Frente fria avança e ar frio de inverno retorna ao Sul e Sudeste; veja o que esperar

Nos próximos dias o ar frio volta a marcar presença sobre o Sul e Sudeste do Brasil. Após a passagem da frente fria a massa de ar polar avança diminuindo as temperaturas.

Um ciclone se encontra em processo de formação e, nas próximas horas, irá se consolidar sobre o Sul do país. A área de baixa pressão terá uma frente fria associada a ela, que avança pelo Brasil no decorrer dos próximos dias, provocando chuvas e alertas em diversos municípios.

Após a sua consolidação e o deslocamento da frente fria para o Atlântico, uma massa de ar frio chega à Região Sul, trazendo de volta o clima típico de inverno. As temperaturas também vão diminuir no Sudeste conforme o ar polar avança pelo país.

Frente fria avança deixa estados em alerta

No restante desta terça-feira (21), as instabilidades ficam concentradas sobre o Rio Grande do Sul, onde há previsão de pancadas de chuva intensa e tempestades. Ocorrências desse tipo já vêm sendo registradas em áreas do centro e do noroeste do estado gaúcho desde esta manhã.

O alerta principal fica por conta da intensidade das chuvas. O modelo ECMWF indica temporais de forte intensidade, acompanhados de trovoadas e descargas elétricas. Além disso, há potencial para queda de granizo, o que aumenta os riscos de transtornos para os moradores do Rio Grande do Sul.

Mapa mostra áreas com maior possibilidade de tempestades na madrugada de quarta (22).

Com a chegada da quarta-feira (22), o ciclone já estará completamente formado, e sua frente fria se deslocará pelo continente, afetando Santa Catarina e também o Paraná. Em toda a faixa entre o nordeste gaúcho e o oeste paranaense, há riscos de temporais e potencial para transtornos.

Entre o final da manhã e a noite de quarta-feira (22), o tempo permanece fechado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte em diversos pontos. Enquanto isso, a frente fria segue avançando e alcança o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo durante a tarde.

Mapa da previsão de chuva e da pressão a nível médio do mar nesta quarta-feira (22).

Durante esse deslocamento, o Paraná continuará recebendo chuvas intensas, com risco de tempestades. O cenário não será muito diferente no Mato Grosso do Sul, onde as precipitações também chegam com força. No início da noite, o sistema frontal afeta a faixa entre o sul e o oeste paulista, provocando chuvas de intensidade moderada.

Na quinta-feira (23), o centro de baixa pressão já estará distante do continente, mas ainda deixará umidade residual que permitirá a formação de nuvens com chuvas pontuais sobre áreas do Centro-Oeste e do Sudeste.

Ar frio de inverno retorna e temperaturas caem

Após a passagem da frente fria entre terça (21) e quinta-feira (23), a massa de ar frio ganha força no Sul e avança pelo Sudeste, promovendo queda acentuada nas temperaturas, principalmente no período da tarde.

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Nesta quarta-feira (22), as máximas não superam os 22°C em grande parte da Região Sul. Os pontos com menor temperatura ficam por conta do extremo sul gaúcho, com máximas variando entre 12°C e 14°C, e da divisa entre Paraná e Santa Catarina, com os termômetros chegando no máximo aos 17°C.

Máxima prevista para a tarde de quinta-feira (23).

Ao longo da quinta-feira (23), a massa de ar frio segue avançando, atuando com mais força pela faixa leste do Sudeste devido ao seu deslocamento de forma costeira. A queda nas temperaturas será sentida e o destaque fica por conta do estado de São Paulo, onde as máximas previstas podem ficar até 9°C mais baixas em comparação com a quarta-feira (22).

O ar frio também avança para Minas Gerais, contudo a queda nas temperaturas não será tão acentuada conforme a prevista para São Paulo. No território mineiro queda de até 3°C nas temperaturas máximas, enquanto que as mínimas não irão se alterar tanto.