A Arca de Noé: por que quase todas as culturas falam de um dilúvio e o que se busca na Turquia hoje?

Uma broca quebrada, um robô no subsolo e 1.000 amostras de solo reacendem a pergunta mais antiga da arqueologia bíblica. Revisitamos a história da Arca, os dilúvios do mundo e as dúvidas geológicas.

Será que a formação Durupınar (à direita), na região do Monte Ararat, é o local mítico onde estaria a Arca de Noé (à esquerda)? A Noah's Ark Scans e a Universidade Cumhuriyet, da Turquia, estão empenhadas nesta busca fascinante.

Há poucos dias, na encosta de uma montanha no leste da Turquia, uma broca quebrou ao atingir uma camada que ninguém conseguiu identificar. A equipe que realiza a perfuração no local sustenta que pode tratar-se de madeira petrificada. Estamos diante da formação Durupınar, uma estrutura com formato de barco que, desde 1959, alimenta a questão mais persistente da arqueologia bíblica: será esta a Arca de Noé?

Desta vez, há autorizações oficiais, uma universidade turca à frente do projeto e um robô que já desceu cerca de 12 metros. Antes de se empolgar, vale a pena relembrar a história de uma embarcação que há milênios povoa o imaginário humano.

Um dilúvio em cada cultura

O Gênesis, o relato bíblico sobre como Deus formou o mundo a partir do caos e da escuridão, é meticuloso: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, três conveses e madeira de "gôfer" — uma árvore que ninguém conseguiu identificar até o momento. Dependendo do côvado utilizado, o comprimento varia de 133 a 157 metros.

"A Arca de Noé no Monte Ararat", de Simon de Myle (1570), retrata a narrativa bíblica da Arca de Noé no Monte Ararat, com uma variedade de pares de animais a bordo, incluindo criaturas fantásticas como dragões (canto superior esquerdo).

E a narrativa indica que a arca pousa sobre "os montes de Ararat", no plural: uma região, não um pico. No século I, o historiador Flávio Josefo afirmava que restos eram exibidos na Armênia e, desde o século XIX, com o naturalista Friedrich Parrot, as expedições não pararam.

O texto bíblico não está sozinho. Na Mesopotâmia, o Atrahasis e a Epopeia de Gilgamesh contam a história antes: um deus avisa um homem, que constrói uma embarcação e coloca animais nela.

Em 2014, Irving Finkel traduziu, no Museu Britânico, uma tabuleta de quase 4.000 anos que descreve essa embarcação como um barco redondo, com os animais entrando "aos pares". Deucalião salva-se em um baú na Grécia, Manu na Índia e, no nosso sul, os mapuches contam como a serpente Caicai fez o mar subir enquanto Trentren erguia os morros.

O mito do dilúvio de Gilgamesh encontra-se em uma placa de argila (à esquerda) e descreve um evento semelhante à história bíblica da Arca de Noé. À direita, um vaso ritual sumério de 3.000 a.C. retrata um herói barbudo, touros e aves. Ambas as peças estão no Museu Britânico, em Londres.

Houve um dilúvio real? Global, não: nenhuma camada geológica planetária o comprova. Locais, muitos. Na década de 1920, Leonard Woolley encontrou em Ur quase 2,5 metros de lama estéril e acreditou ter descoberto o Dilúvio; hoje, isso é considerado uma inundação local.

Outros apontam para o Mar Negro, que, segundo Ryan e Pitman, teria se enchido há cerca de 7.600 anos (o que ainda é objeto de debate), ou para as tradições aborígenes australianas que Nunn e Reid associaram a terras hoje submersas: após a última glaciação, o nível do mar subiu mais de 100 metros.

Radar, amostras e um robô escavador

Em 2026, o projeto passou das imagens para as amostras. Liderada pelo arqueólogo Cenker Atila, da Universidade Cumhuriyet de Sivas, uma equipe de cerca de 20 pesquisadores de cinco países trabalhou por aproximadamente 90 dias e coletou cerca de 1.000 amostras de solo e cerâmica ainda não datadas.

O radar detectou possíveis espaços vazios e ângulos retos, e o solo do interior apresentaria 40% mais carbono do que o do exterior. As perfurações começaram em 22 de setembro, e um robô chamado Gopher — adaptado de um modelo criado para explorar tocas de vombates — alcançou cerca de 12 metros de profundidade.

Estas imagens fascinantes, obtidas a partir de diferentes varreduras no sítio de Durupinar, poderiam ser evidências da Arca de Noé. Fonte: @NoahsArkScans.com

A geologia discute o assunto há trinta anos. Em 1996, Lorence Collins e David Fasold — um caçador de arcas que mudou de opinião — descreveram um sinclinal, uma dobra natural de camadas com veios de limonita e magnetita que foram confundidos com costelas e rebites.

O local fica a 29 quilômetros do Monte Ararat, a cerca de 2.000 metros de altitude e sobre terreno vulcânico. Andrew Jones, líder do projeto, acredita que se trata da Arca, embora afirme que a está submetendo ao teste mais rigoroso possível. Os resultados laboratoriais, em Ancara, devem sair a partir do verão austral de 2026-2027.

Os geólogos pedem provas

Se aparecer madeira, será preciso datá-la com radiocarbono. Se forem óxidos de ferro e lama, será uma lição sobre a facilidade com que nosso cérebro encontra navios onde há pedras. Em ambos os casos, um mito impulsionou a ciência a recorrer a georradares, sondagens e robôs.

Os dilúvios das lendas também falam de algo atual: as inundações estão entre os desastres mais frequentes. Aprender a distinguir um sinal de uma miragem é útil tanto para uma colina na Turquia quanto para um alerta no celular.

Os dilúvios das lendas também falam de algo atual: as inundações estão entre os desastres mais frequentes.

Por enquanto, a Arca continua onde sempre esteve: entre o dado e a fé. Daqui a alguns meses, uma amostra de solo dirá mais do que quatro mil anos de discussão.