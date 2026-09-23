"Frio de inverno ainda será persistente": o meteorologista Matheus Manente nos traz a tendência das temperaturas

O frio ainda pode persistir por mais tempo no centro-sul do Brasil, mesmo após o início da Primavera. A mudança de fase da Oscilação Antártica favorece a passagem de frentes frias e novas massas de ar polar pelo Brasil, provocando novas quedas da temperatura no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Previsões indicam que o frio sobre a região Sul e parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste ainda pode persistir por mais tempo, mesmo com o início da primavera. Isso acontece, em parte, devido à mudança de fase da Oscilação Antártica, que deve ocorrer logo no início de Outubro.

A Oscilação Antártica (OA) é um padrão de variação atmosférica associada à intensidade dos ventos, dos jatos e do cinturão de sistemas de baixa pressão ao redor da Antártica. Mudanças na OA influenciam a trajetória de massas de ar frio na América do Sul.

O índice da OA é capaz de traçar tendências climáticas associadas a esse fenômeno, com previsibilidade de até uma quinzena. Tendências e/ou valores negativos favorecem a atuação de sistemas de precipitação no centro-sul do país, principalmente na Região Sul.

Mapa de condição registrada (linha cheia preta) e previsão (linhas vermelhas e média em linha tracejada) da Oscilação Antártica para as próximas duas semanas mostra uma queda.

É possível perceber que, a partir de Outubro, existe uma tendência de queda no índice da OA, favorecendo a passagem de sistemas transientes (como frentes frias) e o avanço de massas de ar polar pelo país. Esse comportamento ajudará a manter o frio por mais tempo sobre o centro-sul do país.

Massas de ar frio intensas voltam após calor

Neste momento, uma massa de ar frio já atua sobre o país e está causando uma queda nas temperaturas sobre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Esse sistema pode ser visualizado no vídeo que está no início deste artigo. No entanto, sua atuação não terá grande intensidade e ela se dissipará rapidamente, dando espaço novamente ao calor.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no início da próxima terça-feira mostra a atuação de uma massa de ar quente intensa sobre a região Sul, fazendo as temperaturas subirem.

Como resultado, já nesta sexta-feira (25), volta a predominar sobre o Brasil uma massa de ar quente que fará as temperaturas subirem novamente. Durante um período relativamente longo, a tendência será de calor mais pronunciado sobre grande parte do país. Isso inclui praticamente toda a semana que vem.

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A situação começa a mudar novamente na primeira semana de Outubro, com a mudança de fase da Oscilação Antártica que foi mencionada anteriormente. Previsões de modelos climáticos numéricos mostram um retorno do frio ao centro-sul do Brasil, como é possível observar na figura abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 5 e 12 de Outubro mostra uma queda das temperaturas no centro-sul do Brasil, resultado do avanço de novas massas de ar frio.

Massas de ar frio voltarão a avançar pelo país, fazendo as temperaturas caírem novamente para patamares abaixo da média (mais frio que o normal) sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, as temperaturas voltam para valores mais amenos, próximos da média.

Ainda assim, vale notar que não há previsão de anomalias extremas nem com grande abrangência. Isso significa que o frio dá as caras novamente, mas com uma intensidade bem menor do que os episódios de frio registrados nos últimos meses.

Portanto, esse breve episódio de frio não entra em desacordo com as tendências climáticas esperadas para a Primavera - que indicam um aumento gradual das temperaturas médias brasileiras a partir de Outubro. Sendo uma estação de transição, é normal haver registro de ocorrências de frio significativo durante as suas primeiras semanas.

O comportamento também não vai contra o esperado para a atuação do El Niño, que rege principalmente variações de longo prazo. As últimas previsões climáticas continuam indicando que o fenômeno trará episódios de calor expressivo para o Brasil nos próximos meses, especialmente durante o verão de 2027.