Reação em cadeia: entenda os possíveis impactos do Super El Niño no Brasil

A resposta do El Niño já começa a aparecer nas previsões climáticas para o Brasil. Caso o cenário se confirme, os impactos podem ir muito além das enchentes, afetando setores como agricultura, energia, abastecimento hídrico e saúde pública.

O El Niño aumenta o risco de eventos extremos, os impactos podem ser uma reação em cadeia em diversos setores.

O El Niño 2026/2027 vem se estabelecendo no Oceano Pacífico equatorial. Juntamente de um aquecimento acelerado, os principais modelos climáticos vêm aumentando a confiança de que este poderá se tornar um evento muito intenso - ou, na linguagem popular, um Super El Niño.

O El Niño altera a circulação geral da atmosfera, modificando padrões de chuva, temperatura e ocorrência de eventos extremos em diversas regiões do globo.

Mas afinal, quais são os padrões de chuva e temperatura previstos para o Brasil e quais são os impactos na sociedade, caso eles se confirmem? Confira os detalhes.

Temperaturas acima da média e contraste hídrico

O modelo ECMWF, de confiança da Meteored, vem prevendo um evento muito intenso, que pode alcançar anomalias de temperatura da superfície do mar superiores a 2°C até o final do inverno na região de monitoramento do El Niño.

Eventos muito intensos aumentam as chances de que os efeitos clássicos do El Niño sejam observados, embora os impactos não cresçam linearmente na mesma proporção das anomalias.

Ainda assim, as previsões já indicam uma resposta atmosférica compatível com esse cenário. Coerentemente com a projeção de um El Niño intenso, os campos de chuva e temperatura previstos até o momento apresentam padrões típicos associados ao fenômeno.

Previsão de anomalia de precipitação (mm) no segundo semestre de 2026, segundo o ECMWF.

A previsão de anomalia de precipitação mostra que chuvas acima da média na Região Sul e abaixo da média na Região Norte começam a se estabelecer em julho.

Este padrão se intensifica mantém e se entre agosto e dezembro: enquanto no Sul a área com chuvas de mais de 50 mm acima da média se espalha sobre a região, cobrindo os três estados, a área com déficit hídrico avança do Norte e Nordeste em direção ao Centro-Oeste e Sudeste entre outubro e dezembro.

Previsão de anomalia de temperatura (°C) no segundo semestre de 2026, segundo o ECMWF.

Em relação às temperaturas, a previsão mensal indica que o mês de julho ainda deve ser mais ‘ameno’, mas entre agosto e dezembro, temperaturas acima da média devem tomar conta do país.

No Sul as anomalias são menores, relacionado às chuvas acima da média, mas no Centro-Norte do Brasil, temperaturas entre 2°C e mais de 4°C acima da média podem predominar, especialmente entre outubro e novembro.

Reação em cadeia: impactos esperados por setores

Quando se fala nos impactos do El Niño, é comum pensar apenas em enchentes. No entanto, os efeitos do fenômeno vão muito além disso. Alterações persistentes nos padrões de chuva e temperatura podem desencadear uma reação em cadeia com reflexos sobre a economia, os recursos naturais e a qualidade de vida da população. Se esse cenário se confirmar, os reflexos podem ser sentidos em diferentes áreas da sociedade.

Agricultura e segurança alimentar

Na agricultura, tanto o excesso quanto a falta de chuva representam riscos. Enquanto precipitações acima da média podem dificultar o plantio e a colheita no Sul do país, períodos prolongados de estiagem no Centro-Oeste podem comprometer a produtividade de culturas estratégicas, como soja e milho.

A produção de alimentos para consumo interno e exportação pode ser prejudicada.

Juntas, as duas regiões respondem por uma parcela significativa da produção agropecuária brasileira, incluindo culturas estratégicas para o abastecimento interno e as exportações. Por isso, perdas no campo podem gerar insegurança alimentar, prejuízos econômicos, afetar as exportações e repercutir sobre os preços dos alimentos.

Recursos hídricos e biodiversidade

A disponibilidade de água também pode ser impactada. A redução das chuvas no Norte e Nordeste favorece o aumento do risco de queimadas, pressiona ecossistemas já vulneráveis, como a Amazônia, e afeta comunidades que dependem dos rios para abastecimento, transporte e pesca.

Escassez de chuva pode afetar comunidades desde a Amazônia até grandes centros urbanos, como São Paulo.

Em grandes centros urbanos, como São Paulo, uma estação chuvosa deficiente somado a reservatórios abaixo da média podem comprometer a segurança hídrica justamente em períodos de maior demanda.

Energia

Os reflexos também podem alcançar o setor energético. Em um país cuja matriz elétrica depende fortemente da geração hidrelétrica, a redução dos níveis dos reservatórios pode exigir maior acionamento de usinas termelétricas, elevando custos de geração e aumentando as emissões de gases de efeito estufa.

Saúde pública

O El Niño favorece o aumento das temperaturas médias globais e regionais, aumentando o risco de ondas de calor mais frequentes e mais intensas.

Ondas de calor estão relacionadas com sobrecarga do sistema de saúde. Créditos: Reprodução/G1/Jr. Rosa/Deputado Leandro Grass.

Consideradas pela Organização Mundial da Saúde uma das principais causas de mortes relacionadas ao tempo e ao clima, elas aumentam o risco de desidratação, agravam doenças cardiovasculares e respiratórias e podem sobrecarregar os serviços de saúde.

Infraestrutura e proteção civil

O aumento da frequência e intensidade de tempestades severas e episódios de chuva extrema amplia o risco de enchentes, deslizamentos e danos à infraestrutura, especialmente na Região Sul durante a primavera e o verão. Os impactos se refletem diretamente na segurança da população e nos elevados custos para a reconstrução e recuperação das áreas afetadas.

Impactos desiguais

Embora os efeitos do El Niño possam atingir diferentes setores da sociedade, eles não são sentidos da mesma forma por toda a população. Comunidades mais vulneráveis, moradores de áreas de risco e grupos com menor capacidade de adaptação tendem a sofrer consequências mais severas diante de enchentes, deslizamentos de terra, secas prolongadas e ondas de calor.

A população historicamente mais vulnerável é a que sofre mais.

Dessa forma, eventos extremos podem ampliar desigualdades sociais já existentes, evidenciando a importância de políticas públicas que promovam adaptação climática e justiça social.

Em outras palavras, os impactos do El Niño não se resumem aos eventos extremos em si, mas à forma como eles se propagam pela sociedade. Agricultura, abastecimento hídrico, geração de energia, biodiversidade, economia e saúde pública podem ser afetados de maneira simultânea, transformando anomalias de chuva e temperatura em desafios de grande escala.

Diante de previsões que apontam para um aumento dos riscos climáticos, o monitoramento contínuo e o planejamento antecipado por parte do poder público tornam-se fundamentais para reduzir vulnerabilidades e minimizar prejuízos humanos, sociais e econômicos.