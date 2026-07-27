Ar quente ganha força: temperaturas chegam aos 40°C com umidade crítica de 20%

Ar quente ganha força no Centro-Oeste, eleva as temperaturas acima de 40°C e derruba a umidade para 20%. Uma frente fria deve trazer alívio a Mato Grosso do Sul e São Paulo a partir de quarta-feira.

Calor intenso e baixa umidade afetam cidades do Brasil Central, ampliando o desconforto térmico e os riscos à saúde.

O ar quente ganha força nesta segunda-feira (27) e coloca o Centro-Oeste no núcleo das maiores temperaturas. Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul terão máximas acima de 35°C, enquanto a faixa oeste pode superar 40°C. Cuiabá, o norte de Campo Grande e a divisa entre MT e MS estão entre os locais mais expostos.

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Calor, poucas nuvens e umidade próxima ou inferior a 20% aumentam o desconforto e favorecem ressecamento das vias respiratórias, desidratação e incêndios. O padrão também alcança Tocantins, oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, Triângulo Mineiro e oeste paulista, afetando atividades ao ar livre e lavouras.

Mato Grosso e Goiás concentram calor acima de 40°C

A massa de ar seco reduz a formação de nuvens e permite rápido aquecimento. Nesta segunda-feira, as máximas ficam entre 35°C e 40°C em Mato Grosso e Goiás, podendo se aproximar de 42°C no oeste do Centro-Oeste. Em Cuiabá, Goiânia, Palmas e no nordeste de Mato Grosso do Sul, o pico ocorre entre 13h e 17h.

Calor se intensifica na terça-feira (28), com temperaturas próximas ou superiores a 40°C em áreas do Centro-Oeste e do Norte.

Na terça-feira (28), o calor continua forte desde Rondônia e Tocantins até Goiás e Minas Gerais. Brasília, o norte de Minas e o oeste da Bahia também passam dos 30°C, enquanto Mato Grosso permanece no centro da mancha mais quente. Regiões mais quentes estendem-se de Cuiabá ao vale do Araguaia, contrastando com temperaturas menores no Sul e na costa do Sudeste.

Mato Grosso: máximas de 38°C a 42°C nesta segunda;

Goiás e Distrito Federal: tardes acima de 30°C e umidade perto de 20%;

Tocantins e oeste da Bahia: calor entre 35°C e 40°C;

Norte de Mato Grosso do Sul: máximas superiores a 35°C até terça-feira.

Umidade cai para 20% entre o Centro-Oeste e o interior do Nordeste

O ar mais seco se concentra entre Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, onde a umidade pode cair abaixo de 20% nas horas mais quentes. Valores entre 20% e 30% também são esperados no Tocantins, sul do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. Em Minas Gerais e no interior de São Paulo, os menores índices tendem a ocorrer entre terça e quarta-feira (29), antes da aproximação da frente fria.

Umidade relativa cai para perto de 20% na tarde de quarta-feira (29) em uma ampla faixa do Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste.

Queimadas não devem ser iniciadas em propriedades rurais, pois vento, vegetação seca e calor facilitam a expansão das chamas. Em Brasília, Goiânia, Palmas e Cuiabá, a população também pode enfrentar poeira suspensa e piora temporária da qualidade do ar.

Frente fria traz alívio para Mato Grosso do Sul e São Paulo

O padrão começa a mudar na quarta-feira, quando uma frente fria avança pelo Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. Antes da chegada do sistema, o oeste paulista pode atingir de 37°C a 40°C, enquanto o norte de MS ainda supera 35°C. Pancadas e rajadas próximas de 50 km/h podem levantar poeira e reduzir a temperatura no fim do dia.

Ar mais frio reduz as temperaturas no leste de São Paulo na quinta-feira (30), enquanto o calor persiste em Mato Grosso do Sul e no interior do Sudeste.

Na quinta-feira (30), o alívio fica mais evidente no leste paulista: capital, Sorocaba, Campinas e Vale do Paraíba terão máximas próximas de 19°C a 20°C, mais de 10°C abaixo da tarde anterior.

O oeste de SP e o norte de MS esfriam menos e ainda podem superar 30°C. Até sexta-feira (31), o calor permanece mais persistente em Mato Grosso, Goiás, Tocantins e interior nordestino; nessas áreas, hidratação e atenção ao fogo continuam essenciais.