do mar.

Ventos fortes também em outros estados do país

Informações divulgadas pela Meteored Brasil confirmam que fortes rajadas de vento também atingiram o litoral e o interior do estado de São Paulo nesta quarta-feira (29), onde foram registradas rajadas de até 125 km/h.

Dados divulgados pelo portal de notícias brasileiro G1 referem rajadas de até 145 km/h na região montanhosa do litoral do Paraná, perto da capital Curitiba.

Infelizmente, os temporais no Sul e Sudeste do Brasil causaram a morte de várias pessoas nesta quarta-feira (29). E a previsão indica que novas tempestades vão afetar o Sul do país no fim de semana.