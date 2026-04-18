São Paulo: 4 trilhas imperdíveis para fazer em meio à natureza na capital paulista

Quer respirar ar puro sem sair da cidade? Pois saiba que é possível. A capital paulista tem várias trilhas ecológicas para caminhar, aliviar o corpo e a mente e ter um contato maior com a natureza. Conheça aqui 4 delas.

A Trilha do Pai Zé leva ao ponto mais alto da capital paulista, o Pico do Jaraguá. Foto: Divulgação.

Engana-se quem pensa que a cidade de São Paulo é só uma “selva de pedras”. Além dos arranha-céus e a densa paisagem urbana, ela também conta com espaços verdes, parques e trilhas ecológicas para quem quer caminhar, desestressar, aliviar a mente e respirar um ar mais puro.

Neste artigo, trazemos 4 trilhas incríveis para você fazer na capital paulista, daquelas que cabem no fim de semana e que são ideais para os amantes da natureza. Acompanhe abaixo.

4 trilhas imperdíveis na capital paulista

Esses trajetos têm diferentes graus de dificuldade e são ideais para quem quer escapar do agito e se conectar com a natureza. São eles:

Trilha da Nascente

Esta trilha fica dentro do Jardim Botânico de São Paulo, e vai até a nascente do córrego Pirarungáua, que forma o Riacho Ipiranga, em meio à Mata Atlântica. Fica a cerca de 40 minutos do centro da capital paulista.

A Trilha da Nascente oferece a possibilidade de observar a fauna e a flora, um verdadeiro paraíso ecológico bem na capital paulista. Foto: Divulgação.

O percurso tem cerca de 360 metros de extensão e é considerado de dificuldade fácil.

O caminho da trilha é através de uma plataforma feita com madeira de reflorestamento e conta com um mirante onde muitos param para tirar fotos. É necessário pagar a entrada no Jardim Botânico.

Trilha do Pai Zé

A Trilha do Pai Zé fica no Parque Estadual do Jaraguá, onde tem o Pico do Jaraguá, o ponto mais alto da cidade. O trajeto tem aproximadamente 1,8 km a 2 km só de ida, com subidas íngremes em um perfil altitudinal de 976 até 1.000 metros, passando por mata densa e trechos sombreados.

Esta trilha é para quem já tem alguma experiência, pois tem nível de dificuldade moderado a alto e com muita subida.

Esta trilha é autoguiada e no final dela você terá uma vista panorâmica incrível para a capital paulista. Use calçados aderentes, leve água e protetor solar.

Trilha de Pedra Grande

A Trilha da Pedra Grande tem cerca de 7 km (ida e volta) em meio à mata fechada e fica no Parque Estadual da Cantareira. Tem nível de dificuldade moderado.

A Trilha da Pedra Grande é difícil, mas oferece uma bela vista da capital paulista. Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo.

O trajeto leva a uma das principais atrações do Parque, o Mirante da Pedra, que oferece uma vista panorâmica da capital paulista, a aproximadamente 1.010 metros de altitude. O caminho é bem sinalizado e com boa estrutura.

O percurso pode ser feito por trilha, no meio da mata, e o retorno pode ser feito pelo asfalto. Se não quiser caminhar, vans do parque fazem o percurso (pago).

Trilha Interparques

Esta trilha é a maior da cidade. Tem 182 quilômetros de extensão e conecta áreas de conservação ambiental e ecoturismo na zona sul. O percurso tem tempo médio de 2h30 a 3h e nível de dificuldade moderado, podendo ser realizado a pé ou de bike.

O trajeto inicia na Balsa da Ilha do Bororé, no Grajaú, passando por áreas de mata preservada, trechos urbanos e caminhos, retornando ao ponto de partida.

A Trilha Interparques interliga Unidades de Conservação municipais, represas e reservas na zona sul da capital paulista. Foto: Prefeitura de SP/Reprodução/Daniel Reis/Acervo SVMA.

A trilha oferece pontos de contemplação e lazer em meio à natureza. No caminho, os visitantes podem aproveitar píeres com vista para a represa Billings, uma torre de observação de incêndios com panorama para a Guarapiranga e áreas destinadas a piqueniques.

Essas trilhas mostram que não é preciso ir longe para se desconectar do mundo agitado, respirar fundo e ver a cidade de São Paulo de outro ângulo. Já escolha uma para explorar, e não se esqueça: respeite o ambiente; nada de lixo, música alta ou vandalizar/retirar plantas.

E por fim, algumas dicas para você que for fazer alguma destas trilhas: use roupas confortáveis, boné se estiver sol forte, leve lanche e água suficiente e use protetor solar e repelente de insetos.

Referências da notícia

São Paulo: 5 trilhas imperdíveis na capital e interior. 08 de fevereiro, 2025. Luana Pazutti.

6 trilhas para fazer em São Paulo: caminhos para respirar natureza sem sair da cidade. 06 de janeiro, 2026. Xtay.

SP inaugura maior trilha da cidade: veja 5 percursos ao redor da capital. 08 de maio, 2025. CNN Viagem & Gastronomia.