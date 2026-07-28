Tempo muda em SP: frente fria traz rajadas de quase 80 km/h e frio

A aproximação de uma fraca frente fria vai trazer pancadas de chuva isoladas em algumas áreas de São Paulo, além de rajadas de vento fortes e uma breve queda das temperaturas entre esta quarta (29) e a quinta-feira (30).

O estado de São Paulo está sob a influência de uma massa de ar quente e seco, que está mantendo o tempo firme, com predomínio de Sol e calor de até 32°C nesta terça-feira (28). Porém, haverá uma breve mudança no tempo em algumas áreas paulistas entre esta quarta (29) e a quinta-feira (30).

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Uma fraca frente fria vai se aproximar da região provocando pancadas de chuva isoladas, rajadas de vento de quase 80 km/h e uma queda das temperaturas no leste do estado.

Vale destacar que não são esperadas chuvas intensas e volumosas nem um frio significativo; o destaque fica para os ventos que localmente podem causar alguns transtornos como queda de estruturas, galhos de árvores e cortes de energia.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Fraca frente fria muda o tempo em parte de SP

Com a aproximação do sistema frontal, já são esperadas pancadas de chuva entre a tarde e a noite desta quarta-feira (29) em áreas do centro, do leste, na Região de Presidente Prudente e no sul, incluindo o Vale do Ribeira e áreas próximas à divisa com o Paraná.

E não se descartam temporais isolados nestas áreas mais ao sul durante o dia e no oeste, região de Presidente Prudente, durante a noite.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quarta-feira (29) à tarde à esquerda e para quinta-feira (30) à noite à esquerda, segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital paulista terá um dia de sol com muitas nuvens à tarde e chance de pancadas de chuva à noite.

E atenção com a temperatura na cidade: ainda fará calor de 30°C na quarta (29), mas na quinta-feira (30) a temperatura diminui e a máxima não passa dos 21°C.

Além disso, a quarta-feira (29) também terá alerta de rajadas de vento moderadas a fortes no sul e no leste do estado ao longo do dia. As rajadas variam de 50 a 70 km/h nestas áreas, mas pontualmente podem superar este valor na região da Baixada Santista.

Previsão de rajadas de vento (em km/h) para quarta-feira (29) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quinta-feira (30) a frente fria já começa a se afastar de São Paulo, mas ainda vai favorecer o aumento da nebulosidade e chuvas fracas e isoladas no leste do estado.

A capital paulista terá um dia variando de sol com muitas nuvens a períodos de céu nublado. À noite céu com muitas nuvens. Baixa chance de chuva.

Com a passagem do sistema, nesta quinta-feira (30) as temperaturas devem registrar uma queda no leste do estado, incluindo a região da Grande São Paulo e o litoral, e que será sentida especialmente nas máximas.

Assim, durante a tarde de quinta-feira (30) as temperaturas máximas não passam dos 23°C na faixa leste de São Paulo, e chegam em torno dos 15°C em áreas mais elevadas.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para a quinta-feira (30) à tarde, segundo o modelo europeu ECMWF.

Mas será um curto período de diminuição do calor, o friozinho não deve perdurar nos próximos dias. E como comentamos antes, a capital paulista terá temperatura máxima de 21°C nesta quinta (30).

A partir de sexta-feira (31), o calor volta a ganhar intensidade e o tempo fica firme e com predomínio de sol em todo o estado.