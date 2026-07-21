Descoberto derretimento devastador de geleiras nos Alpes

Mais um inverno excepcionalmente ameno e com escassa precipitação, seguido por uma série de ondas de calor sem precedentes em junho e julho, revelou-se uma combinação desastrosa para as geleiras das regiões alpinas da Suíça e da Áustria neste ano.

Derretimento de geleiras: campos de gelo e vastas reservas de água doce estão desaparecendo.

O Glaciar Dachstein, na Áustria, é um exemplo disso. A situação no local é particularmente alarmante, uma vez que todas as reservas de neve do inverno de 2025/26 — uma estação de escassa precipitação de neve — já haviam se esgotado em 29 de junho.

A partir desse momento — mais cedo do que nunca —, teve início o derretimento devastador da massa de gelo secular do glaciar. Ele continuará perdendo seu valioso volume de gelo refrigerante até a chegada do próximo inverno.

Mesmo durante os anos de calor atípico das últimas décadas, o processo de derretimento não começava antes de várias semanas depois, em agosto.

Consequências bem conhecidas do aquecimento global

Os efeitos do aquecimento global de origem humana sobre as geleiras são bem conhecidos há décadas. No entanto, eventos ocorridos nos últimos anos superaram tanto as previsões quanto as expectativas de muitos pesquisadores.

O jornal austríaco Der Standard tem noticiado extensivamente a questão do derretimento das geleiras. O meteorologista e glaciologista Klaus Reingruber estuda a Geleira Dachstein há 20 anos.

Os últimos cinco ou seis anos foram verdadeiramente dramáticos. A geleira não está mais derretendo apenas em suas partes inferiores — entre 2.200 e 2.300 metros —, mas sim até o cume. Enquanto o recuo anual em vários pontos monitorados costumava ser de um ou dois metros, hoje ele é tipicamente de 17 ou até 22 metros.

Disse Reingruber em entrevista ao Der Standard.

Deslizamentos de rochas e redução do abastecimento de água

O recuo drástico das geleiras traz consigo inúmeras consequências negativas. À medida que o solo descongela — e devido à perda do imenso peso do gelo —, o terreno subjacente e até mesmo encostas inteiras tornam-se cada vez mais instáveis.

Grandes desprendimentos de rochas, quedas de blocos mais frequentes, fluxos de detritos e inundações repentinas já são consequências diretas e visíveis. Trilhas de caminhada já estabelecidas não podem mais ser utilizadas, ou sua manutenção acarreta custos enormes.

As geleiras também são vitais para os recursos hídricos. Durante o verão, elas liberam a água do degelo justamente no momento de maior necessidade.

O que desapareceu completamente nessas altitudes são as nevascas de verão — até mesmo as nevascas em setembro.

Disse o pesquisador Reingruber ao Der Standard.

Em dias quentes de julho ou agosto, o gelo da geleira pode derreter até 10 centímetros por dia. Se nevasse por apenas dois ou três dias, o gelo ficaria protegido, e a superfície brilhante da neve refletiria a radiação solar. Ao longo de um ano inteiro, a diferença seria significativa.

As geleiras da Suíça também estão sob ameaça

As geleiras suíças são maiores e, em alguns casos, situam-se a altitudes superiores a 4.000 metros — consideravelmente mais elevadas do que as da Áustria. No entanto, elas enfrentam exatamente os mesmos desafios, tanto no inverno quanto no verão.

A Rede Suíça de Monitoramento de Geleiras (GLAMOS) documenta e monitora sistematicamente as mudanças glaciais de longo prazo nos Alpes Suíços. A GLAMOS é operada conjuntamente pela ETH Zurique e pelas universidades de Friburgo e Zurique, em estreita colaboração com a Comissão Suíça para a Observação da Criosfera (SKK).

A Geleira Aletsch é uma das afetadas pela aceleração da perda de gelo.

A precipitação de neve durante o inverno de 2025/26 ficou entre 50% e 75% abaixo da média de longo prazo. O mês de abril de 2026 foi 2,6°C mais quente do que a média do período de 1991–2020. Posteriormente, em junho, a Suíça vivenciou uma onda de calor que resultou no período de 10 dias mais quente já registrado.

Até o momento, as condições de seca persistem em toda a Suíça. Em muitos locais, a precipitação registrada em um período de 90 dias equivale a apenas 35% a 65% da média sazonal.

A GLAMOS informou que, em 29 de junho de 2026, as reservas de neve do inverno haviam se esgotado completamente. A partir dessa data, todo o gelo das geleiras da Suíça começou a derreter.

Segundo a GLAMOS, 2026 figura atualmente como o segundo pior ano já registrado.

Números de geleiras

O pior ano desde o início das medições foi 2022, quando 6% do gelo glacial da Suíça desapareceu. A segunda maior perda ocorreu em 2023, com um declínio de 4%. De acordo com o GLAMOS, as perdas totalizaram 2,5% em 2024, apesar da abundante queda de neve nas áreas de maior altitude. Em 2025, as perdas aumentaram novamente para 3%. Entre 2022 e o final de 2025, a Suíça perdeu um total de 15,5% do seu gelo glacial.

Segundo o GLAMOS, a Suíça ainda possui cerca de 1.400 geleiras, contendo aproximadamente 46,5 quilômetros cúbicos de gelo. No entanto, mais de 1.000 geleiras menores já desapareceram.

A magnitude das mudanças também se reflete nos dados apresentados pelo glaciologista Matthias Huss, da ETH Zurich, em uma reportagem da emissora suíça SRF.

Durante a onda de calor de duas semanas, as geleiras suíças derreteram a uma taxa de 400 metros cúbicos de água por segundo. Essa quantidade de água seria suficiente para encher uma piscina olímpica a cada seis segundos, dia e noite, durante duas semanas.

Disse Huss à SRF.

Considerando que as condições após o último inverno já eram extremamente ruins, ele disse que era profundamente preocupante pensar em como a situação poderia evoluir este ano.

Ação climática e custos

Os países estão tentando lidar com os impactos nos recursos hídricos e no fornecimento de energia por meio de investimentos significativos.

Em Zermatt, na Suíça, por exemplo, estão sendo discutidos planos para a construção de um novo reservatório, com um custo estimado de € 500 milhões, para garantir o fornecimento de energia e fornecer capacidade adicional para lidar com eventos de chuvas torrenciais.

Embora o projeto continue sendo controverso, os glaciologistas o consideram uma prova de que os enormes custos de lidar com as consequências do aquecimento global superam em muito os custos, frequentemente criticados, da ação climática e da transição energética.

Pesquisadores de geleiras de renome alertam contra a ideia de que o derretimento do chamado gelo "eterno" do mundo esteja ocorrendo isoladamente, aceitando simplesmente seu provável desaparecimento enquanto as medidas de proteção climática são reduzidas.

O recuo glacial é apenas um dos sintomas visíveis da mudança climática. Ele afeta geleiras em todas as altitudes.

Para retardar o derretimento glacial, coberturas geotêxteis estão sendo cada vez mais utilizadas nos Alpes Suíços. Espalhadas sobre a superfície da geleira, elas refletem a luz solar e ajudam a preservar a neve e o gelo abaixo.

Assim como acontece com muitos sintomas, o mundo não deve se concentrar apenas na criação de "cobertores" de resfriamento para preservar o gelo. É preciso também abordar a causa principal do derretimento glacial: as emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis. Reduzir essas emissões de forma rápida e substancial é a única maneira de limitar o aquecimento global e seus impactos a médio e longo prazo.