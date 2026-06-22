O segundo maior bosque de cerejeiras fora do Japão fica em SP e terá festival gratuito em julho
Em sua 46ª edição, a Festa das Cerejeiras acontecerá em julho na capital paulista e convida a todos os simpatizantes da tradição hanami para contemplação do evento.
O segundo maior bosque de cerejeiras do mundo fora do Japão está localizado no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo (SP). O espaço abriga milhares de árvores das espécies Okinawa, Himalaia e Yukiwari.
E as árvores já desabrocharam por lá! A cerejeira que é a árvore símbolo do Japão se tornou a marca dos descendentes da comunidade nipônica que vivem na região. Todos os anos essa comunidade tem a tradição de realizar o “hanami”, de sentar sob as cerejeiras e contemplá-las durante um bom período.
Com isso, o famoso festival Festa das Cerejeiras (Sakura Matsuri) acontecerá em breve. Se você é um simpatizante da cultura japonesa, acompanhe conosco mais informações sobre este evento incrível que está chegando.
O 46º Festival das Cerejeiras de SP
Este ano o Festival Sakura Matsuri está em sua 46ª edição e acontecerá no Parque do Carmo, que fica na Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 - Itaquera, nos dias 24, 25, 26 e 31 de julho e 01 e 02 de agosto. O horário é das 12h às 19h nas sextas e das 9h às 19h aos sábados e domingos.
O evento, que tem entrada e estacionamento gratuitos, convida a todos para o 'hanami', o costume tradicional japonês de contemplar a beleza das flores das cerejeiras.
Serão mais de 4 mil cerejeiras, as chamadas sakuras, colorindo a paisagem do Parque do Carmo. Suas delicadas flores rosadas florescem uma vez ao ano. As árvores são originárias do Japão e chegaram ao Parque através de um imigrante que trouxe diversas mudas de seu país em 1978.
Atualmente, este festival é um dos maiores símbolos da comunidade nipo-brasileira na capital paulista.
O evento contará com atrações como: apresentações musicais, gastronomia típica com vários quitutes asiáticos em uma praça de alimentação, danças folclóricas japonesas e grupos de taikô, os famosos tambores do Japão.
E junto à esta edição ocorrerá também o 6º Festival das Estrelas “Tanabata Matsuri”, outra celebração tradicional japonesa na qual você também poderá escrever seus desejos em pequenas tiras de papel e queimá-las em seguida, uma tradição que busca enviá-los aos céus.
A florada dura apenas alguns dias e esta data é a única oportunidade de conferir os caminhos formados pelas flores em tons de rosa. Então se você estiver pela região, não deixe de ir visitar!
Referência da notícia
Prates, M. (2026). O 2º maior bosque de cerejeiras fora do Japão fica em SP e terá festival gratuito com 4.000 árvores e atrações típicas.