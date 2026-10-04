Ilha de Margarita recupera conectividade aérea e abre um novo capítulo para o turismo na Venezuela

A Ilha Margarita volta a se aproximar do mercado sul-americano: o destino venezuelano passa a integrar a malha aérea da Copa Airlines via Panamá, recuperando uma opção de conexão para viajantes que partem de diferentes pontos da região.

Um novo capítulo para o turismo na Venezuela: Ilha Margarita recupera uma conexão aérea fundamental.

A presença da Venezuela na 30ª edição da Feira Internacional de Turismo (FIT), realizada em Buenos Aires nos últimos dias de setembro, trouxe uma das novidades mais interessantes para o mercado: a inclusão de Porlamar, na Ilha de Margarita, na malha aérea da Copa Airlines, via Panamá.

O anúncio oficial já havia sido feito pela companhia aérea em agosto: a partir de 26 de novembro, a Copa Airlines começará a operar voos de e para Porlamar, na Ilha de Margarita, oferecendo uma nova alternativa para os passageiros que viajam entre a Venezuela e o restante do continente por meio do Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá, conhecido como o Hub das Américas.

A nova conexão para Porlamar volta a aproximar esse destino venezuelano e acrescenta uma alternativa para chegar ao Caribe a partir do país.

A Copa Airlines destaca que a inclusão de Porlamar visa ampliar as alternativas de conectividade para a Ilha de Margarita e o estado de Nueva Esparta, conectando-os ao Panamá e a mais de 80 destinos da rede da companhia no continente.

Assim, a nova rota visa facilitar viagens a turismo, a negócios e para visitas a familiares. "Acreditamos que uma maior conectividade gera mais oportunidades para as pessoas, empresas e comunidades, bem como para o desenvolvimento econômico da nossa região", afirmou Pedro Heilbron, presidente executivo da Copa Airlines.

Uma nova conexão aérea para a Ilha de Margarita

Segundo informou a companhia por meio de um comunicado oficial, a Copa Airlines iniciará operações com três frequências semanais, a serem realizadas às terças, quintas e domingos.

Uma nova rota aérea para Porlamar busca ampliar as alternativas de conectividade para a Ilha de Margarita.

Para os viajantes da região, a inclusão de Porlamar na malha da Copa Airlines representa uma nova possibilidade de chegar à Ilha de Margarita por meio de conexão no Panamá. No caso da Argentina, a companhia aérea conta atualmente com conexões partindo de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario e Salta para o seu Hub das Américas, no Panamá. Dessa forma, a nova rota amplia as opções de conexão para os viajantes argentinos que desejam chegar à Ilha de Margarita.

Ao mesmo tempo, a rota permitirá aos passageiros da Ilha Margarita e do estado de Nueva Esparta acessar, por meio do Hub das Américas, diversos destinos do norte, centro e sul do continente, além do Caribe. As passagens já estão disponíveis em copa.com, na central de atendimento, nos escritórios de vendas da Copa Airlines e nas agências de viagens autorizadas.

Ilha de Margarita volta a brilhar

Localizada no estado de Nueva Esparta, a Ilha de Margarita é um dos principais destinos turísticos da Venezuela. Com cerca de 500 mil habitantes, o território insular combina praias, gastronomia, patrimônio histórico e uma importante oferta comercial.

Porlamar funciona como um dos principais centros comerciais e de serviços da ilha e será a porta de entrada aérea para esta nova conexão internacional.

Reconhecida por suas praias, sua gastronomia e sua riqueza cultural, a ilha abriga atrações como Playa El Agua, Playa Parguito, Playa El Yaque, o Castillo de San Carlos de Borromeo e a Basílica de Nuestra Señora del Valle. A Ilha Margarita também conta com uma importante oferta comercial e de entretenimento, um atrativo que historicamente faz parte de sua proposta turística.

Para quem deseja se conectar mais com o valor histórico e cultural do destino, a partir da Ilha Margarita também é possível visitar as ilhas de Coche e Cubagua. Esta última abriga as ruínas de Nueva Cádiz, um antigo assentamento colonial que faz parte do patrimônio histórico da Venezuela.

Uma recuperação que busca novos mercados

A nova conexão aérea chega em um momento em que a Ilha Margarita busca aprofundar a recuperação de sua atividade turística e ampliar seu alcance em mercados internacionais, paralelamente ao ressurgimento da atividade hoteleira e turística na região.

Autoridades de Nueva Esparta informaram que o estado recebeu 122.000 turistas durante agosto e os primeiros dias de setembro de 2026, em um período que incluiu as celebrações da Virgem do Vale. Nesse cenário, a inclusão de Porlamar na rede da Copa Airlines representa uma nova via para ampliar a chegada de viajantes internacionais e conectar a Ilha de Margarita a outros mercados do continente.

Turismo de sol e praia na Ilha Margarita: uma das praias mais lindas do Caribe.

A inclusão desta rota aérea insere-se, assim, em uma fase em que o destino busca reposicionar-se no mapa turístico internacional. Trata-se de uma expectativa compartilhada pelos atores privados do setor: a Câmara de Turismo de Nueva Esparta apontou que a nova conexão Panamá–Porlamar pode gerar um impacto positivo no turismo regional, facilitando o trabalho comercial de agências e operadoras.