O puma que se organizou por causa dos pinguins: o que isso revela sobre a restauração da natureza
No Parque Nacional Monte León, em Santa Cruz, Argentina, os pumas retornaram após décadas de perseguição e encontraram uma presa nova: o pinguim-de-magalhães.
Com a primavera, os pinguins-de-magalhães retornam à costa patagônica para se reproduzir. No Parque Nacional Monte León, na Argentina, essa chegada tem um espectador muito atento. Segundo a Universidade da Califórnia em Berkeley, no auge da temporada reprodutiva, o parque abriga cerca de 80.000 pinguins adultos — mais de 40.000 casais —, além de seus filhotes. E, a poucos metros dali, os pumas aguardam.
A cena é o resultado de uma longa história. Durante os séculos XIX e XX, com a expansão da criação de ovelhas na Patagônia, os pumas foram caçados e envenenados para reduzir conflitos com os produtores. Na ausência deles, os pinguins — que historicamente faziam ninhos em ilhas ao longo da costa argentina — começaram a ocupar o continente. Quando o parque nacional foi criado em 2004, em áreas de antigas fazendas, e a caça cessou, os felinos retornaram, conforme relata a National Geographic. O que encontraram foi uma vizinhança diferente daquela que haviam deixado.
O surpreendente não é um predador aproveitar uma presa abundante e fácil. O inesperado é o efeito que isso teve em seu comportamento. O estudo, publicado em dezembro de 2025 na revista Proceedings of the Royal Society B por pesquisadores de Berkeley, do CONICET, da Universidade Nacional do Comahue e da Fundação Rewilding Argentina, mostra que os pinguins reorganizaram o uso do espaço e a vida social de um animal considerado solitário.
De caçadores solitários a vizinhos tolerantes
Para entender o fenômeno, a equipe liderada pelo ecólogo Mitchell Serota colocou coleiras com GPS em 14 pumas adultos entre setembro de 2019 e dezembro de 2023 — nove fêmeas e cinco machos. Eles combinaram esses dados com uma rede de câmeras de monitoramento para estimar a quantidade de pumas e separaram os indivíduos de acordo com o fato de caçarem ou não pinguins.
Os resultados foram claros. Segundo Berkeley, os pumas que caçam pinguins concentram-se ao redor da colônia durante a temporada de reprodução, que vai de outubro a abril, e retornam repetidamente aos mesmos locais de caça. Quando as aves partem, esses mesmos pumas mudam completamente de comportamento e percorrem áreas muito mais amplas em busca de alimento. Um dos exemplares monitorados chegou a percorrer dezenas de quilômetros fora do parque para visitar outra colônia de pinguins.
A mudança mais marcante é de natureza social. Os pumas costumam interagir entre si apenas para se reproduzir, mas aqueles que caçam pinguins apresentaram uma probabilidade quase cinco vezes maior de encontrar outros pumas a menos de um quilômetro da colônia. Emiliano Donadio, diretor científico da Rewilding Argentina e coautor do estudo, explicou à National Geographic: quando o alimento é abundante e está concentrado, não há necessidade de defendê-lo. Serota propõe uma imagem familiar: a dos ursos-pardos que compartilham o mesmo rio durante a migração do salmão — cenário aqui substituído por pumas e pinguins.
A isso se soma um dado incomum. Os pesquisadores estimam que em Monte León haja pouco mais de 13 pumas a cada 100 km² — mais do dobro da maior densidade da espécie já documentada no mundo. Serota esclarece que essa alta densidade se mantém durante todo o ano, sustentada também pela abundância de guanacos e pela ausência de caça humana.
O que o caso ensina sobre a restauração de ecossistemas
A expectativa inicial era outra. Segundo Berkeley, esperava-se que a recuperação do puma restabelecesse a relação clássica entre o felino e o guanaco, sua presa tradicional na região. No entanto, o ecossistema para o qual retornaram já não era o mesmo.
Enquanto os pinguins estão disponíveis, os guanacos ganham uma trégua sazonal da predação e, ao mesmo tempo, surge um vínculo entre o oceano e a terra: quando os pumas consomem pinguins, incorporam nutrientes de origem marinha que, posteriormente, retornam ao solo por meio dos restos de suas presas.
A questão é o que essa nova pressão significa para os próprios pinguins. Um estudo publicado este ano na revista Journal for Nature Conservation, liderado por Melisa Lera, documentou que, entre 2007 e 2010, pumas mataram 7.087 pinguins adultos no parque e modelou diferentes cenários para avaliar o futuro da colônia.
No entanto, Donadio indicou à National Geographic que as contagens populacionais sugerem que a população se manteve estável ou até cresceu desde a criação do parque. Por isso, os pesquisadores trabalham com a administração de Monte León em modelos populacionais que permitam antecipar como essa convivência poderá evoluir.
O caso derruba uma ideia cômoda: a de que basta proteger um território para que a natureza volte a ser como era antes. Restaurar não é rebobinar. Os pumas retornaram a uma paisagem transformada e encontraram novas presas, novas concentrações de alimento e novas relações ecológicas. Monte León funciona, assim, como um laboratório natural para entender o que pode acontecer à medida que os grandes predadores recuperam terreno na Patagônia.
Referência da notícia
Mitchell W. Serota, Thomas Connor, Wenjing Xu, Pablo A. E. Alarcón, Emiliano Donadio, Arthur D. Middleton. (2025). A marine subsidy reshapes the ecology of a large terrestrial carnivore.