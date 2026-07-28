Terremoto de magnitude 7,1 abala o sul do Japão: vídeos do forte tremor que gerou um alerta de tsunami
Um terremoto poderoso atingiu o Japão em 28 de julho. Várias imagens surgiram mostrando ruas e prédios danificados. O tremor gerou alertas de tsunami, masfelizmente não houve ondas destrutivas.
Um forte terremoto de magnitude 7,1 atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão. O tremor ocorreu às 16h27 (horário local) desta terça-feira, 28 de julho, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA).
A agência emitiu um alerta de tsunami para a região, prevendo ondas de até um metro. A imprensa internacional relatou apenas pequenas variações no nível do mar, sem a ocorrência de um tsunami destrutivo. Após o fim do perigo, a JMA suspendeu o alerta.
Danos a inúmeras estruturas
Várias imagens e vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando os danos causados pelo forte terremoto no sul do Japão. Casas e muros destruídos, estradas e caminhos rachados e pontes inutilizáveis estão entre as consequências do terremoto ocorrido hoje no país.
Vale lembrar que o Japão faz parte do chamado "Círculo de Fogo", uma extensa zona que circunda o Oceano Pacífico, caracterizada por altos níveis de atividade sísmica e vulcânica. Chile, Canadá, Estados Unidos, Filipinas e Nova Zelândia estão entre os países que também registram intensa atividade sísmica devido à sua localização nessa zona de encontro de placas tectônicas.
Veículos de imprensa locais relataram dezenas de feridos e cortes de energia após o terremoto; além de estradas bloqueadas, os serviços de trens de alta velocidade foram suspensos e o Aeroporto de Kumamoto foi temporariamente fechado.
Como o terremoto ocorreu durante o dia, muitas pessoas estavam fazendo compras ou realizando suas atividades diárias. Imagens de shoppings mostram mercadorias tombando devido ao violento tremor sísmico.
Até o momento da publicação desta notícia, as autoridades locais ainda não haviam divulgado uma avaliação oficial dos danos e do impacto.
A extensão do terremoto
O terremoto, ocorrido a uma profundidade de 10 km, foi sentido em várias regiões do Japão. O mapa da JMA mostra a variação da intensidade sísmica. Relatos indicam que o tremor foi sentido com intensidade 1 em cidades como Osaka e Tóquio. O maior impacto ocorreu na ilha de Kyushu, a terceira maior ilha do arquipélago japonês.
Segundo dados oficiais da JMA, a maior intensidade foi registrada na cidade de Uki, uma localidade com cerca de 60.000 habitantes na região de Kumamoto.
Mais de 50 terremotos de pequena magnitude foram registrados na região de Kumamoto nas seis horas seguintes ao tremor principal, segundo dados divulgados pela JMA.
As autoridades recomendaram à população que não baixe a guarda nos próximos dias, pois novos tremores secundários — alguns dos quais podem ser intensos — poderão ocorrer na região de Kumamoto.
Referência da notícia
USGS. Magnitude 2.5+ Earthquakes, Past Day.
Agencia Meteorológica del Japón. Información de terremoto: Información detallada, 28 de julio de 2026.