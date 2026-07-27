Entenda como vai funcionar o evento que vai abrir 18 trilhas ecológicas gratuitas no DF

A 1ª Caminhada nas Trilhas Ecológicas do Distrito Federal oferece 18 trilhas em meio à natureza em diferentes regiões da unidade federativa e com diferentes níveis de dificuldade. Descubra mais aqui.

Trilha em meio à Floresta Nacional de Brasília (Flona). Crédito: kléber S./Tripadvisor.

Para quem gosta de contato com a natureza, as trilhas ecológicas são uma boa opção. Elas promovem lazer e contato com a natureza, permitindo aos visitantes conhecer ecossistemas, paisagens, fauna e flora de forma segura e com o menor impacto possível sobre o meio ambiente.

E o Distrito Federal promove neste 1º de agosto, próximo sábado, a primeira edição da Caminhada nas Trilhas Ecológicas, um evento com programação simultânea em parques, unidades de conservação e áreas naturais de diferentes regiões administrativas.

Esta atividade foi instituída pelo Decreto Distrital nº 48.742/2026 e terá participação aberta à população. Saiba mais detalhes abaixo.

Todos os detalhes da 1ª Caminhada nas Trilhas Ecológicas

As trilhas possuem diferentes níveis de dificuldade, desde caminhadas leves em terrenos planos até percursos mais longos. Elas são gratuitas, abertas ao público e para todos os níveis de participantes, desde os iniciantes até os mais experientes.

Essas trilhas serão conduzidas por grupos, coletivos, condutores voluntários e instituições parceiras. Ah, e um detalhe: elas serão simultâneas, ou seja, várias acontecerão no mesmo horário.

A ideia das trilhas é incentivar o contato da população com a natureza, o ecoturismo e a preservação do bioma Cerrado, além de incentivar hábitos saudáveis.

Até o momento já são 18 trilhas confirmadas, entre elas percursos na Floresta Nacional de Brasília (Flona), no Parque Ecológico de Águas Claras, no Parque Ecológico Veredinha, no Parque Ecológico das Sucupiras e no Parque dos Pequizeiros, além de trajetos na Vila Planalto, na Comunidade CooperPalmas, na Enseada Norte, no Melchior e em outras áreas naturais do Distrito Federal.

Cachoeira dentro do Parque dos Pequizeiros, em Planaltina, Distrito Federal. Crédito: TrilhandoAqui/Wikiloc.

E como funcionará? Cada grupo organizador define o perfil do seu trajeto, desde o nível de dificuldade à proposta pedagógica. Há passeios focados na observação da biodiversidade (fauna e flora), caminhadas com interpretação ambiental sobre o ecossistema do Cerrado, roteiros fotográficos de contemplação e trajetos de mobilidade sustentável.

A relação completa das trilhas, horários, pontos de encontro e contatos dos condutores você pode acessar clicando aqui.

Algumas dicas para a realização das trilhas

Utilize sapatos fechados e confortáveis (tênis ou bota de caminhada), roupas leves, chapéu ou boné. Leve uma garrafa com água e lanches leves (frutas, barras de cereal, etc.).

Não esqueça de passar protetor solar e repelente antes de iniciar o trajeto. E siga a regra de não deixar lixo nos locais, não recolher plantas nem alimentar animais silvestres.

E aí, você curtiu? Qual dessas trilhas você pretende conhecer? Se mora na região, aproveite e já confirme presença em uma delas!