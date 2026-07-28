Nova frente fria chega ao Brasil no início de agosto; veja o que esperar
Depois do Rio Grande do Sul entrar em alerta vermelho, uma nova frente fria já tem data para avançar pelo Sul do Brasil. O sistema deve trazer mais chuva para o RS, SC, PR e MS no início de agosto, mas com menor intensidade e baixo risco de geadas ou frio extremo
Neste momento, um sistema de baixa pressão sobre a região Sul do Brasil está causando chuvas intensas, especialmente sobre o Rio Grande do Sul. O sistema também causará pancadas de chuva em outros estados ao longo dos próximos dias, mas o território gaúcho será o mais afetado pelas chuvas.
Existe grande risco de transtornos, como danos em edificações devido ao tempo severo, além de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos de terra e transtornos no transporte rodoviário.
Nova frente fria avança no início de Agosto
Após a passagem desse sistema meteorológico, previsões já indicam o avanço de uma nova frente fria no sábado (1), primeiro dia do mês de Agosto. O sistema causará novas pancadas de chuva sobre o Rio Grande do Sul já ao longo do próximo final de semana.
O sistema também causará pancadas de chuva significativas em outros estados, como o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, e o Mato Grosso do Sul - especialmente no Sudoeste do estado e na região do Pantanal. Mesmo assim, o estado que será mais afetado pelas chuvas ainda será o Rio Grande do Sul.
No entanto, previsões indicam que, felizmente, as chuvas causadas por esta nova frente fria não serão tão intensas quanto as que estão sendo registradas neste momento. De acordo com as últimas rodadas de previsão, essa frente não deve trazer acumulados muito maiores do que 50 mm/dia.
Além disso, ao longo do final de semana, uma nova massa de ar frio, com temperaturas menores, avançará pela região Sul, como é possível observar na imagem acima. Isso fará as temperaturas caírem para patamares mais amenos.
Ainda assim, tudo indica que essa frente não irá ocasionar temperaturas mínimas inferiores a 10°C em nenhum município. Por isso, até o momento, as previsões não indicam risco de geadas entre o sábado (1) e o domingo (2).
Até o final do domingo (2), essa frente fria já terá se dissipado, voltando a deixar o tempo firme e seco sobre a região Sul. Com a ausência de frio extremo e de chuvas torrenciais, tudo indica que o sistema não trará grandes transtornos para a população ao longo do próximo final de semana.