Caminho da Fé para Aparecida ganha título de Rota Turística Nacional: veja cidades do roteiro

O tradicional Caminho da Fé, que leva milhares de peregrinos ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, passou a ser oficialmente uma rota turística nacional, contemplando mais de 70 municípios .

O Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no município de Aparecida, no estado de São Paulo. Crédito: Divulgação.

O Caminho da Fé é uma famosa rota de peregrinação até o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que fica no município de Aparecida, no estado de São Paulo.

A rota tem extensão de cerca de 318 km saindo do ramal principal que é em Águas da Prata (São Paulo) e leva em média 10 a 14 dias a pé ou 6 a 8 dias de bicicleta. Mas o trajeto para quem vem de mais longe é maior, já que a rota contempla mais 70 municípios entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, com diferentes pontos de partida.

O trajeto oficial é sinalizado por setas amarelas e pode ser feito a pé, de bicicleta ou a cavalo, e o percurso é totalmente organizado. Para a organização e suporte estrutural ao longo dos dias, é necessário o uso da Credencial de Peregrino, que permite acesso à rede de pousadas parceiras e garante o direito de retirar o Certificado de Conclusão ao chegar no município de Aparecida.

E agora, esta peregrinação se tornou, através de lei, uma rota turística nacional. Veja abaixo mais detalhes sobre o que muda.

Caminho da Fé agora é rota turística nacional

A tradicional peregrinação Caminho da Fé passou a ser oficialmente uma rota turística nacional. A medida deve facilitar o acesso das cidades participantes a investimentos na infraestrutura e promoção do turismo.

O reconhecimento foi estabelecido pela Lei nº 15.449/2026, sancionada no último dia 1º de julho, como um roteiro voltado ao turismo religioso e cultural em mais de 70 cidades entre São Paulo e Minas Gerais.

E a movimentação para o Santuário impressiona. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre os dias 1º e 12 de outubro do ano passado, período que inclui as celebrações de Nossa Senhora Aparecida, cerca de 39 mil romeiros caminharam pela Via Dutra até o Santuário.

O mapa abaixo mostra o trajeto completo dos mais 70 municípios em 18 ramais que levam a Aparecida.

Mapa completo, com todos os 18 ramais do Caminho da Fé. Fonte: Associação Amigos do Caminho da Fé/Reprodução.

O percurso principal foi inaugurado em 2003 e começa justamente em Águas da Prata. A partir de lá, os romeiros vão para os municípios mineiros de Andradas, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata, Tocos do Moji, Estiva, Consolação, Paraisópolis e Brazópolis. A seguir, vêm os últimos municípios paulistas antes de Aparecida, que são São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Potim e Guaratinguetá.

Além deste percurso principal, o Caminho da Fé conta ainda com 18 ramais. Esses tais “ramais” são diferentes cidades de onde se pode iniciar a peregrinação, sendo que todos se conectam ao ramal principal em Águas da Prata (SP) e já têm pontos de apoio associados.

Brasil torna oficial o Caminho da Fé, rota de peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida no município de Aparecida, em São Paulo. Crédito: Divulgação.

E vários ramais mineiros oferecem paisagens exuberantes pelo caminho, com cenários da Serra da Mantiqueira, cachoeiras, rios e pelo turismo rural, com cafezais e vinícolas.

E além do Santuário Nacional, a cidade de Aparecida oferece outras atrações como a Passarela da Fé, a Sala das Promessas, a Capela das Velas e o museu dedicado à história da devoção à padroeira do Brasil.