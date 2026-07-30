Forte ar quente chega até o Sul: abafamento e temperaturas 11°C acima da média

Uma massa de ar quente eleva as temperaturas a quase 30°C no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, com anomalias de 11°C e sensação de abafamento antes da mudança do tempo no fim de semana.

O ar quente eleva as temperaturas até 11°C acima da média no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (31), com aquecimento também em Santa Catarina e no Paraná.

Uma massa de ar quente avança pelo Sul nesta sexta-feira (31) e eleva rapidamente as temperaturas, principalmente no Rio Grande do Sul. As máximas ficam próximas de 30°C, com desvios pontuais de até 11°C acima da média entre a Campanha, a Região Central, o Oeste e as Missões. O aquecimento também alcança o oeste de Santa Catarina e do Paraná.

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Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana e São Borja terão tardes mais quentes, enquanto o vento transporta ar aquecido do interior. No sábado (1º), a entrada de umidade aumenta a sensação de abafamento, sobretudo no RS, mesmo sem avanço expressivo dos termômetros.

Sexta-feira terá até 11°C acima da média no Rio Grande do Sul

O aquecimento ganha força durante a manhã de sexta-feira e se torna mais evidente à tarde. As maiores anomalias, diferenças em relação ao valor normalmente observado nesta época, concentram-se no oeste e centro do RS. Entre Uruguaiana, Alegrete, São Borja e Santa Maria, os termômetros podem se aproximar de 30°C, até 11°C acima da referência climatológica em alguns horários.

O calor se espalha pelo Sul nesta sexta-feira (31), com temperaturas próximas de 30°C no oeste gaúcho e valores mais amenos nas serras e no litoral.

O calor também se espalha pela Campanha, Missões e Região Metropolitana de Porto Alegre. O litoral gaúcho tende a ficar menos quente devido à influência marítima, enquanto Caxias do Sul e São José dos Ausentes mantêm valores menores. Em Santa Catarina e no Paraná, o aquecimento aparece primeiro no oeste, incluindo Chapecó, Cascavel e Foz do Iguaçu.

Calor se espalha e sábado começa mais abafado

Durante a noite de sexta para sábado, a temperatura deve cair pouco em parte do território gaúcho. O ar quente chega acompanhado de mais umidade, dificultando o resfriamento. Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo podem amanhecer abafadas, enquanto o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná também aquecem.

A umidade aumenta sobre o Rio Grande do Sul na madrugada de sábado (1º), intensificando o abafamento e preparando o ambiente para a formação de tempestades.

As diferenças regionais ajudam a definir onde a mudança será mais perceptível:

Oeste e Missões: calor próximo de 30°C na sexta e noite menos fresca;

calor próximo de 30°C na sexta e noite menos fresca; Campanha e Região Central: anomalias de até 11°C e rápida elevação durante a tarde;

anomalias de até 11°C e rápida elevação durante a tarde; Serra e Planalto: aquecimento mais moderado, com manhã ainda amena;

aquecimento mais moderado, com manhã ainda amena; Litoral: temperaturas menores, mas umidade crescente e sensação abafada;

temperaturas menores, mas umidade crescente e sensação abafada; Oeste de SC e PR: calor avança no sábado, com máximas acima de 25°C.

O abafamento não depende apenas do termômetro. Com mais vapor de água, o suor evapora com menor eficiência e o organismo perde calor lentamente. Atividades ao ar livre podem parecer mais desgastantes em Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Santa Maria entre o fim da manhã e o começo da tarde.

Abafamento antecede mudança do tempo no fim de semana

O calor fora de época e o aumento da umidade fazem parte de uma situação pré-frontal: o ambiente que se estabelece antes da chegada de uma frente fria. Ventos do quadrante norte transportam ar quente para o RS, enquanto a pressão atmosférica diminui entre o norte da Argentina, o Uruguai e o território gaúcho. A combinação mantém o sábado quente, úmido e progressivamente mais instável.

A chuva avança pelo oeste, sul e centro do Rio Grande do Sul na tarde de sábado (1º), com elevada probabilidade de tempestades localizadas.

No decorrer do sábado, áreas de chuva devem se formar primeiro no oeste e no sul do RS, avançando depois para a Campanha, a Região Central e as Missões. Há risco de tempestades localizadas, com raios, rajadas e eventual granizo.

A frente deve alcançar outras áreas gaúchas e trechos de SC e PR até domingo (2), interrompendo o abafamento. Como rios e solos ainda respondem à chuva anterior, novos núcleos fortes exigem atenção aos avisos oficiais.