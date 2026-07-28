Nova frente fria chega ao Brasil no início de agosto; veja o que esperar

Depois do Rio Grande do Sul entrar em alerta vermelho, uma nova frente fria já tem data para avançar pelo Sul do Brasil. O sistema deve trazer mais chuva para o RS, SC, PR e MS no início de agosto, mas com menor intensidade e baixo risco de geadas ou frio extremo

Imagem de satélite (infravermelho) nesta terça-feira ao meio-dia mostra tempestades se formando sobre o Rio Grande do Sul, causando pancadas de chuva intensas sobre o estado gaúcho.

Neste momento, um sistema de baixa pressão sobre a região Sul do Brasil está causando chuvas intensas, especialmente sobre o Rio Grande do Sul. O sistema também causará pancadas de chuva em outros estados ao longo dos próximos dias, mas o território gaúcho será o mais afetado pelas chuvas.

Com essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu ALERTA VERMELHO de grande perigo para o RS e parte de SC nesta terça-feira (28) e na quarta-feira (29). Há risco de chuvas de 100 mm/dia ou mais, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo.

Existe grande risco de transtornos, como danos em edificações devido ao tempo severo, além de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos de terra e transtornos no transporte rodoviário.

Nova frente fria avança no início de Agosto

Após a passagem desse sistema meteorológico, previsões já indicam o avanço de uma nova frente fria no sábado (1), primeiro dia do mês de Agosto. O sistema causará novas pancadas de chuva sobre o Rio Grande do Sul já ao longo do próximo final de semana.

Previsão de nebulosidade e chuva no sábado durante a tarde mostra o avanço de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul, causando novas pancadas de chuva sobre o estado gaúcho.

O sistema também causará pancadas de chuva significativas em outros estados, como o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, e o Mato Grosso do Sul - especialmente no Sudoeste do estado e na região do Pantanal. Mesmo assim, o estado que será mais afetado pelas chuvas ainda será o Rio Grande do Sul.

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No entanto, previsões indicam que, felizmente, as chuvas causadas por esta nova frente fria não serão tão intensas quanto as que estão sendo registradas neste momento. De acordo com as últimas rodadas de previsão, essa frente não deve trazer acumulados muito maiores do que 50 mm/dia.

Previsão de temperaturas mínimas no Sábado e no Domingo mostra que haverá um resfriamento entre estes dias, mas não há previsão de temperaturas extremas que possam causar geadas.

Além disso, ao longo do final de semana, uma nova massa de ar frio, com temperaturas menores, avançará pela região Sul, como é possível observar na imagem acima. Isso fará as temperaturas caírem para patamares mais amenos.

Ainda assim, tudo indica que essa frente não irá ocasionar temperaturas mínimas inferiores a 10°C em nenhum município. Por isso, até o momento, as previsões não indicam risco de geadas entre o sábado (1) e o domingo (2).

Até o final do domingo (2), essa frente fria já terá se dissipado, voltando a deixar o tempo firme e seco sobre a região Sul. Com a ausência de frio extremo e de chuvas torrenciais, tudo indica que o sistema não trará grandes transtornos para a população ao longo do próximo final de semana.