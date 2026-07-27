Frente fria traz virada no tempo em SP e RJ: chuva e queda de 10°C na temperatura

A primeira metade desta semana terá tempo firme e calor de até 38°C em São Paulo e no Rio de Janeiro. A partir da noite de quarta-feira (29) uma frente fria traz pancadas isoladas e queda das temperaturas em ambos os estados.

Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro estão sob a influência de uma massa de ar quente e seco, que está mantendo o tempo firme, com predomínio de Sol e calor até 10°C acima da média para esta época.

As temperaturas máximas passam facilmente dos 30°C e chegam em torno dos 37°C/38°C em ambos os territórios até o meio desta semana, porém isso logo vai mudar.

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Entre a noite de quarta-feira (29) e a quinta-feira (30) uma fraca frente fria vai passar pela região, levando pancadas de chuva isoladas para os dois estados, mas sem risco de tempestades.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Tempo firme e calor intenso na primeira metade da semana

Hoje, segunda-feira (27), já faz calor nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, com temperaturas máximas oscilando principalmente entre 27°C e 30°C, mas podendo chegar aos 33°C no noroeste paulista.

No mapa abaixo podemos observar a abrangência da massa de ar quente e seco que está atuando sobre a região, mantendo as temperaturas elevadas.

Anomalias de temperatura máxima do ar (em °C) em superfície para a quarta-feira (29), mostrando a abrangência da massa de ar quente com temperaturas até 10°C acima da média.

Atenção também para a baixa umidade relativa do ar, que vai afetar as partes oeste, norte e leste de São Paulo, incluindo a capital, e o centro-sul do Rio de Janeiro entre esta terça (28) e a quarta-feira (29).

Nestas áreas os níveis ficam abaixo dos 30% (considerados críticos à saúde), mas podem até cair para os 16% no noroeste paulista.

São Paulo e Rio de Janeiro terão predomínio de sol e calor de até 38°C até esta quarta-feira (29). Após, uma frente fria traz pancadas de chuva isoladas e uma queda das temperaturas.

Contudo, o calor ganha força entre esta terça-feira (28) e a quarta (29) devido à condição pré-frontal, ou seja, antes da passagem da frente fria pela região.

As temperaturas máximas passam facilmente dos 30°C em praticamente todas as áreas dos dois estados, e chegam aos 37°C/38°C no noroeste de São Paulo e aos 36°C/37°C no sul e Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a quarta-feira (29) mostrando temperaturas bem elevadas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Nas capitais, as temperaturas máximas até quarta-feira (29) variam de 30°C a 32°C em São Paulo e de 28°C a 32°C no Rio de Janeiro.

Chuva e diminuição das temperaturas na segunda metade da semana

Vale destacar aqui que a frente fria será fraca e não trará risco de chuva intensa e volumosa, nem de tempestades. Serão mais pancadas rápidas e isoladas, e de fraca a moderada intensidade.

De qualquer forma, a mudança no tempo começa na noite de quarta-feira (29), com pancadas de moderada intensidade no oeste e região de Presidente Prudente, em São Paulo.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons acinzentados) para quinta-feira (30) de madrugada à esquerda e à tarde à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

A quinta-feira (30) terá bastante nebulosidade em todo o estado de São Paulo durante a manhã e à tarde. À noite, o céu fica limpo. No Rio de Janeiro, céu com algumas nuvens ao longo do dia e aumento da nebulosidade à noite.

Em São Paulo, durante a madrugada e a manhã esperam-se pancadas moderadas pontuais em áreas do oeste e do centro. Ao longo da tarde e à noite, chuvas fracas e isoladas no leste. Na capital, pequena chance de chuva isolada.

No Rio de Janeiro, chuvas fracas e isoladas entre a tarde e à noite. Na capital fluminense, baixa chance de chuva.

Previsão de rajadas de vento (em km/h) para a tarde (14h) de quarta-feira (29), segundo o modelo europeu ECMWF.

E mais um detalhe: entre a manhã e a tarde de quarta-feira (29), com a aproximação do sistema, há risco de rajadas de vento em torno dos 50 km/h no leste de São Paulo, que podem pontualmente atingir os 60 km/h na Região Metropolitana e na Baixada Santista.

O sistema frontal também provocará uma breve queda das temperaturas, especialmente no centro-leste de São Paulo, e que será mais sentida nas máximas.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para a tarde de quinta-feira (30).

Na tarde (15h) de quinta-feira (30) as temperaturas vão variar entre 17°C e 22°C nestas áreas paulistas, deixando uma leve sensação de friozinho. Na capital, a máxima do dia será de 21°C.