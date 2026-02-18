Praia Secreta em Vila Velha, ES: conheça o paraíso entre pedras, mar azul e tranquilidade

É este o seu nome mesmo… a Praia Secreta, que já não é um refúgio tão escondido assim, fica em Vila Velha e encanta com suas belas paisagens entre pedras, mar cristalino e sossego. Conheça mais aqui.

A Praia Secreta é considerada uma das mais belas de Vila Velha graças à sua beleza rústica. Crédito: GPS Capixaba.

Vila Velha, fundada em 1535, é a cidade mais antiga e o município mais populoso do estado do Espírito Santo. A região litorânea destaca-se pelo turismo histórico e pelas belas praias; e hoje falaremos de uma delas.

A Praia Secreta, também conhecida como Praia de Santa Luzia, é um paraíso com mar calmo, natureza preservada e visual incrível. Está ‘escondida’ entre formações rochosas, no entorno do Morro do Moreno e o Farol de Santa Luzia. Conheça a seguir mais detalhes sobre este lugar.

Como é a Praia Secreta

Com acesso por trilhas curtas e visuais deslumbrantes, a Praia Secreta é pequena, com águas cristalinas e calmas, perfeitas para banho e contemplação.

A Praia Secreta tem uma localização discreta e acesso mais escondido; ela fica no final da Praia da Costa e não tem acesso fácil ou evidente a partir do calçadão. O acesso principal costuma ser feito por trilha.

A Praia Secreta ganhou este nome justamente pelo aspecto escondido e pouco conhecido do lugar quando comparado às praias mais populares da região.

Além disso, ela era pouco conhecida do público há alguns anos, e por isso era pouco frequentada. Mas atualmente isso já mudou, e ela é mais visitada por quem busca um cantinho mais reservado para relaxar.

Contudo, ela ainda conserva o charme de uma alternativa menos visitada do que as outras, dependendo do horário e do dia da semana, especialmente para quem a visita fora dos finais de semana e mais no começo do dia.

Abaixo, um vídeo que mostra toda a beleza deste lugar:

E, vocês já foram na Praia Secreta, Vila Velha ?? pic.twitter.com/8VdjjvC1Qz — Gotas de Viagens (@gotasdeviagens) October 12, 2023

O mar costuma ser calmo, ótimo para mergulhos e para apreciar o visual único da orla, e ideal para quem gosta de relaxar em meio à natureza.

A praia fica pertinho do Farol de Santa Luzia, um dos pontos turísticos icônicos de Vila Velha, e um monumento tombado da cidade.

Vista do Farol de Santa Luzia. À direita na imagem, a faixa de areia é a Praia Secreta. Crédito: EvertonDroneMan/Wikimedia Commons.

A Praia Secreta ainda não conta com infraestrutura permanente de bares e quiosques. Se planejar passar o dia, a dica é levar água, lanche e outros itens que venha a precisar. Ah, e deixe o local limpo ao sair.

E como chegar?

O acesso à Praia Secreta é feito seguindo a orla até o final da Praia da Costa, na região já conhecida como Praia da Sereia ou Praia do Libanês. A faixa de areia termina em frente ao Clube Libanês do Espírito Santo.

A partir dali, siga pela rua Gastão Roubach, que logo muda de nome e se torna a rua Santa Luzia. Alguns metros adiante, cruzando uma abertura em um muro à esquerda, uma trilha íngreme no meio da vegetação e das rochas serve como acesso para a Praia Secreta.

