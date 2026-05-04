Zoológico grátis e pedalinho: conheça o parque a 20 minutos de São Paulo que é sucesso

O Parque tem cerca de 373 mil m² de área total e é uma unidade de conservação da Mata Atlântica. Fica em São Bernardo do Campo e oferece zoológico gratuito e outras atrações como pedalinho e teleférico. Conheça mais aqui.

O Parque é um ponto turístico no ABC Paulista perfeito para uma viagem bate e volta para quem quer se divertir e conectar com a natureza. Crédito: Reprodução/Prefeitura de São Bernardo do Campo.

A cerca de 20 minutos da capital paulista está um parque natural que oferece vários atrativos para a família em meio à natureza, sendo uma ótima opção de passeio ao ar livre para fazer em um final de semana.

Trata-se do Parque Natural Municipal Estoril, situado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Está estrategicamente posicionado às margens da Represa Billings, no Riacho Grande.

Foi fundado em 1955, e em 2013 transformado na primeira Unidade de Conservação de São Bernardo do Campo para garantir a preservação da mata atlântica, da fauna e da represa Billings.

O local conta com teleférico, pedalinho, stand up paddle e caiaques, trilhas para caminhada e muito mais. Descubra tudo abaixo.

Os atrativos do parque

O Parque Estoril combina lazer e preservação ambiental, oferecendo uma infraestrutura completa para visitantes que desejam aproveitar a natureza. Conta com várias opções de atividades ao ar livre, como: teleférico, passeios de pedalinho na represa, stand up paddle, caiaque e trilhas ecológicas para caminhada.

O passeio no teleférico permite observar a vegetação e a represa Billings de um ponto elevado, proporcionando uma vista panorâmica da área verde.

Área de lazer do Parque Estoril. Crédito: Omar Matsumoto/PMSBC.

O Zoológico, que é gratuito, mantém cerca de 250 animais de diversas espécies da fauna brasileira, várias ameaçadas de extinção, como o lobo-guará, o cachorro-vinagre, o macaco-aranha-de- cara-vermelha, e a arara-azul. Destacam-se também a anta, os periquitos e o cateto. O espaço também se destaca por acolher animais vítimas do tráfico ilegal ou de maus-tratos, que agora recebem cuidados e um lar seguro.

O local também dispõe de área para piqueniques, playground, área de banho, estacionamento (pago) e barracas e quiosques de alimentação próximo a entrada.

É necessário pagar entrada no Parque Estoril, mas o valor é acessível: R$15,00 por pessoa (inteira) e R$7,50 (meia entrada). Entrada gratuita para morador com carteirinha do parque e Pessoa com transtorno do Espectro Autista (TEA).

Canoagem na represa Bilings no Parque Estoril. Crédito: Reprodução/Prefeitura de São Bernardo do Campo.

Outro atrativo do Parque Estoril é o Jardim Sensorial, um espaço voltado à educação ambiental e à experiência sensorial com a natureza. O local foi projetado para estimular os sentidos através de plantas aromáticas, texturas naturais e elementos que despertam a curiosidade dos visitantes.

E atenção, ao visitar o local é proibido:

Utilizar aparelhos sonoros ou fazer barulho excessivo

Jogar bola ou pescar

Fazer churrasco ou fogueiras

Entrar com animais domésticos

Estacionar fora das áreas permitidas

Sujar ou danificar a vegetação

Além de sua importância como área de lazer, o parque também possui grande valor ambiental, protegendo uma área significativa de Mata Atlântica e promovendo atividades de educação ambiental.

Referências da notícia

Parque a 20 minutos de São Paulo tem teleférico, pedalinho e até zoológico gratuito; entrada por R$15. 25 de abril, 2026. Daher Junior.

Parque a 40 minutos de SP tem teleférico, pedalinho, caiaque e entrada custa apenas R$ 5. 14 de setembro, 2024. Esther Miranda.