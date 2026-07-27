Nova massa de ar frio chega ao Brasil nesta semana; saiba o que esperar
Uma massa de ar frio avança pelo Brasil e deve provocar queda de temperatura nas regiões Sul e Sudeste. Apesar da possibilidade de geadas isoladas, o fenômeno terá curta duração e não impede que o El Niño continue mantendo as temperaturas acima da média neste inverno.
Alguns sistemas frontais estão avançando pela América do Sul, trazendo condições de tempo severas especialmente ao Rio Grande do Sul - onde as tempestades já causaram grandes transtornos para a população nos últimos dias, com chuvas torrenciais, granizo e rajadas de vento muito fortes, e continuarão causando ao longo desta semana.
Ao longo da terça-feira (28) e da quarta-feira (29), a massa de ar frio avançará pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São paulo e Mato Grosso do Sul, fazendo as temperaturas ficarem mais amenas nestes estados.
Na região Sul, o frio atinge sua intensidade máxima na quinta-feira (30). As temperaturas não vão cair para patamares extremos, mas ainda assim há risco de mínimas abaixo dos 10°C, chegando a 5°C na região da Serra Catarinense e no extremo sul do Rio Grande do Sul.
Existe chance de ocorrência de geadas pontuais
Embora a probabilidade não seja alta, existem chances de que alguns municípios registrem temperaturas mínimas de 4°C na madrugada e no início da manhã, o que pode ocasionar a formação de geadas pontuais especialmente na região serrana.
Conforme a massa de ar frio avança em direção norte, as temperaturas também vão cair consideravelmente na região Sudeste. Novamente, não há previsão de temperaturas extremas, mas há possibilidade de geadas pontuais especialmente na madrugada e manhã da sexta-feira (31) e do Sábado (1), primeiro dia de Agosto.
Como é possível observar na imagem acima, as temperaturas caem especialmente no Vale do Paraíba, em algumas regiões de Minas Gerais como os arredores da Serra da Mantiqueira, e na região serrana do Rio de Janeiro. Dezenas de municípios registrarão mínimas abaixo dos 10°C.
No entanto, essa massa de ar frio não traz efeitos muito expressivos para o clima brasileiro. Mesmo com a sua passagem, as temperaturas não devem cair de maneira considerável e, num geral, as previsões indicam que as temperaturas médias ao longo desta semana continuarão muito acima da média.
Isso dá continuidade à uma tendência que está sendo impulsionada pelo El Niño ao longo deste inverno: Um dos efeitos mais característicos do fenômeno sobre o clima brasileiro é justamente a formação de temperaturas acima da média e ondas de calor sobre o Sul e o Sudeste do país.