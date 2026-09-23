A história real de James Stagg, o meteorologista que convenceu Eisenhower a adiar o Dia D

O filme 'Pressure' ('Pressão' no Brasil) resgata a história do meteorologista que enfrentou a pressão de Eisenhower nas horas que antecederam o Dia D. Sua previsão sobre o Atlântico acabou condicionando uma decisão histórica para as forças aliadas.

Tropas americanas desembarcam em meio a ondas fortes na Praia de Omaha, 6 de junho de 1944. Chefe de Fotografia (CPHoM) Robert F. Sargent. Domínio público.

Em 4 de junho de 1944, enquanto milhares de soldados aguardavam para embarcar rumo à Normandia ocupada, um meteorologista teve de convencer Eisenhower a adiar a operação. Sua previsão de uma tempestade alterou o cronograma do Dia D e, possivelmente, o desfecho da Segunda Guerra Mundial.

Como foi revelado ao grande público por ocasião da estreia mundial do filme "Pressure" ('Pressão', no Brasil), o Dia D estava inicialmente previsto para 5 de junho de 1944. Tudo estava pronto para dar início à Operação Overlord, a gigantesca ofensiva aliada destinada a abrir uma frente na Europa Ocidental contra a Alemanha nazista.

Havia milhares de soldados concentrados no sul da Inglaterra, centenas de navios aguardando para atravessar o Canal da Mancha e milhares de aviões prontos para participar da operação. Mas havia algo que nenhum plano militar podia controlar: as condições meteorológicas.

Uma invasão que precisava do tempo a seu favor

Naquele momento, a pessoa encarregada de interpretar os sinais atmosféricos para os principais comandantes aliados era o escocês James Martin Stagg, membro do Serviço Meteorológico Britânico (Met Office) e Chefe de Meteorologia do Quartel-General Supremo da Força Expedicionária Aliada (SHAEF) no noroeste da Europa, cujo comandante era o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower.

James Martin Stagg, membro do Met Office e chefe de meteorologia do SHAEF durante o evento conhecido como Dia D.

Sua missão consistia em coordenar as previsões elaboradas por equipes britânicas, americanas e da Royal Navy, e fornecer a Eisenhower as informações necessárias para decidir quando atacar.

As condições meteorológicas exigidas para o desembarque eram extraordinariamente precisas. Os Aliados precisavam de uma combinação de lua cheia, maré baixa, pouca nebulosidade, ventos fracos e mar relativamente calmo. A lua facilitaria as operações aéreas noturnas, e a maré baixa permitiria localizar os obstáculos e as minas instalados pelos alemães nas praias.

O problema era que, no início de junho de 1944, o Atlântico estava especialmente instável. Várias perturbações e sistemas frontais avançavam em direção à Europa, tornando as previsões muito mais complicadas do que o habitual.

Uma decisão histórica

Em 3 de junho, chegaram novas observações meteorológicas que alertaram os especialistas sobre a aproximação de uma tempestade. No dia seguinte, as previsões indicavam ventos fortes, nebulosidade baixa e condições incompatíveis com grande parte das operações planejadas.

Stagg teve, então, de transmitir uma notícia que nenhum comandante queria ouvir: o dia 5 de junho não oferecia uma janela meteorológica adequada.

Restos de um bunker da Segunda Guerra Mundial na Praia de Utah, na Normandia, França.

A decisão não era simples. Adiar o desembarque significava alterar um gigantesco dispositivo militar e aumentar o risco de que os alemães descobrissem que a operação estava prestes a ocorrer. Além disso, as datas possíveis eram limitadas pela combinação de marés e fases da lua.

No entanto, Eisenhower decidiu adiá-lo por 24 horas. O desembarque passaria, assim, de 5 para 6 de junho de 1944.

A previsão de Stagg não se baseava apenas em seu próprio critério. As equipes de meteorologia dos Aliados trabalhavam com métodos diferentes e chegaram a apresentar divergências importantes.

O ponto-chave foi reunir observações provenientes de diversos pontos do Atlântico e do Reino Unido para determinar como o sistema de baixa pressão evoluiria. E então surgiu uma pequena janela de esperança.

A previsão que permitiu o lançamento do Dia D

Durante a tarde e a noite de 4 de junho, os meteorologistas detectaram sinais de que, após a passagem da frente, poderia ocorrer uma breve melhora no dia 6 de junho. Não se tratava de condições perfeitas. Eram, nas palavras da meteorologia militar, condições marginais, mas suficientes para tentar a operação.

Mapa de análise meteorológica de superfície que mostra as frentes meteorológicas de 5 de junho de 1944.

Stagg apresentou essa previsão a Eisenhower. E o comandante supremo aliado decidiu assumir o risco: na madrugada de 6 de junho, a invasão finalmente começou. Mais de 160.000 soldados aliados desembarcaram na costa da Normandia, apoiados por mais de 5.000 navios e cerca de 13.000 aeronaves.

As condições meteorológicas também não foram perfeitas naquele dia. Houve nebulosidade, vento e condições marítimas difíceis. Mas a breve melhora prevista permitiu iniciar uma operação que teria sido muito mais complicada, ou até mesmo inviável, com o temporal que havia obrigado a adiá-la.

James Stagg, o homem por trás da previsão

A pressão sobre o meteorologista foi enorme. Em seu diário daquela época, Stagg registrou a tensão que enfrentava. O Met Office preserva suas anotações e documentos relacionados àqueles dias, incluindo o diário de 1944. Em uma das páginas, ele escreveu que começava a se sentir "rather stunned" (bastante atordoado) e que tudo aquilo era um pesadelo.

Após a guerra, Stagg continuou trabalhando no Met Office, onde ocupou o cargo de diretor de Serviços até 1960. Ele também recebeu reconhecimentos por seu trabalho durante a guerra e, posteriormente, presidiu a Royal Meteorological Society. Faleceu em 1975.

Forecasts. Decisions. Pressure.



Discover how Met Office meteorologist Group Captain James Stagg stood by the science under extraordinary pressure, and the remarkable true story that inspired #PressureMovie (in cinemas September 9).



More than 80 years on, trusted weather pic.twitter.com/q6PqUOlfe8 — Met Office (@metoffice) August 24, 2026

Seu papel ficou para sempre ligado a uma das decisões mais importantes da Segunda Guerra Mundial. De fato, quando as consequências de adiar a invasão até as próximas marés favoráveis foram estudadas posteriormente, Stagg alertou que os Aliados poderiam ter enfrentado uma das piores tempestades no Canal da Mancha em décadas.

Eisenhower então deixou uma nota manuscrita no boletim meteorológico, agradecendo aos "deuses da guerra" por terem atacado naquele momento.