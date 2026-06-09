Onda de frio terá duas massas polares e afetará até o Norte; veja os estados atingidos

Uma intensa massa de ar polar provocará uma nova onda de frio no Brasil na segunda quinzena de junho, trazendo risco de geadas, temperaturas negativas e até precipitação invernal em partes do Sul neste final de Outono. Mais informações: Frio intenso a caminho: onda de frio acende alerta para as menores temperaturas do ano

Uma massa de ar frio continua atuando sobre o centro-sul do Brasil, mantendo as temperaturas baixas em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nesta terça-feira (9), diversos municípios do Sudeste registraram temperaturas mínimas abaixo de 4°C, chegando a até 3°C - como Monte Verde (MG), Maria da Fé (MG), Campos do Jordão (SP) e Nova Friburgo (RJ).

Como é possível observar no vídeo acima, o ar frio continua influenciando o centro-sul do país nos próximos dias, favorecendo madrugadas geladas e temperaturas abaixo da média para esta época do ano.

No entanto, os modelos meteorológicos indicam que este pode ser apenas o começo. Duas outras massas de ar polar, ainda mais intensas, avançarão pelo país durante os últimos dias do outono, trazendo uma forte onda de frio e marcando a chegada do inverno com temperaturas excepcionalmente baixas em diversas regiões.

Nova massa de ar polar pode causar onda de frio severa

As previsões climáticas apontam para uma expressiva anomalia negativa de temperatura entre os dias 15 e 22 de junho. Em algumas áreas, os termômetros podem registrar valores de até 5°C abaixo da média durante vários dias consecutivos - cenário que, caso se torne realidade, caracterizará uma intensa onda de frio sobre o Brasil.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 15 e 22 de Junho mostra que uma massa de ar frio manterá as temperaturas muito abaixo da média ao longo da semana que vem. (ECMWF)

Ao longo deste período, duas massas de ar frio atingirão o país. Sua abrangência inclui os estados da Região Sul - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; e também boa parte dos estados da Região Sudeste - São Paulo, Rio de Janeiro e boa parte de Minas Gerais, como o Sul Mineiro e o Alto Paranaíba.

Além disso, o frio poderá alcançar boa parte do Centro-Oeste, especialmente Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso e sul de Goiás, e avançar ainda mais - chegando até a Região Norte e fazendo as temperaturas caírem no Acre, Rondônia e no sul do Amazonas.

A primeira massa de ar frio já começa a avançar pelo país neste próximo domingo (14), como é possível observar na imagem abaixo. A segunda massa de ar frio avançará pelo país por volta do dia 22 de Junho, mantendo e intensificando o frio sobre todas as regiões mencionadas.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo durante a tarde mostra a primeira massa de ar frio avançando pela região Sul e começando a fazer as temperaturas caírem.

Isso significa que o sistema ocasionará um novo episódio de friagem, fenômeno caracterizado pela chegada de massas de ar polar ao Norte do país, provocando queda significativa das temperaturas em áreas normalmente quentes e úmidas.

Entre os dias 15 e 16, já há também potencial para a ocorrência de temperaturas abaixo de 0°C no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, sinalizando um episódio de frio severo favorável à formação de geadas amplas e intensas na Região Sul. Esse cenário pode ser observado na imagem abaixo.

Previsão de temperatura mínima no dia 16 durante a madrugada mostra que haverá condições para formação de temperaturas negativas na região Sul, com geadas abrangentes.

Antes da chegada da massa de ar polar, uma frente fria deve avançar pelo Brasil entre os dias 14 e 16 de junho, provocando chuva em diversas áreas do país. Em parte da Região Sul, a combinação entre precipitação e temperaturas atmosféricas muito baixas poderá criar condições para a ocorrência de precipitação invernal. Essa situação pode ser observada na imagem abaixo.

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Por isso, não se descarta a possibilidade de fenômenos como chuva congelada, chuva congelante e até neve em algumas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, especialmente em regiões de maior altitude como as serras gaúchas e catarinenses.

Previsão de chuva (tons azulados) e isoterma de 0°C (linha verde) mostra que haverá condições para formação de precipitação invernal em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O outono termina oficialmente no dia 21 de junho, data que marca o início do inverno no Hemisfério Sul. Caso as projeções atuais se confirmem, portanto, a última semana da estação será marcada por uma intensa onda de frio. Há risco de geadas, temperaturas negativas e possibilidade de precipitação invernal, consolidando uma transição de estações com características típicas de inverno.