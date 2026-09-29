Frente fria ainda ameaça SC, PR, MS, SP e RJ com tempestades severas; confira o alerta

Um novo ciclone e sua frente fria se formam ao longo desta terça-feira (29) levando condições para chuva forte, tempestades, rajadas de vento e chance de granizo em áreas do Sul e do Sudeste nos próximos dias.

Um novo ciclone extratropical e uma frente fria se formam ao longo desta terça-feira (29) entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, aumentando as condições para instabilidades nos próximos dias em áreas do Sul e do Sudeste do Brasil.

E este sistema ainda recebe aporte de um rio atmosférico (canal de umidade) vindo da região amazônica, trazendo ar quente e úmido para o Sul do país, aumentando o potencial para tempo mais severo.

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E atenção, pois como a atmosfera está aquecida, o avanço deste sistema frontal vai aumentar a formação de nuvens muito carregadas e consequentemente, de tempestades que podem vir acompanhadas por muitos raios, rajadas de vento e chance de queda granizo.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria leva chuva forte e tempestades ao S e SE

Ao longo desta terça-feira (29) o processo de formação do ciclone extratropical e da frente fria já provoca fortes mudanças no tempo.

No Rio Grande do Sul (especialmente na metade norte), em Santa Catarina e no Paraná são esperadas pancadas de chuva que podem ser fortes e volumosas em um curto período de tempo, tempestades com muitos raios e chance de queda de granizo.

São esperadas ainda rajadas de vento moderadas a fortes de até 80 km/h, principalmente no Paraná e em Santa Catarina, onde elas podem superar este valor.

Previsão de chuva (mm) para quarta-feira (30) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Mas em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, devido ao calor e à formação do sistema, também podem ocorrer temporais isolados com raios, pancadas de chuva que podem ser pontualmente fortes e rajadas de vento entre 50 e 70 km/h, especialmente entre a tarde e a noite desta terça (29).

Na quarta-feira (30) as condições mais propícias para a ocorrência de tempestades e de chuva forte se concentram sobre o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e sul e leste de São Paulo. E não se descarta a chance de queda ocasional de granizo nestas áreas.

Previsão de densidade de raios para quarta-feira (30) às 13h à esquerda e para quinta-feira (1º de outubro) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, o norte do Rio Grande do Sul ainda poderá registrar algumas pancadas de chuva moderadas a localmente fortes pela madrugada e manhã de quarta (30).

Ainda, rajadas de vento entre 50 e 70 km/h são esperadas no Mato Grosso do Sul, no Paraná, norte catarinense e sul paulista, especialmente entre o fim da manhã e a tarde.

O Sul do Brasil, especialmente Paraná e Santa Catarina, está em alerta para tempestades com raios, chuva pontualmente forte, rajadas de vento e eventual queda de granizo até a tarde desta quinta-feira (1º outubro).



E o mês de outubro começará com as instabilidades do sistema frontal concentradas mais no Sudeste do Brasil. A quinta-feira (1º de outubro) até tem chance de chuvas moderadas com trovoadas no centro-leste catarinense entre a madrugada e manhã e no Paraná entre a madrugada e meados da tarde, mas o risco de tempestades é maior para São Paulo, Rio de Janeiro e o Mato Grosso do Sul.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para quarta-feira (30) às 15h à esquerda e para quinta-feira (1º de outubro) às 13h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Dessa forma, a partir da tarde de quinta (1º de outubro) há riscos de tempestades pontuais com muitos raios, pancadas de chuva forte mais isoladas e eventual queda de granizo no centro-norte do Mato Grosso do Sul, em quase todo o estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, além do sul e Triângulo mineiros.

Rajadas de vento entre 40 e 60 km/h em São Paulo e no sul de Minas Gerais, mas pontualmente podem superar este valor.

Na sexta-feira (2 de outubro) a frente fria já estará mais afastada para norte, afetando o tempo entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e o leste de Minas Gerais; porém, não se descartam chuvas fracas a moderadas em áreas do leste e do norte de São Paulo.

E atenção, há risco potencial para transtornos ao longo destes dias de atuação da frente fria, como: alagamentos, inundações, destelhamentos, queda de galhos de árvores e danos na rede elétrica.