Troncos brancos em jardins e praças: por que as árvores são pintadas todos os anos?

Troncos de árvores pintados de branco em parques, jardins e ao longo das ruas são uma visão comum. Mas por que as árvores são pintadas todos os anos? Essa prática serve a vários propósitos de proteção e manutenção.

A calagem de troncos de árvores é uma técnica muito antiga que serve a vários propósitos.

Se você passear por parques, jardins, ruas arborizadas ou perto de uma pequena horta, provavelmente já notou muitas árvores com a parte inferior do tronco pintada de branco.

Essa cena é muito comum em praças, áreas verdes urbanas e até mesmo em áreas agrícolas. Embora possa parecer puramente estética ou relacionada à manutenção, essa prática, na verdade, desempenha diversas funções importantes para a saúde e proteção das árvores.

Pintar o tronco das árvores de branco é uma técnica tradicional de cuidado com as árvores, utilizada há décadas. Uma mistura à base de cal, chamada calagem, é geralmente aplicada na base do tronco e nos primeiros galhos da árvore. Essa camada proporciona proteção natural contra diversos problemas ambientais e biológicos.

Por que os troncos das árvores são pintados de branco?

A utilização da técnica de calagem nos troncos de árvores ornamentais e frutíferas remonta a tempos muito antigos.

Vi esto en un docu y me vino un flashback que antes pintaban los árboles de blanco, alguien sabe por qué? pic.twitter.com/hwify8OYKE — Sara Stewart Brown  (@Kiwita) December 24, 2025

O uso da cor branca intensa da cal é uma prática comum em muitas regiões por diversos motivos, que vão da estética à proteção direta da árvore. Suas principais vantagens incluem o seguinte:

Proteção contra o sol

Uma das principais razões pelas quais os troncos das árvores são pintados é para protegê-los da radiação solar. A casca das árvores, especialmente a de árvores jovens ou espécies com casca fina, pode ser danificada quando exposta à luz solar direta e prolongada.

Essa técnica é particularmente utilizada em regiões onde os verões são quentes e a incidência solar é intensa, como em muitas áreas do Mediterrâneo.

A tinta branca aplicada reflete grande parte da radiação solar e impede o superaquecimento do tronco durante as horas mais ensolaradas. Isso reduz o risco de rachaduras na casca e o que é conhecido como "queimadura solar", um fenômeno que pode enfraquecer a árvore e favorecer o desenvolvimento de doenças.

Prevenção de pragas e doenças

A aplicação de cal também tem a vantagem de ajudar a prevenir certas infestações. A mistura à base de cal cria uma superfície menos favorável ao estabelecimento de insetos, larvas ou fungos na casca.

Além disso, alguns insetos que sobem no tronco para se alimentar ou se reproduzir encontram mais dificuldade para se fixar nessa superfície tratada. Embora não seja uma solução definitiva contra pragas, essa prática proporciona uma barreira preventiva que reduz o risco de infestação.

A aplicação de cal nos troncos das árvores protege-os da forte exposição solar em regiões quentes.

Por isso, essa prática é comum tanto em espaços verdes urbanos quanto na agricultura, particularmente em árvores frutíferas.

Proteção contra mudanças bruscas de temperatura

No inverno, a calagem também pode ter efeitos benéficos. As árvores podem sofrer um estresse significativo quando há grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Durante o dia, o sol aquece a casca, mas a temperatura cai rapidamente ao anoitecer.

Esse contraste pode causar pequenas rachaduras ou outros danos ao tronco. A camada branca atua como um regulador térmico, limitando as flutuações de temperatura e ajudando a proteger a estrutura da árvore.

Uma prática comum na manutenção de espaços verdes

Em parques e praças, os serviços de manutenção geralmente renovam esse tratamento anualmente como parte de suas operações de conservação. Com o tempo, a chuva, o vento e o crescimento natural da árvore acabam desgastando a camada de cal, tornando necessária a renovação periódica.

¿Quieres proteger tus árboles de las molestas plagas ?

Esta es la temporada ideal para colocarles cal. pic.twitter.com/ExFL4ZfpOd — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) September 22, 2024

A época mais comum para realizar esse tratamento é no final do inverno ou no início da primavera, antes do início dos períodos de alta atividade de insetos e da chegada de temperaturas mais elevadas.

Não é apenas uma questão de estética

Embora muitos acreditem que os troncos das árvores sejam pintados de branco apenas para dar aos parques uma aparência mais organizada, essa prática serve principalmente a um propósito de proteção.

Seu principal objetivo é preservar a árvore e fortalecer sua resistência às agressões ambientais.

Graças a essa técnica simples e muito antiga, as árvores urbanas podem permanecer saudáveis por mais tempo, ajudando assim a preservar os espaços verdes das cidades, que oferecem sombra, biodiversidade e bem-estar a todos que os desfrutam.