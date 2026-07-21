Virada do tempo em SP traz risco de temporais, até 100 mm e frio por 4 dias

Nova frente fria vai avançar por São Paulo na segunda metade desta semana, levando pancadas de chuva, temporais isolados e volumes pontuais de 100 mm, além de causar uma queda das temperaturas nos próximos 4 dias.

Os dias ensolarados e secos estão com os dias contados no estado de São Paulo. Uma mudança no tempo é esperada na segunda metade desta semana, quando uma nova frente fria vai avançar pela região.

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Além de levar pancadas de chuva e temporais isolados, o sistema meteorológico também vai causar uma queda das temperaturas após a sua passagem, que será sentida especialmente nas máximas.

Mas esse alívio ao calor será breve, pois já no fim de semana as temperaturas voltam a subir no estado e o tempo volta a ficar firme.

Segunda metade da semana com chuva e temporais em SP

É importante destacar que a chuva não vai se prolongar por muito tempo. Já no fim de semana o tempo volta a ficar firme em todo o estado de São Paulo.

Mas vamos lá. A frente fria avança e já na noite de quarta-feira (22) poderá provocar chuvas nas áreas de divisa com o Paraná, que podem vir com raios.

Ao longo de toda a quinta-feira (23) são esperadas pancadas de chuva moderadas a fortes em todo o estado, que podem vir acompanhadas por temporais isolados. Durante o dia o risco é maior em áreas do centro e do sul, enquanto à noite o risco é maior no oeste e interior sul, inclusive com muitas descargas elétricas.

A capital paulista terá uma quinta (23) de céu com muitas nuvens e tarde e noite chuvosas, mas sem risco de temporais.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons cinzas/brancos) para sexta-feira (24) às 11h à esquerda e paras às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (24) os temporais ganham força, especialmente na metade centro-sul do estado. Já na madrugada são esperadas chuvas moderadas em todo o estado, que podem pontualmente ser intensas e com muitos raios.

Ao longo do dia ainda haverá condições para pancadas de chuva moderadas a intensas em todo o território e com temporais com muitos raios. À noite, as instabilidades reduzem mas podem ocorrer pancadas isoladas no centro e leste.

Previsão de densidade de raios para a sexta-feira (24) às 9h à esquerda e para às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital paulista terá uma sexta (24) de céu parcialmente nublado, com chuva mais fraca pela manhã e temporais à tarde e à noite.

No fim de semana, o tempo volta a ficar firme e com predomínio sol, mesmo que no sábado (25) haja alguma possibilidade de chuva fraca e isolada.

Volumes pontuais de até 100 mm em SP

Os acumulados de precipitação entre hoje (21) e a noite do sábado (25) serão mais elevados na porção centro-sul de São Paulo, variando entre 40 mm e 70 mm. A faixa mais ao norte do estado terá volumes baixos e não significativos (abaixo de 20 mm).

Previsão da precipitação acumulada (em mm) até a noite (21h) de sábado (25), segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, os volumes podem pontualmente atingir os 100 mm em localidades do sul e do leste do estado, nas proximidades de Ourinhos e de Capão Bonito. Por exemplo, em Santa Cruz do Rio Pardo (100,1 mm).

Na capital paulista são esperados volumes em torno dos 14 mm.

Temperaturas diminuem nos próximos dias em SP

Até esta quarta-feira (22), antes da chegada da frente fria à região, o calor continua atuando no estado, especialmente no oeste, onde as temperaturas máximas podem chegar aos 33°C (na região de Araçatuba). Grande parte do estado terá máximas acima dos 27°C.

Contudo, já na quinta-feira (23), com a passagem do sistema, haverá uma diminuição das temperaturas, sentida especialmente nas máximas, e na região leste do estado, onde elas ficarão abaixo dos 21°C e podendo chegar aos 12°C no sul da região de Sorocaba.

Áreas do norte/noroeste ainda terão máximas em torno dos 30°C. A capital paulista terá máxima de 21°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a sexta-feira (24), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (24) as temperaturas diminuem mais um pouco por todo o estado, inclusive em áreas do oeste onde fazia mais calor, mas vale destacar que não fará um frio significativo.

Agora toda a porção centro-leste terá máximas que não ultrapassam os 21°C e que podem novamente ficar em torno dos 12°C no extremo sul da sub-região de Sorocaba. A porção oeste terá máximas entre 21°C e 24°C. Apenas o extremo norte (região de Franca) ainda terá temperaturas em torno dos 28°C/29°C. A capital paulista terá máxima de 20°C.

Máximas ficam abaixo dos 21°C no leste de São Paulo entre quinta-feira (23) e sábado (25), podendo chegar aos 12°C no sul da região de Sorocaba.

Mas como comentamos antes, será um período breve de friozinho. Já no fim de semana o calor retorna ao estado.

A partir do sábado (25) as temperaturas se elevam gradualmente; apenas algumas áreas do leste ainda podem registrar máximas de 15°C. No domingo (26), as máximas ficam acima dos 22°C em praticamente todo o território, e chegam aos 32°C no noroeste.