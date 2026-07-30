Frente fria acende alerta no Sul para mais tempestades e rajadas de vento

Nova frente fria avança pelo Sul do Brasil neste fim de semana, levando condições para chuva forte, tempestades, rajadas de vento e chance de queda de granizo, principalmente no estado gaúcho.

Após as condições de tempo severo registradas na Região Sul do Brasil nos últimos dias, a região terá uma trégua. Mas será por um breve período, pois já neste fim de semana uma nova frente fria vai avançar pela região trazendo novos riscos.

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O sistema frontal novamente trará potencial para pancadas de chuva, tempestades, raios, rajadas de vento e chance de queda de granizo, especialmente para o estado gaúcho, onde também há risco potencial de transtornos como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Nova frente fria atinge a Região Sul no sábado

Após uma breve trégua no Sul do Brasil que vai até amanhã, um novo episódio com condições adversas no tempo atinge a região ao longo do sábado, 1º de agosto, com a formação de um novo ciclone e a frente fria associada sobre o Sul do país.

O sistema frontal vai afetar principalmente o estado gaúcho, onde são esperadas as condições mais severas de tempo ao longo do sábado (1º).

No Rio Grande do Sul, as instabilidades chegam com força já pela manhã no Oeste do estado. Entre a tarde e o início da noite, o sistema frontal avança levando chuvas moderadas a pontualmente intensas, tempestades e queda de granizo isolado também para as áreas da Campanha, Sul, Centro, Missões, Noroeste, Norte, Vales e Costa Doce.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons acinzentados) para o sábado (1º de agosto) às 14h à esquerda e às 19h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

A Região Metropolitana de Porto Alegre, incluindo a capital, pode registrar chuvas mais fracas no período da noite, mas sem risco de tempestades.

Em Santa Catarina, o sábado (1º) começa com predomínio de tempo estável, mas entre o final da tarde e a noite haverá condições para pancadas de chuva e temporais isolados nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul e, especialmente no Grande Oeste.

No Paraná, também são esperadas pancadas de chuva isoladas no sudoeste durante a noite do sábado (1º), mas sem risco de tempestades.

Contudo, os acumulados não serão tão expressivos como os registrados nos últimos dias na região (mapa abaixo).

Previsão da precipitação acumulada (em mm) entre hoje (30) e a noite (23h) de sábado (1º de agosto), segundo o modelo europeu ECMWF.

No estado gaúcho os volumes vão passam da casa dos 50 mm até a noite deste sábado (1º), com os maiores valores no Extremo Oeste, enquanto que nos estados catarinense e paranaense eles não ultrapassam os 10 mm.

Além disso, outro destaque da aproximação da frente fria serão as fortes rajadas de vento. Já nesta sexta-feira (31) há alerta para a intensificação dos ventos costeiros no Litoral do Rio Grande do Sul e Litoral Sul de Santa Catarina, com rajadas em torno dos 60 km/h.

Previsão de rajadas de vento (em km/h) para a tarde (13h) do sábado (1º de agosto), segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo do sábado (1º), as rajadas de vento ganham intensidade nos três estados da região. Grande parte do Rio Grande do Sul, a metade oeste do Paraná e as porções oeste, sul e leste de Santa Catarina terão rajadas entre 50 e 70 km/h, principalmente à tarde.

A porção central do estado gaúcho tem previsão de rajadas chegando em torno dos 72 km/h, mas corrigindo esses valores devido à topografia, as rajadas podem pontualmente atingir entre 80 e 100 km/h.

Na região Central do Rio Grande do Sul, as rajadas de vento variam entre 60 e 70 km/h, mas pontualmente podem atingir até 100 km/h.

A tendência é que, no domingo (2), o tempo estável volte a predominar sobre a Região Sul, embora ainda não se descarte a ocorrência de alguma pancada de chuva isolada em áreas do sul catarinense próximas à divisa com o estado gaúcho.