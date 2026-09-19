Água cristalina, trilhas e natureza quase intocada: 5 cachoeiras imperdíveis em Ubatuba

Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, tem muitas praias incríveis… mas não é só isso. Além das praias, tem também várias trilhas que levam a cachoeiras cercadas por verde que vão encantar quem curte a natureza. Conheça aqui 5 delas.

A Cachoeira da Água Branca, em Ubatuba, tem formato que lembra um véu de noiva, com várias quedas sucessivas, apesar de normalmente não ter um volume de água tão grande. Crédito: Divulgação.

Ubatuba é um município de São Paulo, localizado na Mesorregião do Vale do Paraíba Paulista. É um dos mais espetaculares e bem preservados destinos do Litoral Norte do estado, com muitas praias incríveis, desde as mais calmas e familiares até as mais agitadas e para surfistas.

Mas não é só isso… Ubatuba também abriga trilhas e quedas d'água maravilhosas, com poços naturais de banho, rodeadas de muito verde preservado. Fortes atrativos para quem curte uma conexão com a natureza. Então, confira aqui 5 cachoeiras na região que você precisa conhecer! Acompanhe.

5 cachoeiras incríveis para conhecer em Ubatuba

Para além do mar, outro tipo de passeio que merece estar no seu roteiro são as trilhas e cachoeiras, muitas delas escondidas em meio à vegetação quase intocada. Confira abaixo nossas 5 dicas que não podem ficar de fora do roteiro se você for à Ubatuba:

Cachoeira da Água Branca

Esta cachoeira fica no extremo sul de Ubatuba, a cerca de 47 km do centro da cidade. É uma queda d'água alta, mas não tem um volume de água grande. Ela se destaca pelo formato semelhante a um “véu de noiva”, em meio à exuberante Mata Atlântica.

A Água Branca é uma das maiores quedas d’água do estado de São Paulo, com cerca de 188 metros de altura.

Mas atenção: a trilha que dá acesso à ela tem alto grau de dificuldade. O percurso tem cerca de 9 km no total (ida e volta) partindo do Parque Estadual da Serra do Mar, e é necessária a contratação de um guia credenciado pelo parque.

O caminho cruza algumas vezes o Rio Água Branca revelando alguns poços em seu percurso até chegar em seu destino, além de uma torre de observação, riachos, e outras pequenas quedas d’água.

Cachoeira do Tombador

A cachoeira do Tombador fica no Sertão do Ubatumirim, no norte da cidade, e é considerada por muitos como uma das mais belas de Ubatuba.

É formada por um paredão rochoso e com pequenas piscinas naturais, rodeada de Mata Atlântica bem preservada. Fica mais afastada das multidões.

A Cachoeira do Tombador é um local maravilhoso para se conectar com a natureza e relaxar! Crédito: Divulgação.

O acesso começa pelo km 14 da Rodovia Rio-Santos, seguindo por cerca de 7 km até a cachoeira: parte do trajeto é asfaltada e parte ocorre por estrada de terra. O acesso, porém, exige atenção: o trecho de estrada de terra pode apresentar barro e travessia de pequenos cursos d’água, e a trilha final é curta, mas pode ter pedras escorregadias.

Cachoeira do Prumirim

Esta é uma das mais procuradas pelos viajantes em Ubatuba, e fica a cerca de 19 km da cidade. Tem fácil acesso, mas tem que passar por uma trilha um pouco íngreme, embora sem muita dificuldade.

A Cachoeira do Prumirim é uma das mais visitadas de Ubatuba devido ao seu fácil acesso. Crédito: Divulgação.

A cachoeira é formada por uma sequência de 3 quedas d’água pequenas e poços naturais cercados pela exuberante Mata Atlântica. A primeira queda é ideal para uma massagem relaxante, a segunda tem um escorregador natural e poço para banho, e a terceira tem uma piscina grande para mergulhar.

Cachoeira do Pé da Serra

Esta cachoeira fica a cerca de 8 km do centro da cidade, no início da subida da Serra do Mar (e ela também é conhecida como Cachoeira da Macumba).

É formada por uma pequena cascata com um poço natural para banho com pouco mais de 1 metro de profundidade, mas é muito bonita e de águas cristalinas.

A Cachoeira do Pé da Serra é um pouco mais isolada que as demais, rodeada pela Mata Atlântica e com muitas bromélias e orquídeas pelo caminho. Crédito: Divulgação.

É uma boa opção interessante para quem busca um banho de cachoeira e contato com a natureza sem uma trilha longa.

Cachoeira do Ipiranguinha

A Cachoeira do Ipiranguinha (também conhecida como Cachoeira da Cascata ou Cascata dos Desejos) fica a cerca de 6 a 7 km do centro de Ubatuba. É uma das que o têm acesso mais fácil, com uma curta caminhada praticamente plana até a queda.

É cercada por vegetação nativa exuberante. Sua queda d'água tem cerca de 7 metros e termina em um poço cristalino, com partes rasas e outras mais profundas. Ah, e uma pequena trilha alcançada do lado direito da cachoeira irá te levar a ruínas que datam do século 19.