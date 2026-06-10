Criam tijolo capaz de resfriar cidades em até 9 graus, e isso pode mudar a forma de construir prédios

Um protótipo de terracota impresso em 3D promete resfriar espaços urbanos em até 9°C por meio da evaporação. A inovação utiliza água, argila e energia solar, e pode transformar pontos de ônibus, praças e edifícios em refúgios contra o calor extremo.

Imagem de referência inspirada no Bloc°, um módulo de argila impresso em 3D projetado para resfriar espaços urbanos usando água, argila e ventilação. Esse tipo de projeto visa criar zonas de alívio térmico em cidades cada vez mais expostas ao calor extremo.

Em meio a cidades cada vez mais quentes, onde o concreto, o asfalto e as superfícies escuras acumulam calor durante o dia e o liberam lentamente à noite, uma ideia simples recorre aos materiais tradicionais para imaginar o futuro urbano.

Este é o Bloc°, um sistema modular de argila (barro) impresso em 3D que promete resfriar espaços públicos como pontos de ônibus, praças, pátios de escolas ou áreas de pedestres. Segundo seus criadores, sob certas condições poderia reduzir a temperatura em até 9°C, utilizando água, argila e energia solar.

Um tijolo de terracota para resfriamento a água

O projeto foi desenvolvido por Andrin Stocker e Luc Schweizer, estudantes de Design Industrial da Universidade de Artes de Zurique, na Suíça. A proposta não visa funcionar como um ar-condicionado tradicional, mas sim como uma estrutura urbana capaz de proporcionar alívio térmico em áreas muito expostas ao calor.

A chave está na argila, um material poroso que absorve e retém água. Quando o ar quente passa pela cerâmica úmida, parte dessa água evapora. Nesse processo, a evaporação retira calor do ambiente, e o ar que sai pela estrutura pode parecer mais fresco.

O protótipo Bloc° utiliza argila impressa em 3D para criar módulos capazes de resfriar o ar por meio da evaporação. Seu design combina argila, água e ventilação solar, inspirando-se em soluções passivas para combater o calor urbano. Créditos: Arts Thread / Bloc°.

É o mesmo princípio que permite que o suor resfrie nossos corpos ou que mantém a água mais fresca em antigos potes de barro. A diferença aqui é que essa ideia é aplicada ao planejamento urbano usando impressão 3D, módulos de cerâmica e um sistema projetado para espaços públicos.

Cada bloco contém câmaras internas que armazenam água e permitem a circulação de ar. Pequenos ventiladores movidos a energia solar ajudam a movimentar o fluxo de ar pela estrutura, enquanto uma bomba mantém a cerâmica úmida sem depender diretamente da rede elétrica.

Uma técnica ancestral com um design futurista

Embora possa parecer futurista, o Bloc° inspira-se em soluções utilizadas por diversas culturas há séculos. Entre elas, torres de vento persas, construções de barro em climas quentes e formas naturais como cactos ou cupinzeiros, que conseguem regular a temperatura por meio de sombra, ventilação e evaporação.

Bloc° é um módulo de argila impresso em 3D que utiliza a porosidade da argila para reter água e resfriar o ar por meio da evaporação. Seu design visa proporcionar sombra, ventilação e alívio térmico em espaços urbanos expostos ao calor. Créditos: Arts Thread/Bloc°.

A ideia dos criadores era combinar esses princípios passivos com ferramentas contemporâneas. A impressão 3D permite a fabricação de formas complexas, otimiza a circulação do ar e adapta os módulos a diferentes locais da cidade.

Em dias com temperaturas acima de 30°C, uma instalação completa pode utilizar aproximadamente 56 litros de água, provenientes da rede pública ou coletadas da chuva através de uma estrutura superior em forma de funil. Dessa forma, o sistema visa reduzir o consumo de energia e evitar o uso de refrigerantes associados aos equipamentos de ar condicionado convencionais.

Não substitui as árvores, mas pode ajudar o clima

A invenção ainda está na fase de protótipo. Não se trata de um produto fabricado em massa nem de uma solução instalada permanentemente nas ruas, portanto, ainda precisa ser testada em condições reais: vento, umidade, uso intenso, desgaste, manutenção e disponibilidade de água.

Possui uma limitação importante: o resfriamento evaporativo funciona melhor em climas quentes e secos. Em ambientes muito úmidos, o ar já contém uma quantidade significativa de vapor de água, e a evaporação se torna menos eficiente.

Ainda assim, seu valor está em levantar uma questão urgente: o mobiliário urbano pode ajudar a combater as ondas de calor? Em cidades afetadas por ilhas de calor, um muro ou ponto de ônibus capaz de fornecer ar mais fresco não resolverá o problema por si só, mas poderá complementar medidas essenciais como mais árvores, sombra, pavimentos permeáveis e um melhor planejamento urbano.

O Bloc° também foi projetado para ser integrado a espaços públicos, como pontos de ônibus, praças e áreas de pedestres. Seu sistema de módulos de argila, água e ventilação solar visa proporcionar alívio térmico em cidades cada vez mais expostas a ondas de calor. Créditos: Arts Thread/Bloc°.

O projeto Bloc° nos lembra que a inovação climática nem sempre depende de grandes máquinas. Às vezes, ela pode surgir da observação de um material ancestral, como a argila, e da reflexão sobre como ela poderia nos ajudar a construir cidades mais habitáveis em um planeta cada vez mais quente.

Referências da notícia

AS. Crean un ladrillo capaz de enfriar las ciudades hasta 9 grados y podría cambiar la forma de construir edificios.

Arts Thread Bloc°.