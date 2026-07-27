Tempo muda rapidamente no RS com alerta de chuvas de 150 mm, veja as áreas em risco

As instabilidades voltam a aumentar os riscos de chuvas volumosas e intensas sobre o RS. No estado gaúcho, o tempo vai mudar rapidamente provocando alerta para acumulados de até 150 mm em um curto período.

O fim de semana contou com tempo parcialmente nublado em áreas da Região Sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, pancadas de chuva foram registradas na tarde deste domingo (26) na porção leste do estado, gerando acumulados entre 2 mm e 12 mm.

Contudo, neste início de semana, o cenário muda sobre todo o território gaúcho. O alongamento de uma área de baixa pressão, conhecido como cavado, vai organizar instabilidades sobre o estado. Estão previstas chuvas intensas e temporais severos, acompanhe os detalhes a seguir.

Tempo muda e aumenta o risco de tempo severo no RS

Um cavado vai atuar sobre o Rio Grande do Sul nas próximas horas e intensificar a presença de nuvens carregadas. A previsão indica que, até o fim da manhã desta segunda-feira (27), áreas da Campanha Gaúcha serão as primeiras afetadas pelas chuvas de forte intensidade.

Precipitação prevista para a tarde de segunda-feira (27).

Não estão descartadas as chances de queda de granizo na região, além de fortes rajadas de vento e a possibilidade de microexplosões. À medida que a tarde se aproxima, as chuvas aumentam sua área de atuação, afetando o norte do estado com pancadas moderadas, a região central (Santa Maria) com intensidade de moderada a forte e a faixa entre Alegrete e São Gabriel com altos acumulados.

A chuva será persistente devido ao suporte de um canal de umidade que transporta ar quente e vapor d’água para a região. Associado a ele, há a presença de jatos em altos níveis, que provocam divergência nas camadas superiores da atmosfera, enquanto nas camadas inferiores ocorre o levantamento desse ar quente e úmido.

Canal de umidade a direita e jatos de altos níveis a esquerda, sua combinação tem potencial para gerar transtornos no Sul do Brasil.

Esses ingredientes são capazes de alimentar tempestades e chuvas intensas por um longo período. Com essas características, a previsão aponta que as precipitações vão perdurar ao longo da noite com forte intensidade, afetando regiões próximas a Rosário do Sul, Bagé, Santa Maria, Pelotas, Porto Alegre e Caxias do Sul.

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Durante a madrugada de terça-feira (28), o tempo fechado continuará e as chuvas permanecerão intensas entre o oeste e o leste do Rio Grande do Sul. Regiões afetadas por instabilidades recentes devem ficar em alerta para novos transtornos, como alagamentos e transbordamentos de rios.

À tarde, a faixa de nebulosidade avança para a porção noroeste, norte e nordeste do estado, com previsão de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento que podem superar os 80 km/h.

Mapa de densidade de raios mostra áreas propícias a tempestades na noite de terça-feira (28).

A situação será mais complicada no decorrer da noite de terça-feira (28), quando a precipitação volta a ganhar força em uma grande área do território gaúcho. O modelo ECMWF aponta para tempo severo na Campanha Gaúcha e no oeste do estado até o fim do dia.

A forte intensidade das chuvas serão capazes de elevar os acumulados em um curto intervalo de tempo. De acordo com os modelos, regiões como Rosário do Sul, Santa Maria, Itaqui, Cruz Alta e São Luiz Gonzaga devem registrar volumes acima dos 80 mm, com áreas pontuais que podem superar os 150 mm.

Precipitação acumulada prevista até o final da terça-feira (28).

Na maior parte do restante do estado, os acumulados serão menores, mas ainda capazes de provocar transtornos, variando entre 20 mm e 60 mm. O único alívio fica para o extremo norte gaúcho, onde os volumes previstos devem ficar abaixo dos 20 mm.