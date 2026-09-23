Chuvas ainda atingem as 5 regiões apesar da redução de volume; saiba onde chove no Brasil

Após a passagem da frente fria, pancadas de chuva continuam em estados espalhados pelas 5 regiões do Brasil. A presença de umidade em várias áreas mantém instabilidades ao longo dos próximos dias.

Os volumes de chuva diminuem após a passagem da frente fria. No entanto, o tempo não fica totalmente firme em todas as localidades do Brasil. As chuvas registradas nos últimos dias perdem força e a presença de um sistema de alta pressão irá dificultar a formação de nuvens carregadas. Contudo, a circulação atmosférica ainda permite a entrada de umidade em áreas pontuais, gerando chances de chuva.

A seguir, confira a previsão do tempo com mais detalhes e saiba quais estados do Brasil devem continuar com chances de chuva até o final de semana.

Sudeste: Chuvas diminuem e fim de semana terá tempo estável

Chuvas estão previstas para o Sudeste do Brasil entre a tarde desta quarta-feira (23) e sexta-feira (25). Na tarde de hoje (23), pancadas de chuva com intensidade moderada a forte são esperadas no sul e leste de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo.

Previsão da possibilidade de chuva para a tarde desta quarta-feira (23), de acordo com o modelo ECMWF.

A intensidade das chuvas diminui com o passar das horas. Na quinta-feira (24), áreas pontuais do norte mineiro têm previsão de chuvas fortes; no restante do estado e do Sudeste, o modelo ECMWF mostra chuva de leve intensidade espalhada pelos quatro estados.

Começando o final de semana, a sexta-feira (25) terá tempo firme em boa parte do Sudeste, com chuvas sendo previstas para áreas do litoral capixaba e leste mineiro. Por conta da circulação atmosférica, a presença de umidade aumenta, proporcionando chances de chuva leve.

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde de domingo (27). O mapa mostra tempo firme em boa parte do Sudeste e chuva leve no litoral paulista e fluminense.

No sábado (26) e domingo (27), a previsão é de tempo firme e estável em praticamente toda a região. A exceção fica por conta de áreas pontuais do litoral paulista e fluminense, com previsão de chuva leve, mas que não deve provocar transtornos.

Sul: Precipitação retorna no domingo

Com exceção desta quarta-feira (23), quando chuvas pontuais estão previstas para o Paraná, a previsão é de tempo estável na Região Sul do Brasil até sábado (26). O modelo ECMWF indica presença de algumas nuvens, mas sem riscos de chuvas intensas na região.

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No domingo (27), é aguardada uma virada no tempo sobre o Rio Grande do Sul. Há previsão do retorno das chuvas de forte intensidade sobre a porção sul do estado e de pancadas leves a moderadas em municípios da porção central e leste. A formação de um cavado é o que permitirá o retorno das instabilidades e das nuvens carregadas.

Norte: Risco de chuvas intensas deixa áreas em alerta

Entre a tarde de hoje (quarta-feira, 23) e sábado (26), áreas da Região Norte encontram-se sob alerta para a ocorrência de tempestades. Os estados do Acre, noroeste do Amazonas e Roraima estão na lista desta quarta-feira (23) e devem manter a atenção.

Mapa de densidade de raios mostra áreas mais propícias a tempestade nesta sexta-feira (25).

Na quinta-feira (24), as chuvas fortes se concentram sobre a porção oeste do Amazonas, enquanto o sul do Pará tem previsão de chuva leve. Durante a sexta-feira (25), o cenário muda um pouco, com previsão de chuvas intensas no extremo norte do Tocantins, sul do Pará e em áreas do sul, centro e norte do Amazonas.

Norte do Brasil terá uma sexta-feira (25) com riscos de tempestades e chuvas intensas espalhadas por 4 estados.

Com a chegada do sábado (26), a área de atuação das chuvas se altera, afetando o Acre, sudoeste do Pará e centro-norte do Amazonas. A tendência para o domingo (27) é de que as instabilidades continuem sobre os territórios amazonense e acreano.

Centro-Oeste e Nordeste: Semana terá chuva pontuais

As chuvas também ocorrem no Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, contudo, em intensidade inferior em relação às demais áreas do país. Entre hoje (quarta-feira, 23) e domingo (27), a previsão indica chuva leve e pontual sobre o Centro-Oeste, sendo o destaque para áreas do norte de Mato Grosso, próximo à divisa com o Pará e Amazonas.

No Nordeste, a situação é ligeiramente diferente. As chuvas devem se concentrar sobre áreas do litoral nordestino, com volumes baixos e ocorrendo de forma irregular. Na quinta (24) e sexta-feira (25), chuvas fortes estão previstas para o oeste da Bahia, por conta do resquício de umidade transportado pela frente fria.