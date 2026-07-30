Forte ar quente chega até o Sul: abafamento e temperaturas 11°C acima da média
Uma massa de ar quente eleva as temperaturas a quase 30°C no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, com anomalias de 11°C e sensação de abafamento antes da mudança do tempo no fim de semana.
Uma massa de ar quente avança pelo Sul nesta sexta-feira (31) e eleva rapidamente as temperaturas, principalmente no Rio Grande do Sul. As máximas ficam próximas de 30°C, com desvios pontuais de até 11°C acima da média entre a Campanha, a Região Central, o Oeste e as Missões. O aquecimento também alcança o oeste de Santa Catarina e do Paraná.
Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana e São Borja terão tardes mais quentes, enquanto o vento transporta ar aquecido do interior. No sábado (1º), a entrada de umidade aumenta a sensação de abafamento, sobretudo no RS, mesmo sem avanço expressivo dos termômetros.
Sexta-feira terá até 11°C acima da média no Rio Grande do Sul
O aquecimento ganha força durante a manhã de sexta-feira e se torna mais evidente à tarde. As maiores anomalias, diferenças em relação ao valor normalmente observado nesta época, concentram-se no oeste e centro do RS. Entre Uruguaiana, Alegrete, São Borja e Santa Maria, os termômetros podem se aproximar de 30°C, até 11°C acima da referência climatológica em alguns horários.
O calor também se espalha pela Campanha, Missões e Região Metropolitana de Porto Alegre. O litoral gaúcho tende a ficar menos quente devido à influência marítima, enquanto Caxias do Sul e São José dos Ausentes mantêm valores menores. Em Santa Catarina e no Paraná, o aquecimento aparece primeiro no oeste, incluindo Chapecó, Cascavel e Foz do Iguaçu.
Calor se espalha e sábado começa mais abafado
Durante a noite de sexta para sábado, a temperatura deve cair pouco em parte do território gaúcho. O ar quente chega acompanhado de mais umidade, dificultando o resfriamento. Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo podem amanhecer abafadas, enquanto o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná também aquecem.
As diferenças regionais ajudam a definir onde a mudança será mais perceptível:
- Oeste e Missões: calor próximo de 30°C na sexta e noite menos fresca;
- Campanha e Região Central: anomalias de até 11°C e rápida elevação durante a tarde;
- Serra e Planalto: aquecimento mais moderado, com manhã ainda amena;
- Litoral: temperaturas menores, mas umidade crescente e sensação abafada;
- Oeste de SC e PR: calor avança no sábado, com máximas acima de 25°C.
O abafamento não depende apenas do termômetro. Com mais vapor de água, o suor evapora com menor eficiência e o organismo perde calor lentamente. Atividades ao ar livre podem parecer mais desgastantes em Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Santa Maria entre o fim da manhã e o começo da tarde.
Abafamento antecede mudança do tempo no fim de semana
O calor fora de época e o aumento da umidade fazem parte de uma situação pré-frontal: o ambiente que se estabelece antes da chegada de uma frente fria. Ventos do quadrante norte transportam ar quente para o RS, enquanto a pressão atmosférica diminui entre o norte da Argentina, o Uruguai e o território gaúcho. A combinação mantém o sábado quente, úmido e progressivamente mais instável.
No decorrer do sábado, áreas de chuva devem se formar primeiro no oeste e no sul do RS, avançando depois para a Campanha, a Região Central e as Missões. Há risco de tempestades localizadas, com raios, rajadas e eventual granizo.
A frente deve alcançar outras áreas gaúchas e trechos de SC e PR até domingo (2), interrompendo o abafamento. Como rios e solos ainda respondem à chuva anterior, novos núcleos fortes exigem atenção aos avisos oficiais.