Mudança no tempo no RS: ar frio afasta risco de temporais e traz queda de 9°C

Tempestades intensas com novos acumulados superiores a 100 mm ainda estão previstos até o final de quarta-feira (22). A partir de quinta-feira (23), porém, uma mudança no tempo afasta as chuvas e traz de volta o frio.

Como alertado pela Meteored, o Rio Grande do Sul vem enfrentando uma sequência de dias com tempestades intensas e chuva volumosa, que já provocaram diversos transtornos, incluindo danos por granizo, ventos fortes e acumulados que se aproximam de 200 mm em apenas três dias.

Esse cenário ainda persiste até o final da quarta-feira (22), quando tempestades com potencial para granizo continuam atuando sobre a metade norte do estado e novos acumulados superiores a 100 mm ainda são esperados.

A partir de quinta-feira (23), no entanto, o tempo muda. O risco de tempestades diminui significativamente, as chuvas perdem força e uma massa de ar frio avança sobre o Rio Grande do Sul, provocando queda de até 9°C nas temperaturas. Confira os detalhes.

Tempestades e chuvas volumosas até quarta

O cenário de perigo continua sobre o Rio Grande do Sul ao longo da terça (21) e quarta-feira (22), com previsão de tempestades com risco de granizo para toda a metade norte do Rio Grande do Sul até, pelo menos, o amanhecer de quarta (22).

Previsão de tempestades nesta quarta-feira (22), segundo o ECMWF.

As chuvas seguem potencialmente intensas, principalmente nas áreas de tempestade, mas tendem a perder intensidade ao longo da quarta-feira, encerrando-se até o fim do dia.

Previsão de chuva acumulada até o final de quarta-feira (22), segundo o ECMWF.

Entre terça-feira (21) e o final da quarta-feira (22), são esperados novos acumulados superiores a 100 mm, especialmente entre o centro-leste e o centro-norte do estado. O cenário mantém elevado o risco para moradores de áreas suscetíveis a alagamentos e próximas a rios, que devem apresentar rápida elevação dos níveis.

Quinta-feira: muitas nuvens, pouca chuva e frio

A quinta-feira (23) ainda será marcada por bastante nebulosidade, com períodos de abertura de sol em algumas regiões. Apesar das nuvens, o risco de tempestades diminui de forma expressiva, enquanto a chuva passa a ocorrer apenas de forma fraca e isolada, principalmente no nordeste gaúcho.

Previsão de chuva e nuvens para quinta-feira (23), segundo o ECMWF.

Além da melhora nas condições de tempo severo, a chegada da massa de ar frio provocará uma queda de até 9°C nas temperaturas em algumas regiões do estado: enquanto o amanhecer desta terça-feira (21) registrou cerca de 17°C em Pinheiro Machado, no sul do estado, a previsão para quinta-feira (23) indica mínimas inferiores a 8°C na região. As temperaturas mínimas devem ficar abaixo de 10°C no Sul, Campanha e Serra Gaúcha, enquanto nas demais áreas variam entre 10°C e 13°C.

A redução também será percebida durante a tarde. Em Porto Xavier, no noroeste do estado, a temperatura máxima chegou a 28°C na segunda (20), mas não deve ultrapassar 20°C na quinta-feira (23). No geral, as máximas variam entre 15°C e 17°C em grande parte do Rio Grande do Sul, com valores próximos de 12°C na Serra Gaúcha e até 22°C no extremo norte.

Previsão de temperatura mínima para quinta-feira (23), segundo o ECMWF.

Esse padrão deve se manter também na sexta-feira (24), que deve continuar com muitas nuvens e alguns períodos de sol. As temperaturas máximas apresentam uma ligeira elevação na metade norte do estado, alcançando entre 19°C e 24°C entre as regiões central e norte. Pancadas isoladas de chuva fraca ainda podem ocorrer em pontos do sul e do norte gaúcho.

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No fim de semana, entretanto, a instabilidade volta a ganhar força sobre o estado, favorecendo o retorno das chuvas e de novas tempestades. A Meteored seguirá acompanhando a evolução da previsão e atualizando os detalhes para cada região.