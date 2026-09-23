Com 10°C e neblina, 'Suíça Nordestina' surpreende e vira refúgio fora da rota de praias; conheça

Cidade no estado do Ceará tem o apelido carinhoso de ‘a Suíça Nordestina’ pelo seu clima ameno, com temperaturas que podem cair para os 10°C no inverno, paisagens serranas, pousadas aconchegantes e boa gastronomia.

A ‘Suíça Nordestina’ é o apelido carinhoso de uma cidade serrana localizada no estado do Ceará. Crédito: Acervo Diário do Nordeste.

Quando pensamos no Nordeste brasileiro, imediatamente vem à nossa mente as condições de sol, calor e praia, não é mesmo? Pois bem, até pode ser que estas sejam as características principais de vários destinos nordestinos. Porém, não se resume a apenas isso.

Hoje falaremos de uma cidadezinha localizada na Serra de Baturité, no estado do Ceará, que é carinhosamente apelidada como a ‘Suíça Nordestina’ pelo seu clima ameno, por vezes até com frio de 10°C, pelas paisagens serranas, pousadas aconchegantes e pela boa gastronomia.

Descubra a seguir de que local estamos falando e quais os atrativos que ele oferece.

Onde fica a 'Suíça Nordestina'?

Estamos falando da cidade de Guaramiranga, localizada na Serra de Baturité, a cerca de 105 quilômetros da capital Fortaleza.

Ela está situada a cerca de 865 metros de altitude, apresentando temperaturas médias anuais que variam entre 18°C e 25°C, mas que podem até se aproximar dos 10°C nas madrugadas mais frias de inverno, um cenário pouco comum para quem associa o Nordeste ao calor intenso.

Quais seus atrativos?

A cidade está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra de Baturité, com muita área verde de Mata Atlântica, cachoeiras, trilhas e mirantes.

Aliás, a cidade é um destino perfeito para um bate e volta a partir de Fortaleza, para aproveitar o charme da região e suas atrações em um dia.

O Pico Alto, uma das principais atrações de Guaramiranga. É o segundo ponto mais alto do Ceará, com uma altitude de aproximadamente 1.115 metros acima do nível do mar. Crédito: Blog Temporada Guaramiranga/Daniel Luz.

Entre os seus principais atrativos naturais estão o Pico Alto, o ponto mais alto da região do Maciço de Baturité, com 1.115 metros de altitude, e com uma vista panorâmica da serra e do sertão, e o Parque das Trilhas, que oferece belas paisagens, caminhadas pela mata, cachoeiras e atividades de aventura.

Ainda, há a Trilha do Café, no Sítio Águas Finas, que permite conhecer a produção cafeeira e caminhar em meio à vegetação da serra.

A Cachoeira Poço da Veada, em Guaramiranga. Crédito: Alex Keller/Wikiloc.

A região de Guaramiranga também possui diversas cachoeiras, como a Cachoeira de São Paulo e a Poço da Veada, além de outras quedas-d’água e áreas de banho.

Além do clima frio e dos atrativos naturais, a cidade também é famosa pelo tradicional Festival de Jazz & Blues, um evento gratuito de música instrumental que ocorre anualmente durante o período do Carnaval, prestando homenagens a importantes nomes da cultura brasileira.

Guaramiranga é bem conhecida por sua programação cultural, especialmente por eventos ligados ao teatro e à música.

Não deixe de conhecer também os pontos turísticos da cidade como a Igreja Matriz Nossa Sra. da Conceição, uma igreja bonita e conservada; e o Mosteiro dos Jesuítas e o Convento dos Capuchinhos, ambos com belezas arquitetônicas e muitas histórias.

Também há várias opções de hospedagens aconchegantes, como chalés e pousadas, e uma ótima gastronomia serrana com cafés, fondues e pratos regionais.

Como chegar?

De carro, você pode pegar a BR-060 de Fortaleza até Baturité (município vizinho) e, em seguida, percorrer mais 18 km de serra até chegar a Guaramiranga.

De avião, o aeroporto de referência é o de Fortaleza (FOR). Após desembarcar, você pode pegar um ônibus ou optar por serviços de transporte que fazem o trajeto até Guaramiranga.