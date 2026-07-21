Cidades do RS registram queda de granizo gigante em tempestade

A formação de nuvens cumulonimbus provocou uma intensa chuva de granizo no interior gaúcho, resultando na queda de pedras de gelo do tamanho da palma da mão.

Granizo atingiu cidades do interior do Rio Grande do Sul — Foto: Defesa Civil de Rio Pardo

A queda de pedras de gelo de grandes dimensões surpreendeu moradores do interior do Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (21). A tempestade afetou principalmente os municípios de Vale do Sol e Rio Pardo, localizados na Região dos Vales, onde pedras comparáveis ao tamanho de ovos de galinha foram registradas por residentes e pela Defesa Civil.

O fenômeno causou estragos rápidos em estruturas físicas e vegetações locais, somando-se aos prejuízos provocados pelas chuvas intensas na região. Desde o final de semana, dezenas de cidades gaúchas enfrentam transtornos causados pelo mau tempo, resultando em desalojamentos e alertas para tempestades com ventos fortes.

Como ocorre a formação do granizo nas nuvens

O aparecimento do granizo está diretamente ligado à presença de nuvens de grande extensão vertical, conhecidas como cumulonimbus. No interior dessas formações, correntes de ar elevam as gotas de água até regiões atmosféricas extremamente frias, permitindo o congelamento imediato do líquido.

Granizo gigante em cidades do interior do RS — Foto: Cristiano Trindade e Defesa Civil de Rio Pardo

Essas partículas realizam um movimento contínuo de ascensão e queda dentro da estrutura nebulosa, acumulando camadas sucessivas de gelo. Quando os blocos ganham peso suficiente para superar a força sustentadora das correntes de ar, eles despencam em direção à superfície terrestre.

Embora a combinação de calor elevado e umidade favoreça a ocorrência durante a primavera e o verão, esse tipo de tempestade pode acontecer em qualquer época do ano. As imagens registradas na Região dos Vales mostram pedras do tamanho da palma da mão, superando os padrões habituais observados na localidade.

Impactos e estragos registrados no estado

A tempestade que atingiu Vale do Sol e Rio Pardo se insere em um quadro mais amplo de instabilidade atmosférica no Rio Grande do Sul. Segundo os levantamentos oficiais, 49 municípios gaúchos já relataram danos causados por tempestades recentes, resultando na marca de 19 pessoas desalojadas no território estadual.

Granizo do tamanho da palma da mão atinge cidades do interior do RS https://t.co/Qe4Ny20Qf5 #g1 pic.twitter.com/XZTpOcoDw0 — g1 (@g1) July 21, 2026

Além da precipitação de gelo, os temporais registraram descargas elétricas e ventanias com rajadas que alcançaram 80 km/h em diferentes áreas do estado. Em pontos isolados, os volumes acumulados de água atingiram cerca de 100 mm, cenário propício para o surgimento de enxurradas e alagamentos pontuais.

Os prejuízos decorrentes do granizo se concentram principalmente em telhados de residências, veículos e lavouras agrícolas. Como se trata de um fenômeno de rápida evolução, o tempo de reação dos moradores costuma ser reduzido, exigindo atenção das autoridades locais e suporte emergencial às comunidades afetadas.

O monitoramento contínuo das áreas de risco permanece essencial para mitigar os efeitos das fortes precipitações nas cidades atingidas. As autoridades recomendam que a população busque abrigo seguro durante as tempestades e evite trafegar por trechos suscetíveis a alagamentos durante os períodos de chuva intensa.