Reação em cadeia: entenda os possíveis impactos do Super El Niño no Brasil
A resposta do El Niño já começa a aparecer nas previsões climáticas para o Brasil. Caso o cenário se confirme, os impactos podem ir muito além das enchentes, afetando setores como agricultura, energia, abastecimento hídrico e saúde pública.
O El Niño 2026/2027 vem se estabelecendo no Oceano Pacífico equatorial. Juntamente de um aquecimento acelerado, os principais modelos climáticos vêm aumentando a confiança de que este poderá se tornar um evento muito intenso - ou, na linguagem popular, um Super El Niño.
Mas afinal, quais são os padrões de chuva e temperatura previstos para o Brasil e quais são os impactos na sociedade, caso eles se confirmem? Confira os detalhes.
Temperaturas acima da média e contraste hídrico
O modelo ECMWF, de confiança da Meteored, vem prevendo um evento muito intenso, que pode alcançar anomalias de temperatura da superfície do mar superiores a 2°C até o final do inverno na região de monitoramento do El Niño.
Ainda assim, as previsões já indicam uma resposta atmosférica compatível com esse cenário. Coerentemente com a projeção de um El Niño intenso, os campos de chuva e temperatura previstos até o momento apresentam padrões típicos associados ao fenômeno.
A previsão de anomalia de precipitação mostra que chuvas acima da média na Região Sul e abaixo da média na Região Norte começam a se estabelecer em julho.
Este padrão se intensifica mantém e se entre agosto e dezembro: enquanto no Sul a área com chuvas de mais de 50 mm acima da média se espalha sobre a região, cobrindo os três estados, a área com déficit hídrico avança do Norte e Nordeste em direção ao Centro-Oeste e Sudeste entre outubro e dezembro.
Em relação às temperaturas, a previsão mensal indica que o mês de julho ainda deve ser mais ‘ameno’, mas entre agosto e dezembro, temperaturas acima da média devem tomar conta do país.
No Sul as anomalias são menores, relacionado às chuvas acima da média, mas no Centro-Norte do Brasil, temperaturas entre 2°C e mais de 4°C acima da média podem predominar, especialmente entre outubro e novembro.
Reação em cadeia: impactos esperados por setores
Quando se fala nos impactos do El Niño, é comum pensar apenas em enchentes. No entanto, os efeitos do fenômeno vão muito além disso. Alterações persistentes nos padrões de chuva e temperatura podem desencadear uma reação em cadeia com reflexos sobre a economia, os recursos naturais e a qualidade de vida da população. Se esse cenário se confirmar, os reflexos podem ser sentidos em diferentes áreas da sociedade.
- Agricultura e segurança alimentar
Na agricultura, tanto o excesso quanto a falta de chuva representam riscos. Enquanto precipitações acima da média podem dificultar o plantio e a colheita no Sul do país, períodos prolongados de estiagem no Centro-Oeste podem comprometer a produtividade de culturas estratégicas, como soja e milho.
Juntas, as duas regiões respondem por uma parcela significativa da produção agropecuária brasileira, incluindo culturas estratégicas para o abastecimento interno e as exportações. Por isso, perdas no campo podem gerar insegurança alimentar, prejuízos econômicos, afetar as exportações e repercutir sobre os preços dos alimentos.
- Recursos hídricos e biodiversidade
A disponibilidade de água também pode ser impactada. A redução das chuvas no Norte e Nordeste favorece o aumento do risco de queimadas, pressiona ecossistemas já vulneráveis, como a Amazônia, e afeta comunidades que dependem dos rios para abastecimento, transporte e pesca.
Em grandes centros urbanos, como São Paulo, uma estação chuvosa deficiente somado a reservatórios abaixo da média podem comprometer a segurança hídrica justamente em períodos de maior demanda.
- Energia
Os reflexos também podem alcançar o setor energético. Em um país cuja matriz elétrica depende fortemente da geração hidrelétrica, a redução dos níveis dos reservatórios pode exigir maior acionamento de usinas termelétricas, elevando custos de geração e aumentando as emissões de gases de efeito estufa.
- Saúde pública
O El Niño favorece o aumento das temperaturas médias globais e regionais, aumentando o risco de ondas de calor mais frequentes e mais intensas.
Consideradas pela Organização Mundial da Saúde uma das principais causas de mortes relacionadas ao tempo e ao clima, elas aumentam o risco de desidratação, agravam doenças cardiovasculares e respiratórias e podem sobrecarregar os serviços de saúde.
- Infraestrutura e proteção civil
O aumento da frequência e intensidade de tempestades severas e episódios de chuva extrema amplia o risco de enchentes, deslizamentos e danos à infraestrutura, especialmente na Região Sul durante a primavera e o verão. Os impactos se refletem diretamente na segurança da população e nos elevados custos para a reconstrução e recuperação das áreas afetadas.
- Impactos desiguais
Embora os efeitos do El Niño possam atingir diferentes setores da sociedade, eles não são sentidos da mesma forma por toda a população. Comunidades mais vulneráveis, moradores de áreas de risco e grupos com menor capacidade de adaptação tendem a sofrer consequências mais severas diante de enchentes, deslizamentos de terra, secas prolongadas e ondas de calor.
Dessa forma, eventos extremos podem ampliar desigualdades sociais já existentes, evidenciando a importância de políticas públicas que promovam adaptação climática e justiça social.
Diante de previsões que apontam para um aumento dos riscos climáticos, o monitoramento contínuo e o planejamento antecipado por parte do poder público tornam-se fundamentais para reduzir vulnerabilidades e minimizar prejuízos humanos, sociais e econômicos.
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