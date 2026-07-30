Ar polar trará frio rigoroso de inverno e temperaturas abaixo de 0°C; veja o que esperar

O mês de agosto contará com o avanço de uma massa de ar polar que diminuirá acentuadamente as temperaturas em algumas áreas do Brasil. Os termômetros podem registrar mínimas abaixo de 0°C.

Termômetros podem atingir temperaturas negativas na segunda semana de agosto. Foto: Foto: Jewison Cabral.

O mês de julho está terminando e foi marcado por chuvas volumosas e variações nas temperaturas ao longo dos dias. Com a chegada de agosto, a expectativa continua com a previsão de chuvas fortes e em grandes quantidades nos primeiros dias do novo mês, além do avanço de massa de ar polar sobre áreas do Brasil.

Essas chuvas volumosas e intensas ocorrem devido ao avanço de frente fria sobre o Sul e Sudeste do país que aumenta a presença de nuvens carregadas. Após a sua passagem, uma massa de ar polar ingressa no país diminuindo de forma mais acentuada as temperaturas.

Tendência indica temperaturas abaixo de 0°C

É isso mesmo, a tendência é de que as temperaturas possam voltar a atingir 0°C na segunda semana de agosto. Mas quais serão os fatores que trazem o retorno deste frio rigoroso de inverno para o Sul do Brasil? Vamos explicar de uma maneira rápida e simples.

Primeiro, vale lembrar que agosto, apesar de contar com dias eventualmente mais quentes, ainda é um mês de pleno inverno, estação que se encerra em 22 de setembro às 21h05. Até lá, a menor incidência de radiação solar sobre o Hemisfério Sul garante temperaturas naturalmente mais baixas.

Previsão de precipitação no sábado (8) mostra a tendência de chuvas em boa parte do Sul do Brasil.

Segundo, a passagem de frentes frias, a previsão mostra que a Oscilação Antártica continuará com valores negativos, o que permite que as frentes frias avancem para maiores latitudes (Sul e Sudeste) e junto dela a presença de ar polar, maior responsável pela queda de temperaturas.

Para a segunda semana de agosto, as primeiras projeções indicam a chegada de uma frente fria a partir do sábado (8), que avança pelo Sul do Brasil nos dias seguintes, trazendo chances de chuvas intensas e acumulados elevados.



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Na retaguarda desse sistema, uma forte massa de ar polar causará uma queda acentuada na temperatura. No decorrer da madrugada e manhã de domingo (9), as áreas mais frias ficarão localizadas no Rio Grande do Sul, em especial na porção sul do estado, onde os termômetros podem registrar valores abaixo de 8°C.

Previsão de temperaturas no domingo (9) com termômetros podendo marcar mínimas próximas menores do que 8°C no sul do RS.

Conforme as horas passam, o ar polar avança pela Região Sul e alcança Santa Catarina na segunda-feira (10). Até as primeiras horas da manhã, a divisa com o Rio Grande do Sul e a Serra Catarinense podem registrar temperaturas também inferiores aos 8°C. Enquanto que em áreas pontuais do Rio Grande do Sul as temperaturas já ficam entre 4°C e 6°C.

Avançando no tempo, o frio rigoroso de inverno deverá ser sentido na madrugada e manhã de terça-feira (11). Isso porque a massa de ar polar estará mais intensa e a tendência é de tempo limpo sobre a Região. Assim, as áreas de maior altitude devem registrar as menores marcas do período, com o modelo projetando marcas abaixo de 0°C na Serra Catarinense.

Previsão de temperaturas para a terça-feira (11), mostra uma massa de ar frio avançando pelo sul do país, com temperaturas mínimas abaixo de 0°C

No restante de Santa Catarina, o frio também marca presença com a projeção de temperaturas entre 2°C e 6°C, aumentando as chances de geadas. No Rio Grande do Sul, o ar polar mantém sua intensidade e o frio permanece, com termômetros entre 6°C e 8°C em grande parte do estado.

O ar frio também atinge o Paraná, afetando primeiramente os municípios do sul e sudoeste paranaense. As temperaturas nessa faixa variam entre 6°C e 10°C na madrugada e manhã do dia 11 de agosto. Trata-se de uma tendência, sendo importante acompanhar as atualizações da previsão do tempo nos próximos dias.