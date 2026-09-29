Ar frio traz virada nas temperaturas com fim da onda de calor e frio de 0°C

Uma massa de ar frio avança pelo Centro-Sul nesta terça-feira, encerra a onda de calor e derruba as mínimas. Na sexta, áreas altas da divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem registrar 0°C.

Uma massa de ar frio avança pelo Centro-Sul e interrompe a onda de calor. A virada começa no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (29) e atinge seu ponto mais intenso na sexta (2), quando trechos altos da divisa com Santa Catarina podem chegar a 0°C ou registrar mínimas negativas.

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Mato Grosso do Sul e São Paulo ainda terão tardes quentes antes de sentir o vento frio. No Sul, a queda aparece primeiro à noite e ganha força nas madrugadas seguintes.

Terça-feira: a virada começa pelo Sul

A frente fria e um ciclone mantêm chuva e trovoadas no Sul. O ar frio entra primeiro no Rio Grande do Sul, sobretudo à tarde. A Campanha e o oeste gaúcho podem terminar a noite perto de 15°C; Porto Alegre e a região central, perto de 18°C.

Previsão de temperatura para terça-feira (29), às 15h.

Mais ao norte, o calor resiste. Antes da frente, as máximas previstas alcançam 40°C em Cuiabá, 39°C em Campo Grande e 37°C em São Paulo. A mudança será sentida nos dias seguintes, mesmo onde a chuva ocorrer de forma localizada.

Quarta-feira: vento de sul alcança MS e SP

Na quarta-feira (30), a queda se espalha por RS e SC. A Campanha e o sul gaúcho podem amanhecer perto de 11°C. À tarde, a metade sul terá 17°C a 21°C, com aproximadamente 16°C em Porto Alegre. No Paraná, o interior ainda poderá chegar a 30°C.

Previsão de temperatura para quarta-feira (30), às 21h.

O vento de sul alcança MS e o leste paulista. A queda fica mais clara do fim da tarde para a noite: Campo Grande pode encerrar o dia com 21°C e a capital paulista, com 20°C. As máximas da tarde ainda não traduzem a virada.

Quinta-feira: o frio ganha força

Na quinta-feira (1º), a massa fria alcança SC, PR, SP e MS. O RS começa o dia com 8°C a 13°C e pode terminar a noite com 5°C a 13°C. Na Serra Catarinense, a previsão aponta 6°C pela manhã e perto de 3°C no fim da noite.

Previsão de temperatura para quinta-feira (1), às 15h.

O alívio é desigual em SP: o interior pode chegar a 36°C à tarde, enquanto a faixa leste fica perto de 21°C e cai para 14°C a 16°C à noite. No centro-norte de MS, as máximas ainda podem atingir 30°C a 34°C. A onda de calor perde força por etapas.

Sexta-feira: possibilidade de 0°C na serra

O pico do frio no Sul ocorre na madrugada e manhã de sexta-feira (2). Grande parte de RS e SC pode ter mínimas inferiores a 10°C.

Previsão de anomalia de temperatura para sexta-feira (2), às 6h, com valores até 7 °C abaixo da média no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Nas áreas serranas, há possibilidade de geada:

RS: mínimas de 3°C a 9°C, menores nos Campos de Cima da Serra.

mínimas de 3°C a 9°C, menores nos Campos de Cima da Serra. SC: 7°C a 14°C fora da Serra, com valores menores nas altitudes.

7°C a 14°C fora da Serra, com valores menores nas altitudes. Curitiba, Campo Grande e São Paulo: cerca de 12°C, 20°C e 16°C às 6h.

Na manhã de sexta-feira, São Joaquim, na Serra Catarinense, tem previsão de 3°C às 6h; Vacaria, do lado gaúcho da divisa, deve registrar 5°C no mesmo horário. Nos pontos mais altos e abrigados, as temperaturas podem ficar até 4°C abaixo da previsão geral para a serra, chegando a 0°C ou a marcas negativas.

Essa possibilidade é localizada e não se estende a toda a região. O frio alcança pontos de SP, RJ e MG na manhã de sábado (3), com 10°C a 15°C. No domingo (4), as temperaturas sobem no Centro-Sul, enquanto uma nova frente pode reorganizar a chuva.