Litoral de SP tem uma das menores praias do mundo; veja a formação rochosa que pode entrar para o Guinness Book

Uma “minipraia” em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, é uma das menores do mundo, com cerca de 40 metros de extensão, e pode entrar para o livro dos recordes (Guinness Book).

A menor praia do Brasil, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Crédito: Bruno Amir.

Oficialmente, o título de menor praia do mundo pertence à Praia de Gulpiyuri, localizada na região das Astúrias, na Espanha. Com cerca de 50 metros de extensão, ela é uma praia curiosa, onde a água do mar chega através de uma rede de cavernas subterrâneas.

Contudo, o Brasil possui uma forte candidata que pode desbancar esse título. Trata-se de uma “minipraia” localizada em uma pequena ilha em Ubatuba, no Litoral Norte do estado de São Paulo. Saiba mais abaixo.

A menor praia do Brasil que pode ser também a menor do mundo

Trata-se da pequena praia localizada na Ilha Rachada (ou Ilha da Selinha), em Ubatuba. Ela tem apenas 40 metros de extensão e menos de 5 metros de largura (alguns trechos com apenas 2 metros).

Ela tem uma pequena faixa de areia e fica ‘espremida’ entre dois paredões rochosos na ilha (veja imagem abaixo). É recoberta por vegetação típica da Mata Atlântica.

A pequena praia na Ilha Rachada, em Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo. Crédito: Reprodução/YouTube/Caminhos do SUP.

O acesso é feito apenas pelo mar, em passeios de embarcação, e a região chama a atenção pelas águas cristalinas e pela vegetação preservada.

O Guinness World Records, também conhecido como Livro dos Recordes e antigamente chamado apenas de Guinness Book, não tem registrado nenhum título de 'menor praia' atualmente.

Além disso, ainda não há uma medição oficial da extensão da praia na Ilha Rachada, mas estima-se estes 40 metros.

A pequena praia na Ilha Rachada, em Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo. Crédito: Bruno Amir.

Contudo, a prefeitura do município destaca interesse em entrar no livro e busca o reconhecimento oficial do recorde, apesar do local não permitir visitas, o que dificulta o acesso para medição.

Por questões de preservação ambiental, o local é de acesso restrito e protegido. Geralmente, os turistas observam a formação a partir de barcos de passeio.

Outras praias de destaque em Ubatuba

Com mais de 100 praias espalhadas por sua costa (oficialmente são 102), Ubatuba é reconhecida por sua beleza natural. Tem para todos os gostos e alguns destaques são, de acordo com o estilo da viagem:

Para famílias com crianças : Praia do Lázaro, Praia da Almada e Praia de Santa Rita, todas com mar calmo e excelente infraestrutura.

: Praia do Lázaro, Praia da Almada e Praia de Santa Rita, todas com mar calmo e excelente infraestrutura. Para quem procura surf : Praia de Itamambuca e Praia Vermelha do Norte, famosas pelas ondas constantes.

: Praia de Itamambuca e Praia Vermelha do Norte, famosas pelas ondas constantes. Para quem quer maior contato com a natureza : Praia do Félix e Praia do Prumirim, que unem mar claro, vegetação preservada e riozinhos.

: Praia do Félix e Praia do Prumirim, que unem mar claro, vegetação preservada e riozinhos. Para quem procura agito e estrutura: Praia Grande e Praia das Toninhas, ideais para quem busca quiosques movimentados e fácil acesso.

Ubatuba é um dos destinos mais procurados por turistas e surfistas no Litoral Norte de São Paulo, com lindas praias a serem exploradas.

Não dá para dizer qual é a melhor, afinal, os turistas desejam coisas diferentes. Há quem goste do agito e quem prefira praias desertas, assim como há aqueles que não abrem mão de um bom serviço à beira-mar e outros que preferem levar a própria bebida para relaxar sem se preocupar.

Mas o certo é que a região vale uma visita. Já decida qual é a sua praia ideal e planeje uma próxima viagem!