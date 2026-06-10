Com vista para três baías, novo parque natural é a nova atração imperdível do Rio de Janeiro

O município de Mangaratiba, no litoral do estado do Rio de Janeiro, ganhou novo ponto turístico: um parque que conta com Centro de Visitantes, trilhas, tirolesa e diversos atrativos com vistas panorâmicas da cidade.

Mangaratiba, cidade litorânea do Rio de Janeiro, ganhou um novo atrativo voltado ao turismo de natureza. Crédito: Jonathan Abade e Kevin Brito.

Mangaratiba é um município litorâneo na Costa Verde do Rio de Janeiro, localizado a cerca de 85 km da capital fluminense. E a localidade acaba de inaugurar um novo ponto turístico: o Parque Natural Municipal da Pedra do Urubu, que no seu primeiro fim de semana funcionando recebeu milhares de visitantes!

A Prefeitura da cidade inaugurou o espaço no último sábado (6), consolidando assim um dos mais importantes investimentos em turismo de natureza, preservação ambiental e lazer sustentável do município.

Descubra abaixo quais os atrativos que este novo local oferece.

O novo parque de Mangaratiba

O novo espaço passa a integrar o roteiro turístico de Mangaratiba, oferecendo aos visitantes vistas incríveis e experiência única de contato com a natureza.

O Parque da Pedra do Urubu tem cerca de 248 hectares de área protegida, com ricas fauna e flora e 11 nascentes, o que o faz ter um papel importante na preservação dos recursos naturais do município.

Rapel é um dos atrativos oferecidos no Parque Natural Municipal da Pedra do Urubu, o novo cartão-postal de Mangaratiba. Crédito: Jonathan Abade e Kevin Brito/PMM.

Ele conta com trilhas, mirantes, áreas de contemplação, rapel, tirolesa e outros atrativos que proporcionam vistas privilegiadas do município, das baías da região e das belezas naturais da Costa Verde.

Mas um dos seus principais atrativos é o Mirante da Pedra do Urubu, a cerca de 290 metros de altitude. De lá é possível enxergar as baías de Mangaratiba, Sepetiba e Ilha Grande.

E a trilha principal tem cerca de 1 km de extensão e reúne pontos de observação e interação, incluindo trilha sensorial, parede de escalada, borboletário, espaços ‘instagramáveis’, áreas para meditação, áreas de descanso e ambientes destinados à contemplação da natureza.

O Parque Natural Municipal da Pedra do Urubu recebeu mais de 1.000 visitantes em seu primeiro fim de semana de funcionamento. Crédito: Divulgação/Redes Sociais.

Outro destaque do parque é o Centro de Visitantes Luiz Carlos Brojo, espaço criado em homenagem ao comerciante Luiz Carlos Brojo, figura conhecida no município. O centro conta com totem educativo, jogo da memória, e fornece informações sobre a história do parque e ações voltadas à educação ambiental e conscientização sobre a preservação dos ecossistemas.

A infraestrutura do parque conta também com bicicletário, ponto de ônibus e equipe de guarda-parques, garantindo assim mais conforto, acessibilidade e segurança para os seus visitantes.

E no primeiro fim de semana de abertura do parque, o local recebeu mais de 1.180 visitantes da região, demonstrando seu potencial para fortalecer o turismo sustentável.

O espaço funciona de Terças a Domingos, das 8h às 16h e a entrada é gratuita.

Referências da notícia

Mangaratiba ganha parque natural com mirantes, trilhas e vista para três baías. 07 de junho, 2026. Redação O Globo.

Novo ponto turístico: Prefeitura de Mangaratiba inaugura parque natural municipal da pedra do Urubu. 09 de junho, 2026. Comunicação Prefeitura de Mangaratiba.

O Parque Natural Municipal da Pedra do Urubu recebeu mais de 1.180 visitantes em seu primeiro fim de semana de funcionamento! 09 de junho, 2026. Comunicação Prefeitura de Mangaratiba.