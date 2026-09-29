Cidade colorida do sertão, às margens do Rio São Francisco, é rodeada por cânions e guarda a história de Lampião

Conhecida como uma das cidades mais charmosas de Alagoas, no Sertão Nordestino, ela preserva um centro histórico com casarões coloridos e guarda episódios importantes da história brasileira.

Esta cidade histórica localizada no Sertão de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, é famosa por sua arquitetura colonial colorida e por ser a principal base para explorar os Cânions do Xingó. Na imagem, vista ampla da cidade e do Rio São Francisco a partir das escadarias da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Crédito: ©Dall-E.

Um charmoso município localizado no Sertão Nordestino, no estado de Alagoas, que é banhado pelas águas do Rio São Francisco e conhecido carinhosamente como a "Lapinha do Sertão”.

Esta localidade reúne um importante patrimônio histórico, cultura sertaneja, belas paisagens do São Francisco e a memória do cangaço, tornando-se um dos destinos turísticos mais emblemáticos do sertão alagoano.

Estamos falando de Piranhas, que fica a cerca de 285 km da capital Maceió e a aproximadamente 210 km de Aracaju (Sergipe). Descubra abaixo quais os seus atrativos e a sua história com Lampião, o líder do movimento de banditismo mais bem-sucedido da história do Brasil e do século XX, ganhando o apelido de "Rei do Cangaço".

A sua história com Lampião

O cangaço foi um fenômeno de banditismo armado que ocorreu no sertão da região Nordeste do Brasil, principalmente entre o final do século XIX e meados do século XX. E Lampião foi o mais importante cangaceiro dessa armada, liderando por décadas o lendário grupo de cangaceiros.

Os cangaceiros andavam em grupos armados, atravessando estados nordestinos, e praticando saques a vilas e cidades, roubos, assassinatos e extorsões.

Qual a origem do termo ‘cangaço’? Acredita-se que venha de "canga", em referência ao peso carregado pelos bandoleiros ou à vida ríspida no sertão.

Embora tenha sido declarado inimigo público pelas autoridades da época, por muitos o cangaço também era visto como um movimento de combate às desigualdades e aos apelos de políticos e fazendeiros que ocupavam grande parte da região.

Em 1938, após a emboscada na Grota de Angicos, em Sergipe, Lampião e sua mulher Maria Bonita e integrantes do bando foram mortos.

Mas qual a relação com a cidade de Piranhas? Eis aqui: as cabeças de Lampião, de sua mulher e dos demais cangaceiros foram levadas para Piranhas e expostas nas escadarias do então Palácio Dom Pedro II, episódio que marcou a história da cidade. Hoje, as cabeças encontram-se expostas no prédio onde fica a prefeitura municipal.

Os atrativos de Piranhas

Piranhas é conhecida pelo casario colorido, pelas ruas de paralelepípedos e pela paisagem marcada pela caatinga e pelo Rio São Francisco (conhecido carinhosamente como ‘Velho Chico’).

Parte dos Cânions do Xingó em Piranhas (AL). Crédito: Heraldo Sales.

O Centro Histórico possui casinhas coloridas do século XIX bem preservadas e ruas de paralelepípedo. Ah, e ele foi tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 2004 como um Sítio Histórico e Paisagístico, sendo integralmente protegido em nível federal.

Outros pontos turísticos da cidade são: a Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde, que é o principal marco religioso e arquitetônico da cidade; a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, que tem uma bela vista panorâmica da cidade e do rio após subir centenas de degraus; e a Torre do Relógio, um dos cartões-postais mais famosos da cidade, construída em 1879.

A Torre do Relógio, em Piranhas (AL). Crédito: Heraldo Sales.

Incluem-se ainda o Palácio Dom Pedro II, que está permanentemente fechado; o Museu do Sertão, um espaço que guarda a história e relíquias do período do cangaço na região; e o Mirante Secular, um ponto privilegiado que também oferece uma vista panorâmica do Rio São Francisco e dos deslumbrantes Cânions do Xingó.

Falando nisso, a região também serve de acesso aos Cânions do Xingó, um dos grandes destaques naturais do Rio São Francisco. São oferecidos passeios de catamarã ou lancha saindo da região para admirar as imponentes formações rochosas do Xingó, com paredões que chegam a 80 metros de altura e profundidade de até 190 metros.

Centro Histórico de Piranhas (Alagoas) à noite, com algumas mesas na rua ao ar livre. Crédito: Divulgação.

E outro atrativo bem procurado na cidade é o passeio de catamarã pela Rota do Cangaço, que parte do porto da cidade e navega pelo mesmo roteiro percorrido pela volante alagoana (polícia) que emboscou e matou Lampião, Maria bonita e outros cangaceiros do bando. Os turistas podem se deslumbrar com as belezas do Baixo Rio São Francisco.

Ah, e o centro da cidade abriga um complexo de bares e restaurantes com mesas na rua ao ar livre, música ao vivo, pratos típicos e noite bastante animada!