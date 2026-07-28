Festival de Inverno de Paranapiacaba tem mais de 80 atrações gratuitas; veja a programação

O Festival de Inverno de Paranapiacaba, em Santo André, no estado de São Paulo, está em sua 25ª edição e oferece diversas atrações, entre shows, exposições, feira de vinil, entre outros.

Vila histórica de Santo André, a 1h da capital paulista, recebe festival de inverno com teatro de rua, circo e shows gratuitos. Crédito: Raquel Freitas.

No município de Santo André, estado de São Paulo, a histórica Vila de Paranapiacaba recebe a 25ª edição do Festival de Inverno, com muita música, shows, cultura, arte, gastronomia e atrações para todas as idades.

São dois finais de semana reservados para a festividade. O primeiro já aconteceu nos dias 25 e 26 de julho. O próximo será nos dias 1 e 2 de agosto, já neste fim de semana. Então fique atento e se programe!

Veja abaixo mais detalhes e a programação completa do fim de semana!

Programação do Festival de Inverno de Paranapiacaba

A programação cultural do Festival é totalmente gratuita e começa por volta das 12 horas em ambos os dias, e claro, acontece na Vila de Paranapiacaba.

Por lá você vai encontrar atrações musicais, exposições, exibições de cinema, feira de vinil, contação de histórias, artes circenses, conversas literárias e até um espaço para o mostrar o seu talento!

As atrações musicais vão abranger diferentes estilos, como MPB, rock, maracatu, jazz, hip hop e reggae, e estarão distribuídas em três palcos principais: o do Mercado, da Rua Direita e do Viradouro.

A Vila de Paranapiacaba receberá apresentações musicais e intervenções artísticas gratuitas, além de praça de alimentação com o melhor da gastronomia local. Crédito: Alex Cavanha/PSA.

Serão mais de 80 atividades culturais, espalhadas também em outros locais da parte baixa da Vila, incluindo a Biblioteca Ábia Ferreira Francisco, o Coreto, o Cine Lyra e as vielas de Paranapiacaba, por onde passarão as atrações itinerantes.

E claro, também terá uma boa gastronomia, para todos os gostos. Serão mais de 50 estabelecimentos dedicados à alimentação, como cafés, pubs e restaurantes. E duas praças de alimentação completam a oferta de delícias para quem for visitar o Festival.

Como já comentamos, as atrações e atividades são gratuitas, mas é sugerida a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis ou itens (roupas, calçados) para a Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade.

Para conferir a programação completa de cada dia, bem como os horários, clique aqui.

Como chegar ao local do evento?

De carro ou moto: haverá estacionamento (pago) na Rodovia Dep. Adib Chammas, altura do km 47, e lá terá acesso a um dos ônibus gratuitos que irão até a parte baixa da vila, com desembarque ao lado da Casa Fox.

De ônibus (Parte Alta): as partidas da linha TRO 040 – Paranapiacaba acontecem no Terminal Metropolitano Santo André Leste.

De trem (Parte Alta): pegue a Linha 10–Turquesa da CPTM até a estação terminal Rio Grande da Serra. Em seguida, caminhe até o ponto localizado na Rua Pastor Aquilino Sartori, 02 – Rio Grande da Serra e embarque na linha intermunicipal (ônibus) TRO 424 – Rio Grande da Serra / Paranapiacaba, que faz o trajeto direto até Paranapiacaba.