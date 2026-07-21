Esquecida no passado, vila do cacau vira um dos destinos mais cobiçados do sul da Bahia; conheça

Destino no sul baiano é um dos principais pontos da rota turística Costa do Cacau e oferece além de belas paisagens naturais, esportes de aventura, muita história e boa gastronomia.

A Costa do Cacau se estende por aproximadamente 200 km no litoral sul baiano, tendo Ilhéus e Itacaré como seus principais destinos turísticos. Na foto, imagem aérea de Itacaré. Crédito: Márcio Filho/MTUR/Wikimeddia Commons.

A Costa do Cacau é uma região turística do Sul da Bahia conhecida pela forte ligação com a história do cacau. É uma rota turística de cerca de 200 km que reúne cenários marcantes do litoral baiano, combinando história, cultura, praias preservadas, gastronomia e muita vegetação de Mata Atlântica.

É um destino muito procurado por quem deseja viver uma viagem com natureza e autenticidade. E entre os principais pontos desta rota está Itacaré, um destino para quem ama natureza em seu estado mais puro. O município oferece, além de belas paisagens naturais, atividades de ecoturismo e boa gastronomia, incluindo, é claro, os gostosos chocolates produzidos na região.

Um pouco de história

Itacaré fica na foz do Rio de Contas e já foi aldeia indígena, polo cacaueiro ao abrigar o antigo porto do cacau e vila de pescadores. O porto do local era um ponto de escoamento da produção agrícola de cacau do estado baiano, como via estratégica para a Chapada Diamantina. A região começou a se desenvolver a partir da segunda metade do século 19 com a produção do cacau.

Ou seja, a principal atividade econômica da região era o cacau, pelas mãos de senhores de engenho. Porém, os ricos fazendeiros abandonaram a cidade no século 20 em busca de outros polos, que ganhavam ferrovias e estradas.

A Praia do Resende, em Itacaré (Bahia), é um refúgio semiurbano cercado por coqueiros e Mata Atlântica. Fica a apenas 1,5 km do centro da cidade. Crédito: Blog Amo Itacaré.

Nos anos 1980, a infestação da praga vassoura-de- bruxa devastou lavouras de cacau ainda existentes e provocou o empobrecimento da região, quando Itacaré era um pequeno vilarejo de pescadores, com poucos moradores.

Pouco a pouco a região começou a ser descoberta por surfistas que ali se instalaram, já que as praias eram ótimas para a prática do esporte. Em 1998 foi construída a ponte que liga a cidade a Ilhéus, dando início ao desenvolvimento do turismo, hoje a principal fonte de renda do município.

Hoje a região pulsa por meio do turismo, sendo um ponto de destaque para o surfe, e turistas de todo o mundo trouxeram vida de volta ao lugar.

Os atrativos de Itacaré

A Costa do Cacau é uma região agraciada com praias paradisíacas cercadas por falésias e coqueirais, além das áreas preservadas de Mata Atlântica. E em Itacaré não seria diferente.

Itacaré é a cidade perfeita para amantes da natureza e esportes de aventura, oferecendo praias belíssimas escondidas pela mata, que, aliás, são as principais atrações da cidade. Há praias para todos os gostos, desde as mais estruturadas até as selvagens, sem falar de trilhas ecológicas e cachoeiras nas áreas de mata.

Praia da Concha, a principal praia urbana de Itacaré, a poucos minutos de caminhada do centro da cidade. Famosa pelo mar sem ondas, oferece excelente infraestrutura com bares e restaurantes, além de abrigar o famoso mirante do pôr do sol na Ponta do Xaréu. Crédito: Divulgação.

São mais de 13 praias principais espalhadas ao longo do litoral. Algumas de destaque são: a Praia do Resende, a mais próxima do centro urbano e cercada por vegetação, com o mar levemente animado, recebendo alguns surfistas iniciantes no esporte; a Praia da Concha, que é a praia urbana mais movimentada, com quiosques, bares mas com mar calmo, ideal para famílias e crianças e para a prática de stand-up paddle; e a icônica Prainha, escondida em uma reserva particular e com acesso por trilha a partir da Praia da Ribeira, mas sem infraestrutura no local.

Para os mais experientes no surfe, a Praia do Tiririca é uma ótima opção, com ondas consistentes quase todo o ano e um clima jovem. É, aliás, palco de campeonatos.

Passeio de barco no Rio de Contas, em Itacaré, Bahia. Crédito: Renata Ghiotto/Divulgação.

Não deixe de conhecer também o Circuito das Quatro Praias, um percurso com trilhas que conecta as praias de Engenhoca, Havaizinho, Camboinha e Itacarezinho, com águas cristalinas e vegetação densa.

Outra opção de passeio é andar de canoa ou de barco pelo Rio de Contas.

Para quem gosta de mais adrenalina, uma opção é aventurar-se no rafting do Rio de Contas. E para fechar o dia, não deixe de curtir a energia da Rua da Pituba à noite, com barzinhos e músicas ao vivo.

Os arredores da Rua Pituba é uma das melhores áreas para se hospedar em Itacaré. Crédito: Divulgação.

Além disso, Itacaré mantém uma cena gastronômica que mistura raiz baiana e alta cozinha, herança da chegada de moradores estrangeiros nos últimos vinte anos. Por lá, você vai poder experimentar pratos típicos como a moqueca de peixe e o acarajé, além, é claro, de degustar chocolates especiais produzidos com cacau da própria região.

As melhores áreas para se hospedar em Itacaré são a Praia da Concha, ideal para quem busca tranquilidade com o pé na areia e mar sem ondas, e a região Centro/Rua Pituba, que é onde ficam os principais bares, restaurantes e lojinhas (mais agito).