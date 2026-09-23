Recife de coral ao longo da costa da África Ocidental, declarado morto há 60 anos, foi encontrado vivo

Cientistas retornaram ao local de um recife de coral de águas profundas ao longo do Benin — que na década de 1960 havia sido declarado "provavelmente morto" — e o encontraram muito vivo, com corais saudáveis e diversas espécies de peixes.

Pesquisadores redescobriram um ecossistema de corais de águas profundas vivo ao largo do Benin, mais de 60 anos depois de levantamentos anteriores terem sugerido que o recife estava morto.

Lee Bell Meteored Reino Unido 23/09/2026 16:24 5 min

Na década de 1960, uma série de levantamentos realizados ao longo da costa do Benin, na África Ocidental, detectou o que parecia ser um recife de coral de águas profundas, situado a mais de 50 metros abaixo da superfície.

Embora os levantamentos não tivessem como objetivo específico encontrar corais (o foco era mapear áreas de pesca produtivas), os pesquisadores da época concluíram que o recife provavelmente estava morto.

No entanto, mais de 60 anos depois, uma equipe liderada por Gérard Zinzindohoué, do Institut de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin, retornou ao local e o encontrou repleto de vida. E, segundo o estudo da equipe, o recife era muito diferente do que os registros antigos haviam sugerido.

Uma mistura de empolgação e descrença

Como parte da pesquisa, a equipe mapeou 11,5 quilômetros do fundo do mar utilizando sonares modernos e, em seguida, enviou um drone submarino e o Sistema de Câmeras de Profundidade — fornecido pelo Laboratório de Tecnologia de Exploração da National Geographic — para obter imagens detalhadas.

O que as câmeras revelaram foi uma comunidade de corais vivos que abrigava nada menos que oito tipos diferentes de coral, além de oito espécies de peixes que utilizavam o recife para abrigo e alimentação. De acordo com o estudo, estavam presentes, entre outros, o pargo-dourado-africano, o peixe-soldado-de-faixa-preta, o peixe-anjo-da-guiné, donzelas e peixes-borboleta.

O recife recém-documentado pode ter uma importância mais ampla para a pesca local e a biodiversidade marinha, com registros históricos sugerindo que habitats semelhantes podem se estender muito mais ao longo da costa.

"Ainda me lembro de ver aquelas primeiras imagens", disse Zinzindohoué. "Foi uma mistura de empolgação e descrença, pois, depois de tanto tempo pensando nesse recife, de repente havia algo real diante de nós".

No entanto, o recife não é uma estrutura sólida única, como uma típica parede de corais de águas rasas. Segundo os pesquisadores, trata-se do que é chamado de ecossistema de corais mesofóticos — onde manchas isoladas de corais crescem em trechos rochosos do fundo do mar adequados a eles, em uma zona onde a luz é muito mais limitada do que na superfície.

Será que existem mais por aí?

Segundo relatos, a equipe conseguiu examinar apenas uma pequena parte da área. No entanto, registros históricos da década de 1960 indicam que a estrutura do recife poderia se estender por cerca de 40 km paralelamente à costa. Ainda não foi possível confirmar isso, porém — e também não se sabe se os corais que os levantamentos iniciais declararam mortos realmente morreram e depois se recuperaram, ou se a equipe da década de 1960 simplesmente se equivocou.

"Que se saiba, este é o primeiro registro confirmado de um ecossistema de corais mesofóticos vivos na plataforma continental do Golfo da Guiné", explicou Zinzindohoué, acrescentando acreditar que possa haver outros na região.

"Se conseguimos encontrar esse recife novamente depois de 60 anos, quantos outros ainda estão indocumentados ou simplesmente esquecidos?", disse ele.

Ainda não foram coletadas amostras físicas de corais, portanto, as identificações feitas a partir das imagens da câmera ainda precisam ser confirmadas. No entanto, Zinzindohoué afirmou que, se obtivesse mais recursos, a primeira coisa que faria seria retornar ao local com um programa adequado de mergulho e coleta de amostras.

Referência da notícia Frontiers/ScienceDaily. (September 2026). A coral reef thought dead for 60 years is teeming with life.

"É como se tivéssemos acabado de começar a ler um arquivo que está lá há muito tempo", acrescentou ele.



