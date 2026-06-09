O segredo para cultivar alhos grandes: frio, fotoperíodo e a regra das 10 horas

O alho é uma das culturas mais fáceis de cultivar, mas não cresce muito apenas com fertilização ou rega regular. Seu tamanho depende da quantidade de horas de frio, da luz solar e das práticas de manejo.

Para colher, um sinal útil é esperar até que as folhas inferiores comecem a secar, mas sem deixar a planta secar completamente.

Quem já tentou cultivar alho certamente experimentou a típica decepção com esse vegetal: uma planta verde com folhas firmes, aparência saudável… mas, na hora da colheita, obtém apenas bulbos do tamanho de bolinhas de gude.

A reação comum é culpar o fertilizante, o solo ou a irrigação, mas, muitas vezes, a chave está nos sinais ambientais que a planta recebeu durante seu ciclo de crescimento.

O alho não “cresce” simplesmente porque lhe damos mais nutrientes. É uma planta que funciona de acordo com seu próprio calendário, e esse calendário combina temperaturas baixas, duração do dia e o momento exato do plantio. Se esses três fatores estiverem dessincronizados, a planta pode crescer lindamente por fora, mas produzir um bulbo minúsculo por dentro.

O alho precisa de um período de frio de 4 a 8 semanas para "lembrar" o inverno. Sem esse período, o bulbo se recusa a se dividir e permanece como um único dente grande, não importa o quão rico seja o composto.

A parte aérea da planta é mais importante do que você imagina, pois cada folha saudável funciona como uma fábrica de açúcares. Esses açúcares são transportados para o bulbo durante a fase de enchimento. Portanto, antes de tentar "engordá-lo", precisamos primeiro obter uma planta forte, bem enraizada e com folhagem funcional suficiente.

É aqui que entram três conceitos que soam técnicos, mas na verdade são bastante simples: vernalização, fotoperíodo e a regra das 10 horas. A vernalização é o período de frio que prepara o alho; o fotoperíodo é o sinal de luz; e a regra das 10 horas serve como um ponto de referência prático para entender a mudança no ciclo de crescimento.

Vernalização e fotoperíodo: a linguagem secreta do alho

A vernalização é o período de clima frio que ajuda o alho a ativar os processos relacionados à formação do bulbo. Alguns produtores e livros de botânica mencionam que o período ideal é de cerca de 6 a 8 semanas de clima frio para induzir uma boa formação do bulbo.

Diversos estudos demonstraram que submeter os dentes de alho a tratamentos a frio antes do plantio influencia significativamente o desenvolvimento da cultura.

Na ausência de clima frio, o alho pode formar bulbos simples e redondos ou bulbos com apenas alguns dentes. Em climas frios, o plantio no outono permite que a cultura passe pelo processo natural de resfriamento. Em climas quentes, uma prática útil é armazenar os dentes de alho em local fresco, seco e bem ventilado por várias semanas antes do plantio.

Longos fotoperíodos, entre 14 e 16 horas, combinados com temperaturas adequadas, melhoram as características do bulbo e sua qualidade.

Em seguida, vem o fotoperíodo, que, como já mencionamos, se refere à duração do dia. O alho desenvolve raízes e folhas primeiro durante os dias mais frios; depois, à medida que as horas de luz do dia aumentam, a formação do bulbo começa.

A regra das 10 horas é mais uma diretriz prática do que uma lei universal para todas as variedades de alho. Quando o dia ultrapassa 10 horas, a cultura começa a sair da fase de dias curtos. Resumindo, 10 horas marcam a mudança no ritmo, mas dias mais longos são o que, em última análise, impulsionam o desenvolvimento do bulbo.

O segredo para conseguir bulbos grandes

A primeira decisão é a data. Em muitas regiões produtoras, o ideal é semear o alho no outono ou início do inverno, para que desenvolva raízes e folhas fortes antes da chegada da primavera. Se semeado tarde, as plantas estarão pequenas quando precisarem amadurecer, e nenhum fertilizante poderá corrigir completamente esse atraso.

A variedade também é importante. O alho de pescoço duro (Allium sativum var. ophioscorodon) requer temperaturas mais frias e pode produzir uma haste floral, enquanto o alho de pescoço mole (Allium sativum var. sativum) é mais adequado para climas quentes. Portanto, é aconselhável selecionar material de plantio adaptado à sua região e plantá-lo em solo bem drenado e rico em matéria orgânica.

Se você plantar alho quando os dias são curtos e nunca chegam a 10 horas de luz, a planta pode permanecer “eternamente jovem”.

A rega deve ser moderada, não excessiva. Durante o crescimento vegetativo, o alho precisa de umidade constante; durante a formação do bulbo, o excesso de água pode levar ao amolecimento e à podridão.

Para cultivar bulbos de alho grandes, é necessário sincronizar os períodos frios para a divisão, os dias longos para o desenvolvimento do bulbo e o manuseio cuidadoso para preservar a colheita. Se surgir uma haste floral, corte-a enquanto ainda estiver tenra, pois compete com o bulbo por energia.