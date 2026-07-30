Fortes ventanias no Rio de Janeiro: pessoas fogem das praias e pontes precisam ser fechadas
São impressionantes as imagens feitas no Rio de Janeiro, diante dos efeitos de uma forte ventania provocada pela aproximação de uma frente fria e um ciclone extratropical em alto mar que se deslocou pelo Sudeste nesta quarta (29).
Fortes rajadas de vento provocaram o caos no Rio de Janeiro (RJ) e em várias outras cidades das Regiões Sudeste e Sul do Brasil nesta quarta-feira, 29 de julho. O fenômeno ocorreu devido à passagem de um ciclone extratropical pelo oceano e à aproximação da sua frente fria associada, provocando ventos com velocidades superiores a 100 km/h.
Estes ventos arrastaram a areia das praias cariocas, reduziram a visibilidade, derrubaram pessoas e motociclistas, além de terem provocado uma fuga em massa de turistas que se encontravam nas praias da capital no momento em que o vendaval ocorreu.
Uma gravação feita na praia de Ipanema mostrava, ao longe, sinais da tempestade de vento que se aproximava. O vídeo também mostra o momento em que os ventos fortes chegaram à orla e como as pessoas correram em busca de abrigo. Embora o vendaval fosse iminente, as pessoas só começaram a correr após a chegada dos fortes ventos.
O aeroporto internacional do Rio de Janeiro (Galeão) registrou uma rajada máxima de 105 km/h e uma tempestade de areia por volta das 16h00 (hora local). De acordo com os dados meteorológicos do aeroporto, o vento intensificou-se alguns minutos depois das 15h00 no local.
Imagens feitas na ponte que liga a cidade do Rio de Janeiro a Niterói mostram como o vento forte impediu a passagem dos veículos.
A rajada de vento chegou mesmo a derrubar alguns motociclistas, colocando em risco a vida de quem quisesse atravessar a ponte.
O trânsito foi interrompido na ponte até que as condições meteorológicas permitissem a travessia em segurança.
O monumento do Cristo Redentor, visitado diariamente por milhares de turistas, também sofreu os efeitos do vento que assolou a capital fluminense. O vento forte pegou de surpresa os turistas que ficaram expostos à sua força, a mais de 700 m acima do nível do mar.
Ventos fortes também em outros estados do país
Informações divulgadas pela Meteored Brasil confirmam que fortes rajadas de vento também atingiram o litoral e o interior do estado de São Paulo nesta quarta-feira (29), onde foram registradas rajadas de até 125 km/h.
Dados divulgados pelo portal de notícias brasileiro G1 referem rajadas de até 145 km/h na região montanhosa do litoral do Paraná, perto da capital Curitiba.
Infelizmente, os temporais no Sul e Sudeste do Brasil causaram a morte de várias pessoas nesta quarta-feira (29). E a previsão indica que novas tempestades vão afetar o Sul do país no fim de semana.
Referência da notícia
Meteored Brasil. Ventos de 120 km/h causam mortes e paralisam balsas em SP; veja imagens.
G1. Paraná registra ventos de 145 km/h e deve continuar tendo vendavais; veja a previsão do tempo.
OGYMET. METAR/SPECI de SBGL, Galeão (Brasil) - 29 de julho de 2026.