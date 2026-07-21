    Frente fria avança e ar frio de inverno retorna ao Sul e Sudeste; veja o que esperar

    Nos próximos dias o ar frio volta a marcar presença sobre o Sul e Sudeste do Brasil. Após a passagem da frente fria a massa de ar polar avança diminuindo as temperaturas.

    Um ciclone se encontra em processo de formação e, nas próximas horas, irá se consolidar sobre o Sul do país. A área de baixa pressão terá uma frente fria associada a ela, que avança pelo Brasil no decorrer dos próximos dias, provocando chuvas e alertas em diversos municípios.

    Após a sua consolidação e o deslocamento da frente fria para o Atlântico, uma massa de ar frio chega à Região Sul, trazendo de volta o clima típico de inverno. As temperaturas também vão diminuir no Sudeste conforme o ar polar avança pelo país.

    Frente fria avança deixa estados em alerta

    No restante desta terça-feira (21), as instabilidades ficam concentradas sobre o Rio Grande do Sul, onde há previsão de pancadas de chuva intensa e tempestades. Ocorrências desse tipo já vêm sendo registradas em áreas do centro e do noroeste do estado gaúcho desde esta manhã.

    O alerta principal fica por conta da intensidade das chuvas. O modelo ECMWF indica temporais de forte intensidade, acompanhados de trovoadas e descargas elétricas. Além disso, há potencial para queda de granizo, o que aumenta os riscos de transtornos para os moradores do Rio Grande do Sul.

    Mapa mostra áreas com maior possibilidade de tempestades na madrugada de quarta (22).
    Mapa mostra áreas com maior possibilidade de tempestades na madrugada de quarta (22).

    Com a chegada da quarta-feira (22), o ciclone já estará completamente formado, e sua frente fria se deslocará pelo continente, afetando Santa Catarina e também o Paraná. Em toda a faixa entre o nordeste gaúcho e o oeste paranaense, há riscos de temporais e potencial para transtornos.

    Entre o final da manhã e a noite de quarta-feira (22), o tempo permanece fechado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte em diversos pontos. Enquanto isso, a frente fria segue avançando e alcança o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo durante a tarde.

    Mapa da previsão de chuva e da pressão a nível médio do mar nesta quarta-feira (22).
    Mapa da previsão de chuva e da pressão a nível médio do mar nesta quarta-feira (22).

    Durante esse deslocamento, o Paraná continuará recebendo chuvas intensas, com risco de tempestades. O cenário não será muito diferente no Mato Grosso do Sul, onde as precipitações também chegam com força. No início da noite, o sistema frontal afeta a faixa entre o sul e o oeste paulista, provocando chuvas de intensidade moderada.

    Na quinta-feira (23), o centro de baixa pressão já estará distante do continente, mas ainda deixará umidade residual que permitirá a formação de nuvens com chuvas pontuais sobre áreas do Centro-Oeste e do Sudeste.

    Ar frio de inverno retorna e temperaturas caem

    Após a passagem da frente fria entre terça (21) e quinta-feira (23), a massa de ar frio ganha força no Sul e avança pelo Sudeste, promovendo queda acentuada nas temperaturas, principalmente no período da tarde.

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    Nesta quarta-feira (22), as máximas não superam os 22°C em grande parte da Região Sul. Os pontos com menor temperatura ficam por conta do extremo sul gaúcho, com máximas variando entre 12°C e 14°C, e da divisa entre Paraná e Santa Catarina, com os termômetros chegando no máximo aos 17°C.

    Máxima prevista para a tarde de quinta-feira (23).
    Máxima prevista para a tarde de quinta-feira (23).

    Ao longo da quinta-feira (23), a massa de ar frio segue avançando, atuando com mais força pela faixa leste do Sudeste devido ao seu deslocamento de forma costeira. A queda nas temperaturas será sentida e o destaque fica por conta do estado de São Paulo, onde as máximas previstas podem ficar até 9°C mais baixas em comparação com a quarta-feira (22).

    O ar frio também avança para Minas Gerais, contudo a queda nas temperaturas não será tão acentuada conforme a prevista para São Paulo. No território mineiro queda de até 3°C nas temperaturas máximas, enquanto que as mínimas não irão se alterar tanto.