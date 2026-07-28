Terremoto de magnitude 7,1 abala o sul do Japão: vídeos do forte tremor que gerou um alerta de tsunami

Um terremoto poderoso atingiu o Japão em 28 de julho. Várias imagens surgiram mostrando ruas e prédios danificados. O tremor gerou alertas de tsunami, masfelizmente não houve ondas destrutivas.

Um forte terremoto de magnitude 7,1 atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão. O tremor ocorreu às 16h27 (horário local) desta terça-feira, 28 de julho, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

A agência emitiu um alerta de tsunami para a região, prevendo ondas de até um metro. A imprensa internacional relatou apenas pequenas variações no nível do mar, sem a ocorrência de um tsunami destrutivo. Após o fim do perigo, a JMA suspendeu o alerta.

Danos a inúmeras estruturas

Várias imagens e vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando os danos causados pelo forte terremoto no sul do Japão. Casas e muros destruídos, estradas e caminhos rachados e pontes inutilizáveis estão entre as consequências do terremoto ocorrido hoje no país.

夕方熊本地震被害状況

日本製紙八代工場大煙突崩落

九州自動車道 八代高架損壊

八代駅構内貨物列車脱線横転

熊本爆発建物広範囲損壊https://t.co/xFSmP0q6Lq

島原市山体表層崩落情報 pic.twitter.com/nDgFQ9vjFK — 無尽探査機 (@muzintansaki) July 28, 2026

Vale lembrar que o Japão faz parte do chamado "Círculo de Fogo", uma extensa zona que circunda o Oceano Pacífico, caracterizada por altos níveis de atividade sísmica e vulcânica. Chile, Canadá, Estados Unidos, Filipinas e Nova Zelândia estão entre os países que também registram intensa atividade sísmica devido à sua localização nessa zona de encontro de placas tectônicas.

Um mapa de terremotos do USGS mostra a localização do tremor principal e de outros eventos ocorridos na região após o terremoto que atingiu o Japão em 28 de julho. A agência americana informou que o terremoto atingiu magnitude 6,8, ocorrendo a 5 km da cidade de Uto e a uma profundidade de 10 km.

Veículos de imprensa locais relataram dezenas de feridos e cortes de energia após o terremoto; além de estradas bloqueadas, os serviços de trens de alta velocidade foram suspensos e o Aeroporto de Kumamoto foi temporariamente fechado.

Como o terremoto ocorreu durante o dia, muitas pessoas estavam fazendo compras ou realizando suas atividades diárias. Imagens de shoppings mostram mercadorias tombando devido ao violento tremor sísmico.

Até o momento da publicação desta notícia, as autoridades locais ainda não haviam divulgado uma avaliação oficial dos danos e do impacto.

A extensão do terremoto

O terremoto, ocorrido a uma profundidade de 10 km, foi sentido em várias regiões do Japão. O mapa da JMA mostra a variação da intensidade sísmica. Relatos indicam que o tremor foi sentido com intensidade 1 em cidades como Osaka e Tóquio. O maior impacto ocorreu na ilha de Kyushu, a terceira maior ilha do arquipélago japonês.

Segundo dados oficiais da JMA, a maior intensidade foi registrada na cidade de Uki, uma localidade com cerca de 60.000 habitantes na região de Kumamoto.

Mapa de intensidade do terremoto mostrando a extensão da onda sísmica que varreu grande parte do sul do Japão. Fonte: JMA.

Mais de 50 terremotos de pequena magnitude foram registrados na região de Kumamoto nas seis horas seguintes ao tremor principal, segundo dados divulgados pela JMA.

As autoridades recomendaram à população que não baixe a guarda nos próximos dias, pois novos tremores secundários — alguns dos quais podem ser intensos — poderão ocorrer na região de Kumamoto.