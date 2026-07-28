Calor de 40°C e temporais deixam em alerta estados do Centro-Oeste; veja a previsão

O calor se aproxima de 40°C no Centro-Oeste, enquanto temporais isolados avançam sobre Mato Grosso do Sul e parte de Mato Grosso, com risco de chuva forte, rajadas de vento e granizo localizado até quinta-feira.

Calor próximo de 40°C e baixa umidade predominam no Centro-Oeste, enquanto temporais isolados avançam sobre áreas de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

O ar quente ganha força no Centro-Oeste nesta terça-feira (28), com máximas entre 38°C e quase 40°C em áreas de Mato Grosso. Goiás e o norte de Mato Grosso do Sul também terão calor intenso durante esta parte da semana, enquanto a umidade relativa pode cair para menos de 20% nos períodos mais críticos da tarde.

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Ao mesmo tempo, a passagem de uma frente fria muda o tempo no sul e oeste sul-mato-grossense entre quarta (29) e quinta-feira (30). A chuva alcança Mato Grosso do Sul e aparece em núcleos mais irregulares no noroeste de Mato Grosso. Serão temporais pontuais e isolados, com chuva forte, rajadas, descargas elétricas e possibilidade de granizo localizado.

Temperaturas se aproximam de 40°C em Mato Grosso

O calor mais intenso ocorre entre 13h e 17h desta terça-feira, quando Cuiabá e o centro-norte de Mato Grosso podem registrar de 38°C a 40°C. Em Goiás e no Distrito Federal, as máximas superam 30°C, enquanto o norte de Mato Grosso do Sul pode variar entre 34°C e 37°C.

Calor intenso domina o Centro-Oeste, com temperaturas próximas de 40°C em áreas de Mato Grosso.

A combinação entre ar quente, céu aberto e baixa umidade amplia o desconforto térmico e eleva o risco de queimadas. As temperaturas mais elevadas se concentram em Mato Grosso, Goiás e no norte de Mato Grosso do Sul, enquanto o avanço da frente fria começa a amenizar o calor no extremo sul sul-mato-grossense:

Mato Grosso: máximas de 38°C a quase 40°C;

Goiás e Distrito Federal: tardes acima de 30°C e umidade baixa;

norte de Mato Grosso do Sul: calor de 34°C a 37°C;

sul de Mato Grosso do Sul: redução gradual da temperatura até quinta-feira.

Temporais se concentram no sul de Mato Grosso do Sul

Na quarta-feira, a frente fria encontra o ar quente acumulado sobre o Centro-Oeste e favorece o crescimento rápido de nuvens de tempestade. Os núcleos mais fortes devem se concentrar entre Dourados, Ponta Porã, Amambai e Naviraí. Nessas áreas, a chuva pode cair com forte intensidade em pouco tempo, acompanhada por raios, rajadas e granizo localizado.

A chuva avança pelo sul de Mato Grosso do Sul na quarta-feira, com pancadas isoladas também no noroeste de Mato Grosso.

Em Mato Grosso, a precipitação será menos abrangente e deverá alcançar principalmente o noroeste, incluindo áreas próximas de Aripuanã, Cotriguaçu e Colniza.

Os volumes médios da semana podem ficar ao redor de 5 mm em grande parte das faixas atingidas, mas esse valor não elimina pancadas localmente fortes.

A chuva tende a ocorrer em corredores estreitos e isolados, enquanto extensas áreas do centro e leste mato-grossense, de Goiás e do Distrito Federal permanecem secas.

Chuva perde força, mas calor e ar seco continuam

Na quinta-feira, ainda podem ocorrer pancadas no sul de Mato Grosso do Sul, mas a instabilidade enfraquece. O ar menos quente reduz as máximas nessa faixa, enquanto Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal continuam com tardes acima de 35°C e umidade entre 20% e 30%.

Chuva acumulada se concentra no sul de Mato Grosso do Sul até quinta-feira, enquanto grande parte do Centro-Oeste permanece seca.

Entre sexta-feira (31) e o fim de semana, o tempo volta a ficar predominantemente seco em Campo Grande, Goiânia, Brasília e Cuiabá, embora o noroeste mato-grossense ainda possa registrar chuva isolada.

Durante temporais, a orientação é evitar áreas abertas, árvores e estruturas metálicas. O granizo não ocorrerá em todos os municípios e dependerá da organização de cada célula; alertas oficiais devem ser acompanhados antes de viagens ou atividades rurais.