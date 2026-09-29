O puma que se organizou por causa dos pinguins: o que isso revela sobre a restauração da natureza

No Parque Nacional Monte León, em Santa Cruz, Argentina, os pumas retornaram após décadas de perseguição e encontraram uma presa nova: o pinguim-de-magalhães.

A elevada concentração de pinguins de Magalhães no Parque Nacional Monte León, na Argentina, alterou as estruturas sociais tradicionais dos pumas, de acordo com um estudo recente liderado por ecologistas da Universidade da Califórnia, Berkeley. Fotografia de Gonzalo Ignazi/UC Berkeley.

Com a primavera, os pinguins-de-magalhães retornam à costa patagônica para se reproduzir. No Parque Nacional Monte León, na Argentina, essa chegada tem um espectador muito atento. Segundo a Universidade da Califórnia em Berkeley, no auge da temporada reprodutiva, o parque abriga cerca de 80.000 pinguins adultos — mais de 40.000 casais —, além de seus filhotes. E, a poucos metros dali, os pumas aguardam.

A abundância sazonal de pinguins não apenas mudou a dieta dos pumas de Monte León: também modificou a forma como utilizam o território, a frequência com que se encontram e a sua relação com o restante do ecossistema.

A cena é o resultado de uma longa história. Durante os séculos XIX e XX, com a expansão da criação de ovelhas na Patagônia, os pumas foram caçados e envenenados para reduzir conflitos com os produtores. Na ausência deles, os pinguins — que historicamente faziam ninhos em ilhas ao longo da costa argentina — começaram a ocupar o continente. Quando o parque nacional foi criado em 2004, em áreas de antigas fazendas, e a caça cessou, os felinos retornaram, conforme relata a National Geographic. O que encontraram foi uma vizinhança diferente daquela que haviam deixado.

O surpreendente não é um predador aproveitar uma presa abundante e fácil. O inesperado é o efeito que isso teve em seu comportamento. O estudo, publicado em dezembro de 2025 na revista Proceedings of the Royal Society B por pesquisadores de Berkeley, do CONICET, da Universidade Nacional do Comahue e da Fundação Rewilding Argentina, mostra que os pinguins reorganizaram o uso do espaço e a vida social de um animal considerado solitário.

De caçadores solitários a vizinhos tolerantes

Para entender o fenômeno, a equipe liderada pelo ecólogo Mitchell Serota colocou coleiras com GPS em 14 pumas adultos entre setembro de 2019 e dezembro de 2023 — nove fêmeas e cinco machos. Eles combinaram esses dados com uma rede de câmeras de monitoramento para estimar a quantidade de pumas e separaram os indivíduos de acordo com o fato de caçarem ou não pinguins.

Os resultados foram claros. Segundo Berkeley, os pumas que caçam pinguins concentram-se ao redor da colônia durante a temporada de reprodução, que vai de outubro a abril, e retornam repetidamente aos mesmos locais de caça. Quando as aves partem, esses mesmos pumas mudam completamente de comportamento e percorrem áreas muito mais amplas em busca de alimento. Um dos exemplares monitorados chegou a percorrer dezenas de quilômetros fora do parque para visitar outra colônia de pinguins.

A mudança mais marcante é de natureza social. Os pumas costumam interagir entre si apenas para se reproduzir, mas aqueles que caçam pinguins apresentaram uma probabilidade quase cinco vezes maior de encontrar outros pumas a menos de um quilômetro da colônia. Emiliano Donadio, diretor científico da Rewilding Argentina e coautor do estudo, explicou à National Geographic: quando o alimento é abundante e está concentrado, não há necessidade de defendê-lo. Serota propõe uma imagem familiar: a dos ursos-pardos que compartilham o mesmo rio durante a migração do salmão — cenário aqui substituído por pumas e pinguins.

CUANDO EL DEPREDADOR VUELVE, TODO CAMBIA



En la Patagonia, el regreso del puma está generando una escena inédita: ahora caza pingüinos de Magallanes en la costa, una relación nunca antes documentada. Científicos explican que es parte del nuevo equilibrio natural tras los pic.twitter.com/nRiXfIHIJY — Nuestro Diario (@NuestroDiario) December 20, 2025

A isso se soma um dado incomum. Os pesquisadores estimam que em Monte León haja pouco mais de 13 pumas a cada 100 km² — mais do dobro da maior densidade da espécie já documentada no mundo. Serota esclarece que essa alta densidade se mantém durante todo o ano, sustentada também pela abundância de guanacos e pela ausência de caça humana.

O que o caso ensina sobre a restauração de ecossistemas

A expectativa inicial era outra. Segundo Berkeley, esperava-se que a recuperação do puma restabelecesse a relação clássica entre o felino e o guanaco, sua presa tradicional na região. No entanto, o ecossistema para o qual retornaram já não era o mesmo.

Enquanto os pinguins estão disponíveis, os guanacos ganham uma trégua sazonal da predação e, ao mesmo tempo, surge um vínculo entre o oceano e a terra: quando os pumas consomem pinguins, incorporam nutrientes de origem marinha que, posteriormente, retornam ao solo por meio dos restos de suas presas.

Localização da grade de câmeras-armadilha no Parque Nacional Monte León (polígono com borda branca), província de Santa Cruz, Argentina, junho de 2020 – dezembro de 2022. A área destacada em amarelo no mapa inserido indica a localização da única colônia de pinguins do parque. As fotografias das câmeras-armadilha mostram interações entre pumas e pinguins dentro da colônia. Imagem: Proceedings B

A questão é o que essa nova pressão significa para os próprios pinguins. Um estudo publicado este ano na revista Journal for Nature Conservation, liderado por Melisa Lera, documentou que, entre 2007 e 2010, pumas mataram 7.087 pinguins adultos no parque e modelou diferentes cenários para avaliar o futuro da colônia.

No entanto, Donadio indicou à National Geographic que as contagens populacionais sugerem que a população se manteve estável ou até cresceu desde a criação do parque. Por isso, os pesquisadores trabalham com a administração de Monte León em modelos populacionais que permitam antecipar como essa convivência poderá evoluir.

O caso derruba uma ideia cômoda: a de que basta proteger um território para que a natureza volte a ser como era antes. Restaurar não é rebobinar. Os pumas retornaram a uma paisagem transformada e encontraram novas presas, novas concentrações de alimento e novas relações ecológicas. Monte León funciona, assim, como um laboratório natural para entender o que pode acontecer à medida que os grandes predadores recuperam terreno na Patagônia.