Água cristalina, trilhas e natureza quase intocada: 5 cachoeiras imperdíveis em Ubatuba
Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, tem muitas praias incríveis… mas não é só isso. Além das praias, tem também várias trilhas que levam a cachoeiras cercadas por verde que vão encantar quem curte a natureza. Conheça aqui 5 delas.
Ubatuba é um município de São Paulo, localizado na Mesorregião do Vale do Paraíba Paulista. É um dos mais espetaculares e bem preservados destinos do Litoral Norte do estado, com muitas praias incríveis, desde as mais calmas e familiares até as mais agitadas e para surfistas.
Mas não é só isso… Ubatuba também abriga trilhas e quedas d'água maravilhosas, com poços naturais de banho, rodeadas de muito verde preservado. Fortes atrativos para quem curte uma conexão com a natureza. Então, confira aqui 5 cachoeiras na região que você precisa conhecer! Acompanhe.
5 cachoeiras incríveis para conhecer em Ubatuba
Para além do mar, outro tipo de passeio que merece estar no seu roteiro são as trilhas e cachoeiras, muitas delas escondidas em meio à vegetação quase intocada. Confira abaixo nossas 5 dicas que não podem ficar de fora do roteiro se você for à Ubatuba:
Cachoeira da Água Branca
Esta cachoeira fica no extremo sul de Ubatuba, a cerca de 47 km do centro da cidade. É uma queda d'água alta, mas não tem um volume de água grande. Ela se destaca pelo formato semelhante a um “véu de noiva”, em meio à exuberante Mata Atlântica.
Mas atenção: a trilha que dá acesso à ela tem alto grau de dificuldade. O percurso tem cerca de 9 km no total (ida e volta) partindo do Parque Estadual da Serra do Mar, e é necessária a contratação de um guia credenciado pelo parque.
O caminho cruza algumas vezes o Rio Água Branca revelando alguns poços em seu percurso até chegar em seu destino, além de uma torre de observação, riachos, e outras pequenas quedas d’água.
Cachoeira do Tombador
A cachoeira do Tombador fica no Sertão do Ubatumirim, no norte da cidade, e é considerada por muitos como uma das mais belas de Ubatuba.
É formada por um paredão rochoso e com pequenas piscinas naturais, rodeada de Mata Atlântica bem preservada. Fica mais afastada das multidões.
O acesso começa pelo km 14 da Rodovia Rio-Santos, seguindo por cerca de 7 km até a cachoeira: parte do trajeto é asfaltada e parte ocorre por estrada de terra. O acesso, porém, exige atenção: o trecho de estrada de terra pode apresentar barro e travessia de pequenos cursos d’água, e a trilha final é curta, mas pode ter pedras escorregadias.
Cachoeira do Prumirim
Esta é uma das mais procuradas pelos viajantes em Ubatuba, e fica a cerca de 19 km da cidade. Tem fácil acesso, mas tem que passar por uma trilha um pouco íngreme, embora sem muita dificuldade.
A cachoeira é formada por uma sequência de 3 quedas d’água pequenas e poços naturais cercados pela exuberante Mata Atlântica. A primeira queda é ideal para uma massagem relaxante, a segunda tem um escorregador natural e poço para banho, e a terceira tem uma piscina grande para mergulhar.
Cachoeira do Pé da Serra
Esta cachoeira fica a cerca de 8 km do centro da cidade, no início da subida da Serra do Mar (e ela também é conhecida como Cachoeira da Macumba).
É formada por uma pequena cascata com um poço natural para banho com pouco mais de 1 metro de profundidade, mas é muito bonita e de águas cristalinas.
É uma boa opção interessante para quem busca um banho de cachoeira e contato com a natureza sem uma trilha longa.
Cachoeira do Ipiranguinha
A Cachoeira do Ipiranguinha (também conhecida como Cachoeira da Cascata ou Cascata dos Desejos) fica a cerca de 6 a 7 km do centro de Ubatuba. É uma das que o têm acesso mais fácil, com uma curta caminhada praticamente plana até a queda.
É cercada por vegetação nativa exuberante. Sua queda d'água tem cerca de 7 metros e termina em um poço cristalino, com partes rasas e outras mais profundas. Ah, e uma pequena trilha alcançada do lado direito da cachoeira irá te levar a ruínas que datam do século 19.
Referência da notícia
Müeller, T. (2025). Cachoeiras em Ubatuba que valem a viagem.