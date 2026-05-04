Zoológico grátis e pedalinho: conheça o parque a 20 minutos de São Paulo que é sucesso
O Parque tem cerca de 373 mil m² de área total e é uma unidade de conservação da Mata Atlântica. Fica em São Bernardo do Campo e oferece zoológico gratuito e outras atrações como pedalinho e teleférico. Conheça mais aqui.
A cerca de 20 minutos da capital paulista está um parque natural que oferece vários atrativos para a família em meio à natureza, sendo uma ótima opção de passeio ao ar livre para fazer em um final de semana.
Trata-se do Parque Natural Municipal Estoril, situado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Está estrategicamente posicionado às margens da Represa Billings, no Riacho Grande.
O local conta com teleférico, pedalinho, stand up paddle e caiaques, trilhas para caminhada e muito mais. Descubra tudo abaixo.
Os atrativos do parque
O Parque Estoril combina lazer e preservação ambiental, oferecendo uma infraestrutura completa para visitantes que desejam aproveitar a natureza. Conta com várias opções de atividades ao ar livre, como: teleférico, passeios de pedalinho na represa, stand up paddle, caiaque e trilhas ecológicas para caminhada.
O passeio no teleférico permite observar a vegetação e a represa Billings de um ponto elevado, proporcionando uma vista panorâmica da área verde.
O Zoológico, que é gratuito, mantém cerca de 250 animais de diversas espécies da fauna brasileira, várias ameaçadas de extinção, como o lobo-guará, o cachorro-vinagre, o macaco-aranha-de- cara-vermelha, e a arara-azul. Destacam-se também a anta, os periquitos e o cateto. O espaço também se destaca por acolher animais vítimas do tráfico ilegal ou de maus-tratos, que agora recebem cuidados e um lar seguro.
O local também dispõe de área para piqueniques, playground, área de banho, estacionamento (pago) e barracas e quiosques de alimentação próximo a entrada.
É necessário pagar entrada no Parque Estoril, mas o valor é acessível: R$15,00 por pessoa (inteira) e R$7,50 (meia entrada). Entrada gratuita para morador com carteirinha do parque e Pessoa com transtorno do Espectro Autista (TEA).
Outro atrativo do Parque Estoril é o Jardim Sensorial, um espaço voltado à educação ambiental e à experiência sensorial com a natureza. O local foi projetado para estimular os sentidos através de plantas aromáticas, texturas naturais e elementos que despertam a curiosidade dos visitantes.
E atenção, ao visitar o local é proibido:
- Utilizar aparelhos sonoros ou fazer barulho excessivo
- Jogar bola ou pescar
- Fazer churrasco ou fogueiras
- Entrar com animais domésticos
- Estacionar fora das áreas permitidas
- Sujar ou danificar a vegetação
Além de sua importância como área de lazer, o parque também possui grande valor ambiental, protegendo uma área significativa de Mata Atlântica e promovendo atividades de educação ambiental.
Referências da notícia
Parque a 20 minutos de São Paulo tem teleférico, pedalinho e até zoológico gratuito; entrada por R$15. 25 de abril, 2026. Daher Junior.
Parque a 40 minutos de SP tem teleférico, pedalinho, caiaque e entrada custa apenas R$ 5. 14 de setembro, 2024. Esther Miranda.
Não perca as últimas novidades da Meteored e aproveite todos os nossos conteúdos no Google Discover, totalmente GRÁTIS+ Siga a Meteored