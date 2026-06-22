O segundo maior bosque de cerejeiras fora do Japão fica em SP e terá festival gratuito em julho

Em sua 46ª edição, a Festa das Cerejeiras acontecerá em julho na capital paulista e convida a todos os simpatizantes da tradição hanami para contemplação do evento.

O segundo maior bosque de cerejeiras do mundo fora do Japão está localizado no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo. Crédito: Divulgação.

O segundo maior bosque de cerejeiras do mundo fora do Japão está localizado no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo (SP). O espaço abriga milhares de árvores das espécies Okinawa, Himalaia e Yukiwari.

E as árvores já desabrocharam por lá! A cerejeira que é a árvore símbolo do Japão se tornou a marca dos descendentes da comunidade nipônica que vivem na região. Todos os anos essa comunidade tem a tradição de realizar o “hanami”, de sentar sob as cerejeiras e contemplá-las durante um bom período.



Com isso, o famoso festival Festa das Cerejeiras (Sakura Matsuri) acontecerá em breve. Se você é um simpatizante da cultura japonesa, acompanhe conosco mais informações sobre este evento incrível que está chegando.

O 46º Festival das Cerejeiras de SP

Este ano o Festival Sakura Matsuri está em sua 46ª edição e acontecerá no Parque do Carmo, que fica na Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 - Itaquera, nos dias 24, 25, 26 e 31 de julho e 01 e 02 de agosto. O horário é das 12h às 19h nas sextas e das 9h às 19h aos sábados e domingos.

O evento, que tem entrada e estacionamento gratuitos, convida a todos para o 'hanami', o costume tradicional japonês de contemplar a beleza das flores das cerejeiras.

O Parque do Carmo é palco da famosa Festa das Cerejeiras, evento tradicional da comunidade nipônica em São Paulo capital. Crédito: Divulgação.

Serão mais de 4 mil cerejeiras, as chamadas sakuras, colorindo a paisagem do Parque do Carmo. Suas delicadas flores rosadas florescem uma vez ao ano. As árvores são originárias do Japão e chegaram ao Parque através de um imigrante que trouxe diversas mudas de seu país em 1978.

Atualmente, este festival é um dos maiores símbolos da comunidade nipo-brasileira na capital paulista.

A Festa das Cerejeiras no Parque do Carmo atrai milhares de visitantes durante a tradicional celebração anual do Hanami (a contemplação das flores). Crédito: Divulgação.

O evento contará com atrações como: apresentações musicais, gastronomia típica com vários quitutes asiáticos em uma praça de alimentação, danças folclóricas japonesas e grupos de taikô, os famosos tambores do Japão.

E junto à esta edição ocorrerá também o 6º Festival das Estrelas “Tanabata Matsuri”, outra celebração tradicional japonesa na qual você também poderá escrever seus desejos em pequenas tiras de papel e queimá-las em seguida, uma tradição que busca enviá-los aos céus.

A florada dura apenas alguns dias e esta data é a única oportunidade de conferir os caminhos formados pelas flores em tons de rosa. Então se você estiver pela região, não deixe de ir visitar!